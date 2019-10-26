Стоило только приехать: 5 бизнесменов, которые не дают умереть российской деревне (среди них — сибиряки)

Они научат вас зарабатывать там, где сложно просто жить Фото: Гузель Санжапова, Илья Бархатов / 74.RU, Александра Савельева / 76.RU

Неделю назад мы рассказывали вам истории соотечественников, которые рискнули сделать карьеру за границей: в один миг махнули на тот конец Земли и теперь лечат индейцев, пишут симфонии для оркестра Чикаго и учат айтишников из Кремниевой долины. Герои сегодняшней подборки не стали сигать на другую часть глобуса, а уехали в деревню, чтобы сделать не только себя, но и её.

Как они заставляют стариков готовить мёд, возрождают фермерство и просто не дают местным умереть от голода — читайте прямо сейчас.



Карамельки от бабушек, собиравшихся умирать

Гузель Санжапова вместе с коллегами — жительницами деревни Малый Турыш Фото: Гузель Санжапова

Гузель Санжапова месяц назад заставила подняться и аплодировать зал из нескольких сотен чиновников и бизнесменов, рассказав им о том, как оживила деревню Малый Турыш под Екатеринбургом. В 2013 году Гузель придумала, что мёд можно превращать в крем. С бизнес-идеей девушка вернулась в деревню своей бабушки, где жили 52 человека. Их она попросила собирать ягоды. Сбор ягод вскоре перерос в настоящее карамельное производство: варенье, мёд, бальзамы — бабушки Гузель сегодня делают все.



Ложечки с ягодами и мёдом были первой бизнес-идеей Гузель. Сегодня в Турыше делают сладости на любой вкус Фото: Максим Бутусов / E1.RU

Санжапова построила в Турыше колодец, наладила поставки продуктов и вывоз мусора — чтобы местным жилось и работалось в комфорте. Практически все деньги (а это больше шести миллионов рублей!) она собрала на краудфандинге. Сегодня в деревне строят общественный центр, в котором будут пекарня, магазин, пространство для образования и туристический хаб — по задумке Гузель, любой может приехать отдохнуть и поучиться чему-нибудь у бабушек, которые, кстати, снова верят в русскую деревню так же твердо, как и их предводительница.



Деньги на возрождение деревни Гузель попросила не у чиновников, а у простых людей. И ей помогли Фото: Гузель Санжапова

— Когда-то бабушки с моего производства пришли и сказали: «Гузель, все хорошо: детская площадка есть, вода есть, мусор вывозится. Нам бы клуб». Я говорю: «Слушайте, бабули, вы мне пять лет назад говорили, что тут помирать будете, а теперь вы будете танцевать?» Они говорят: «Да, почему бы и нет?», — вспоминает Гузель. — Мне очень хочется, чтобы таких предпринимателей, как я, появилось больше, потому что, если честно, российскую деревню спасет не государство, не вливания, а маленькие предприниматели, которые в какой-то момент объединятся и придумают, как кооперироваться между собой.



Видео: E1.RU

Историю о том, как сделать в деревне карамельную фабрику, читайте на E1.RU. Из глухой деревни — в сырную столицу

В селе Султаново рядом со старыми домами появляются свеженькие: их строит бизнесмен для того, чтобы бесплатно сдавать фермерам Фото: Артем Краснов / 74.RU

Кармический близнец Гузель живет в соседней Челябинской области. Камиль Хайруллин поднимает село Султаново. По задумке бизнесмена, депрессивное местечко вскоре должно не просто ожить, а стать сырной столицей Южного Урала. Сделать для этого нужно немного: построить дома и найти тех, кто будет в них жить и работать.



Камиль родился в Султанове, но сразу после школы уехал. Карьеру строил в Петербурге, но периодически помогал землякам чем мог. Основательно к корням потянуло после шестидесяти: бизнесмен вернулся в деревню и стал на свои деньги строить дома. Он мечтает сдать их в аренду: один — для фельдшера, которого ищут уже несколько лет, другие — для фермеров его пока маленькой сыроварни.



Ферма у Камиля ещё совсем маленькая — всего на 20 коров. Он готов расширяться, правда, фермеры ехать в село не спешат Фото: Илья Бархатов / 74.RU

— Я хочу создать условия, когда фермер будет иметь гарантированный сбыт молока, — говорит он. — Я не скажу, что мы покупаем по высоким ценам: платим столько, сколько это молоко стоит в Челябинской области, — порядка 20 рублей за литр. Зато фермер может сосредоточиться на своей работе, а не на организации сбыта.

За год построено четыре дома для будущих переселенцев, налажено производство и сбыт сыра. Фермер пока один, но Камиль настроен на долгую борьбу и ждет кандидатов.



Рим — пока единственный фермер-сыродел в Султанове. Показывает, что уже удалось добыть на местном производстве Фото: Илья Бархатов / 74.RU

В свой проект Камиль уже вложил девять миллионов, в этом году планирует потратить еще 22 — на строительство жилья, закупку оборудования для большой сыроварни и прочие нужды.



Один дом стоит примерно 1,5 миллиона рублей. Таких Камиль построил уже четыре Фото: Артем Краснов / 74.RU

О том, как местные жители перестали видеть в нем безумца, и своих амбициозных планах Камиль Хайруллин рассказал 74.RU. Почитайте его историю!

Газировка для вымирающего села в Сибири

О том, чтобы деревня Лаптевка не умерла от голода, позаботилась семья из соседнего села Фото: Geocaching.su

В истории Романа и Олеси Заречных нет ни масштабных проектов в прошлом, ни крупных целей на будущее. Они сами живут в селе Малый Оёш Новосибирской области. Она — учительница, он занимается торговлей. Но последние пять лет каждую неделю неведомая сила заставляет их мчать на уазике по бездорожью, чтобы накормить жителей соседней Лаптевки.



Олеся и Роман каждый вторник ездят в соседнее село с едой Фото: Олеся Заречная

В селе осталось совсем немного людей: 10–15 человек, всем уже за 50. Еженедельно Заречные привозят на своей машине продукты: масло, сахар, хлеб, молоко и газировку, а местные собираются, чтобы не просто закупиться, но и пообщаться, обсудить последние новости.

Несмотря на то, что в Лаптевку приходится добираться по грунтовой дороге, визиты в деревню они не пропускают: едут и в дождь, и в ветер. Перебои бывают лишь весной, в распутицу, когда по размытой дороге не может проехать ни пожарная, ни скорая. Путь в деревню может быть отрезан на две недели, поэтому предприниматели загодя привозят побольше продуктов: режим питания нарушать нельзя даже в природный апокалипсис.



Какие необычные заказы собирали Заречные от аборигенов Лаптевки и считают ли они свой бизнес прибыльным — знает НГС.

Фермер-голландец крутит хвосты ярославским коровам

На ферме этого мужчины коровы катаются на карусели Фото: Александра Савельева / 76.RU

У этого мужчины нетипичное для российского фермера имя — Питер Хэм. Он живет под Ярославлем и каждый день катает коров на карусели. Под управлением Питера появилась ферма на четыре тысячи голов: каждый день в две смены животные крутятся на специальном аппарате, чтобы давать молоко. А Хэм следит, чтобы производство не останавливалось.



Бизнес голландец научился разруливать по-русски Фото: Александра Савельева / 76.RU

В Россию голландец попал случайно: закончил сельскохозяйственную академию в Нидерландах, а место, где проходить практику, выбрал случайно — просто ткнул в карту наугад. Питер трудился в Московской, Тверской и Владимирской областях, а потом его позвали в Ярославль. Здесь он внедрил популярную за границей технологию — конвейер для дойки. На ферму вместе с коровами ушло 1,3 млрд рублей. По оценкам фермера, производство окупится через пять лет.



Видео: 76.RU

На производстве Хэм каждый день с семи утра. Вместе с ним на смену выходят местные жители, которые получают по ярославским меркам приличные деньги. Впрочем, русские замашки у подчиненных иногда проскакивают, рассказывает голландец: бывает, кто-то напьется и ломает карусель. На вопрос, любят ли его сотрудники, Хэм скромно отвечает: