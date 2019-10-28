«Я из неблагополучной семьи»: эти сибирячки выживали на последние деньги, но не сломались и добились своего

Их истории вдохновляют и учат не сдаваться Фото: Виктория Бухаева / Татьяна Кожевникова

Полоса черная, полоса черная и опять черная полоса. Это черное нечто упрямо поселилось рядом с вами под боком и кажется, будто никто белый уже не придет. Хочется сложить лапки и прикинуться мёртвым жуком. Но нет, надо брать себя в руки, потому что обливаться слезами под столом — не самый удачный вариант, так горю точно не поможешь. Корреспондент SHE.НГС поговорила с сибирячками, у которых тяжелые времена сильно затянулись, — девчонки рассказали, какой период в их жизни был самым неприятным.

Татьяне Кожевниковой 22 года — она единственная за Уралом девушка-авиамеханик

— «Тань, у тебя стоит поучиться сибирскому выживанию», — под этой фразой мои подруги имеют в виду удары судьбы, которые преследуют меня с детства, и мой стойкий характер, который я показывала в ответ на них. Я из неблагополучной семьи — больная пьющая мать, прикованная к кровати. Отец много работал, поэтому вся забота о семье (у меня два младших брата) лежала на мне, а после смерти отца все только усугубилось.

Пару раз Татьяна обращалась за помощью к маме — та выслала ей 2 тысячи рублей Фото: Татьяна Кожевникова

Мне было 17, когда я поступила на 1-й курс университета. Я скрывала от всех, что место в общежитии не получила, потому что когда мне нужно было ехать и отдавать документы на право проживания там, имея в кармане единственную тысячу рублей, которые дал мне папа моей подруги, я решила, что нужнее отдать их на лекарства и памперсы больной матери, находившейся тогда в больнице.

Я заняла пять тысяч рублей и с этими деньжищами отправилась на поиски жилья, узнала, кто такие риелторы, и что это не бесплатная услуга агентства. Целый день поисков вывел меня на риелтора, который просто сжалился и дал один адрес, сказав, что квартирка, в которой я бы могла снять комнату, настолько скромная, что ему даже деньги за свои услуги брать бы было стыдно (не обманул). Я была согласна на любые условия, лишь бы было где жить, — вместе со мной там жила хозяйка квартиры со своим мужчиной.

В комнате постоянно пахло так, будто под полом (1-й этаж) сдохла крыса, поэтому у меня всегда была открыта форточка, а под рукой стоял освежитель воздуха, чтоб вы понимали, неприятный запах весь месяц никуда не пропадал. Помню, как отверткой прикручивала самодельную защелку с внутренней стороны комнаты — ведь к этому мужчине часто приходили его товарищи с алкоголем, контингент гостей, естественно, был аналогичным. Я старалась меньше времени проводить в пределах квартиры, а находясь в ней — из комнаты выходила только по нужде.

С первой зарплатой Татьяна получила первое судебное взыскание за неуплату коммунальных платежей в квартире, в которой прописана, — там жила ее семья. На оплату долгов и судебные иски ушло много времени и сил Фото: Татьяна Кожевникова

Первая стипендия была поощрительной, потому я быстро вернула долг, но подходил конец месяца и пришло время платить по счетам, а денег нет. В кармане мелочи хватает едва ли на проезд до университета. За неделю до очередного взноса платежа за комнату я пошла к заведующей студенческих общежитий с коробкой конфет и рассказала, в какой сложной ситуации оказалась.

Мне пришлось поделиться тем, что помимо того, что хозяева квартиры и их гости не совсем приятные люди, я наблюдала избиение женщины, а встав на её защиту однажды, получила предупреждение на будущее: «Не лезь». И это не самое неприятное, хуже этого были взгляды и намёки того «самца» и мои страхи, когда я засыпала поздно вечером, прислушиваясь, не скребется ли кто ко мне в комнату.



Татьяна говорит, что одноклассницы дразнили ее гадким утенком: «Но вроде если не лебедь, то гусем я точно выросла» Фото: Татьяна Кожевникова

Заведующая вошла в мое положение и 1 октября мне нашлось место в студенческом общежитии. Честно говоря, я не решалась сказать, что съезжаю (боялась), вещи начала собирать аккуратно за 3 дня до назначенной даты оплаты за следующий месяц, в нужный день я попросила о помощи двоих крепких широкоплечих одногруппников: мы вошли в квартиру, и я сообщила, что покидаю жилище. Против мне ничего не осмелились сказать. Видели бы вы мою улыбку при въезде в общежитие — в то время, когда многие студенты жалуются на обстановку, ремонт, соседей, я безумно радовалась тому, что вокруг. А пару месяцев спустя перестала думать о тех условиях, в которых пришлось прожить тот неприятный месяц. Виктории Бухаевой 23 года — она работает в компании Black Star бизнес-консультантом и живет в Москве

Раньше Виктория жила в Новосибирске и вела утренние эфиры передачи «Вместе» на телеканале СТС Фото: Виктория Бухаева

— Буквально за один день я приняла решение переехать из Новосибирска в Москву. В кармане было 10 тысяч рублей, которые сразу же ушли на жилье (мы снимали напополам вместе со знакомой). Мама немного помогла мне деньгами — выслала еще 5 тысяч рублей, которые быстро закончились. Я жила мыслью «Будет день, будет пища».

Я не понимала, чем буду заниматься, каждый день ходила по собеседованиям, но все было таким неясным. Устроилась продажником в инвестиционную компанию — офис находился в «Москва-Сити», где все ходили суперкрасивые: костюмы, платья, каблуки. На последние деньги я купила себе одежду — жить было не на что, но в офисе я выглядела очень круто. Уволилась через неделю.

Вика говорит, что ей несложно одной в Москве, она быстро ко всему адаптируется Фото: Виктория Бухаева

Помню, как вечерами открывала «Сбербанк онлайн», видела, что на карте есть еще 500 рублей, и думала: «О, живём». На следующий день они съедались на обед и все, ноль. Я что-то придумывала, проводила консультации, проводила вебинары — у меня была маленькая экспертность в области SMM, я делала марафоны и вытаскивала оттуда то 500 рублей, то 1000 рублей. Я жила в таком состоянии несколько месяцев, это продолжалось даже тогда, когда я пришла работать в Black Star, все равно не было денег, была очень маленькая зарплата. Я не унывала, это было обычным состоянием, и оно мотивировало на то, чтобы работать головой. Почему я не задерживалась в офисах: ты сидишь целый месяц, что-то делаешь, а в итоге тебе дают непонятно какую зарплату, которую ты не можешь увеличить. Я постоянно что-то придумывала: получилось — есть деньги, не получилось — нет. Стабильности не было, и я ее не хотела, специально не шла работать в офис. На фрилансе было сложно, но весело.

Тяжелые времена научили Вику придумывать, как быстро заработать деньги, — девушка уверена, что не пропадет Фото: Виктория Бухаева