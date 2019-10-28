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Проблема

Дом-призрак: как жители Новосибирска бьются за снос заброшенного барака

Пустующий двухэтажный дом стал рассадником криминала, но чиновники не спешат его сносить

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Местные жители называют расселённый барак домом-призраком: по документам, здание пустует, но по факту там постоянно бродят подростки и ночуют бомжи&nbsp;

Местные жители называют расселённый барак домом-призраком: по документам, здание пустует, но по факту там постоянно бродят подростки и ночуют бомжи 

Этот дом в глубине частного сектора Октябрьского района ещё совсем недавно выглядел вполне прилично. Но после очередного пожара жильцов расселили, а само здание заколотили досками. С тех пор его облюбовали бродяги — они ночуют в пустующих квартирах, дебоширят и наводят страх на жителей округи. На днях в заброшенной двухэтажке нашли тело человека. Жители соседних домов бьют тревогу: из-за неблагополучной криминальной обстановки они боятся отпускать детей одних в школу. Чиновники тем временем не спешат сносить пустующий барак. Почему? В ситуации разбирался журналист НГС Илья Калинин.

После того как дом расселили, его заколотили, но это не спасло от появления внутри подозрительных личностей

После того как дом расселили, его заколотили, но это не спасло от появления внутри подозрительных личностей

Дом по адресу Грибоедова, 115 в этом квартале частного сектора Октябрьского района — единственный оставшийся двухэтажный барак. Остальные давно снесены, на их месте теперь стоят приличные кирпичные 4–5-этажки.

Так дом выглядел еще год назад, во время августовского пожара. С тех пор двухэтажка пришла в запустение

Так дом выглядел еще год назад, во время августовского пожара. С тех пор двухэтажка пришла в запустение

Жители кирпичных новостроек в последнее время называют своего деревянного соседа домом-призраком — уж очень он мрачный: после пожара, который случился в августе 2018 года, жильцов барака расселили, только вот жизнь здесь не остановилась, но стала какой-то потусторонней, всё больше ночной.

Жительница соседнего дома Ольга Ильиных

Жительница соседнего дома Ольга Ильиных

— Ситуация жуткая. Во дворе страшно ходить. Настоящий дом-призрак. Дети ходят — во 2-ю школу, 75-ю — мимо этого дома. Ходят и утром, и вечером. А тут наркоманы лазают — опасно, — сокрушается жительница соседнего дома Ольга Ильиных.

Некоторые детали внутри дома могли бы послужить декорациями для какого-нибудь фильма ужасов

Некоторые детали внутри дома могли бы послужить декорациями для какого-нибудь фильма ужасов

Несколько дней назад в заброшенном доме и вовсе нашли мертвого человека. Как утверждают очевидцы, вполне приличного с виду молодого мужчину. В Следственном комитете уточнили, что личность умершего пока не установлена, но следов насильственной смерти не обнаружено.

Анастасия Телешун беспокоится как за свою маленькую дочку, так и за остальных детей

Анастасия Телешун беспокоится как за свою маленькую дочку, так и за остальных детей

— У нас тут практически все семьи живут с маленькими детьми. Да и я приезжаю после работы поздно вечером — что со мной может произойти, пока я иду до дома, тоже непонятно, — рассуждает молодая мама Анастасия Телешун.

В некоторых квартирах, судя по оставленным предметам домашнего быта, когда-то жили вполне интеллигентные люди

В некоторых квартирах, судя по оставленным предметам домашнего быта, когда-то жили вполне интеллигентные люди

Местные жители добиваются сноса барака с октября 2018 года. В мэрии им пообещали, что поставят дом в очередь, но за год ситуация так и не изменилась. Оставил их без внимания и местный депутат, к которому активисты также обращались за помощью.

Убранство отдельных комнат удивляет даже сейчас

Убранство отдельных комнат удивляет даже сейчас

Дом тем временем, особенно активно после наступления холодов, заполняют неприметные обитатели. Они потихоньку обустраивают свой быт в заброшенных комнатах и пытаются самостоятельно решить проблему с отсутствием всех коммунальных благ, в том числе отопления. Вполне возможно, что из-за их попыток согреться дом несколько раз горел и после расселения.

Бывшая кухня. Люди, съезжая, частично оставляли мебель. Так она до сих пор тут и стоит&nbsp;

Бывшая кухня. Люди, съезжая, частично оставляли мебель. Так она до сих пор тут и стоит 

Судя по количеству пустой тары, вот тут точно употребляли еду&nbsp;

Судя по количеству пустой тары, вот тут точно употребляли еду 

Во время одного из многочисленных пожаров сильно выгорела левая половина дома

Во время одного из многочисленных пожаров сильно выгорела левая половина дома

Последний пожар был в июле этого года, рассказывают местные жители. Когда из заколоченного строения повалил дым, из окон повылезали и дети.

До соседних домов буквально рукой подать — всего несколько метров

До соседних домов буквально рукой подать — всего несколько метров

Хороший пожар обязательно зацепит и окружающие дома, считает Анастасия Телешун. От так называемого дома-призрака до соседних 4–5-этажек метров по пять, а дальше вообще частный сектор с деревянными избушками.

Отдельные комнаты кто-то обживал и после пожара

Отдельные комнаты кто-то обживал и после пожара

В мэрии в ответ на журналистский запрос объяснили, что сносят такие аварийные дома по очереди в соответствии с определённым порядком.

Дом был построен в 1950 году, всего здесь было восемь квартир. Процент износа, по данным на 2015 год, составлял всего 42%&nbsp;— это немного, если сравнивать с другим аварийным фондом

Дом был построен в 1950 году, всего здесь было восемь квартир. Процент износа, по данным на 2015 год, составлял всего 42% — это немного, если сравнивать с другим аварийным фондом

Этот барак был признан аварийным только в конце декабря 2018 года, а в программу по сносу и расселению ветхого жилья, расписанную до 2025 года, попадают дома, признанные аварийными только до конца 2017 года. Хотя в постановлении о признании двухэтажки аварийной и подлежащей сносу, подписанном мэром, говорится, что дом должны снести до 2025 года включительно. Точный год не называется.

В одном месте двухэтажный деревянный барак выгорел с первого этажа до самой крыши

В одном месте двухэтажный деревянный барак выгорел с первого этажа до самой крыши

Заброшенный дом кто-то потихоньку разбирает на дрова

Заброшенный дом кто-то потихоньку разбирает на дрова

Судя по тому, как с дома исчезает деревянная обшивка, оконные рамы и прочее, строение это исчезнет, скорее всего, благодаря самим местным жителям: дом-призрак просто разберут на дрова.

Сложности, связанные с ветхим жильём или жильём после пожара, в Новосибирске возникают постоянно, и власти не всегда решают их оперативно. В сентябре НГС рассказывал, как жильцам сгоревшего не по их вине барака нашли жильё только через 2,5 года

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    КОММЕНТАРИИ (76)

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    28 окт 2019 в 10:12

    Лучше Африке до 22 года отстегнём три бюджета нашей области, а через десяток лет спишем долг.

    28 окт 2019 в 10:28

    Надо списать африке еще немного миллиардов, а в москве переложить свежую плитку.

    ХХХ
    28 окт 2019 в 10:19

    Небольшая кучка истероидов бъет очередную тревогу на пустом месте. Прям вот после полуночи нечисть оттуда расползается всех жрёт, убивает, грабит, насилует. Ай спасите помогите!!! Ну и куда без яж матерей, этим вообще все обязаны.