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Истории

Стоило только приехать: 5 бизнесменов, которые не дают умереть российской деревне (среди них — сибиряки)

Они могли бы строить бизнес в городе, но их потянуло в село. Почему?

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Они научат вас зарабатывать там, где сложно просто жить

Они научат вас зарабатывать там, где сложно просто жить

Неделю назад мы рассказывали вам истории соотечественников, которые рискнули сделать карьеру за границей: в один миг махнули на тот конец Земли и теперь лечат индейцев, пишут симфонии для оркестра Чикаго и учат айтишников из Кремниевой долины. Герои сегодняшней подборки не стали сигать на другую часть глобуса, а уехали в деревню, чтобы сделать не только себя, но и её.

Как они заставляют стариков готовить мёд, возрождают фермерство и просто не дают местным умереть от голода — читайте прямо сейчас.

Карамельки от бабушек, собиравшихся умирать

Гузель Санжапова вместе с коллегами — жительницами деревни Малый Турыш

Гузель Санжапова вместе с коллегами — жительницами деревни Малый Турыш

Гузель Санжапова месяц назад заставила подняться и аплодировать зал из нескольких сотен чиновников и бизнесменов, рассказав им о том, как оживила деревню Малый Турыш под Екатеринбургом. В 2013 году Гузель придумала, что мёд можно превращать в крем. С бизнес-идеей девушка вернулась в деревню своей бабушки, где жили 52 человека. Их она попросила собирать ягоды. 

Сбор ягод вскоре перерос в настоящее карамельное производство: варенье, мёд, бальзамы — бабушки Гузель сегодня делают все. 

Ложечки с ягодами и мёдом были первой бизнес-идеей Гузель. Сегодня в Турыше делают сладости на любой вкус

Ложечки с ягодами и мёдом были первой бизнес-идеей Гузель. Сегодня в Турыше делают сладости на любой вкус

Санжапова построила в Турыше колодец, наладила поставки продуктов и вывоз мусора — чтобы местным жилось и работалось в комфорте. Практически все деньги (а это больше шести миллионов рублей!) она собрала на краудфандинге. 

Сегодня в деревне строят общественный центр, в котором будут пекарня, магазин, пространство для образования и туристический хаб — по задумке Гузель, любой может приехать отдохнуть и поучиться чему-нибудь у бабушек, которые, кстати, снова верят в русскую деревню так же твердо, как и их предводительница.

Деньги на возрождение деревни Гузель попросила не у чиновников, а у простых людей. И ей помогли

Деньги на возрождение деревни Гузель попросила не у чиновников, а у простых людей. И ей помогли

— Когда-то бабушки с моего производства пришли и сказали: «Гузель, все хорошо: детская площадка есть, вода есть, мусор вывозится. Нам бы клуб». Я говорю: «Слушайте, бабули, вы мне пять лет назад говорили, что тут помирать будете, а теперь вы будете танцевать?» Они говорят: «Да, почему бы и нет?», — вспоминает Гузель. — Мне очень хочется, чтобы таких предпринимателей, как я, появилось больше, потому что, если честно, российскую деревню спасет не государство, не вливания, а маленькие предприниматели, которые в какой-то момент объединятся и придумают, как кооперироваться между собой.

Видео: E1.RU

Историю о том, как сделать в деревне карамельную фабрику, читайте на E1.RU.

Из глухой деревни — в сырную столицу

В селе Султаново рядом со старыми домами появляются свеженькие: их строит бизнесмен для того, чтобы бесплатно сдавать фермерам

В селе Султаново рядом со старыми домами появляются свеженькие: их строит бизнесмен для того, чтобы бесплатно сдавать фермерам

Кармический близнец Гузель живет в соседней Челябинской области. Камиль Хайруллин поднимает село Султаново. По задумке бизнесмена, депрессивное местечко вскоре должно не просто ожить, а стать сырной столицей Южного Урала. Сделать для этого нужно немного: построить дома и найти тех, кто будет в них жить и работать.

Камиль родился в Султанове, но сразу после школы уехал. Карьеру строил в Петербурге, но периодически помогал землякам чем мог. Основательно к корням потянуло после шестидесяти: бизнесмен вернулся в деревню и стал на свои деньги строить дома. Он мечтает сдать их в аренду: один — для фельдшера, которого ищут уже несколько лет, другие — для фермеров его пока маленькой сыроварни.

Ферма у Камиля ещё совсем маленькая — всего на 20 коров. Он готов расширяться, правда, фермеры ехать в село не спешат

Ферма у Камиля ещё совсем маленькая — всего на 20 коров. Он готов расширяться, правда, фермеры ехать в село не спешат

— Я хочу создать условия, когда фермер будет иметь гарантированный сбыт молока, — говорит он. — Я не скажу, что мы покупаем по высоким ценам: платим столько, сколько это молоко стоит в Челябинской области, — порядка 20 рублей за литр. Зато фермер может сосредоточиться на своей работе, а не на организации сбыта.

За год построено четыре дома для будущих переселенцев, налажено производство и сбыт сыра. Фермер пока один, но Камиль настроен на долгую борьбу и ждет кандидатов.

Рим — пока единственный фермер-сыродел в Султанове. Показывает, что уже удалось добыть на местном производстве

Рим — пока единственный фермер-сыродел в Султанове. Показывает, что уже удалось добыть на местном производстве

В свой проект Камиль уже вложил девять миллионов, в этом году планирует потратить еще 22 — на строительство жилья, закупку оборудования для большой сыроварни и прочие нужды.

Один дом стоит примерно 1,5 миллиона рублей. Таких Камиль построил уже четыре

Один дом стоит примерно 1,5 миллиона рублей. Таких Камиль построил уже четыре

О том, как местные жители перестали видеть в нем безумца, и своих амбициозных планах Камиль Хайруллин рассказал 74.RU. Почитайте его историю!

Газировка для вымирающего села в Сибири

О том, чтобы деревня Лаптевка не умерла от голода, позаботилась семья из соседнего села

О том, чтобы деревня Лаптевка не умерла от голода, позаботилась семья из соседнего села

В истории Романа и Олеси Заречных нет ни масштабных проектов в прошлом, ни крупных целей на будущее. Они сами живут в селе Малый Оёш Новосибирской области. Она — учительница, он занимается торговлей. Но последние пять лет каждую неделю неведомая сила заставляет их мчать на уазике по бездорожью, чтобы накормить жителей соседней Лаптевки.

Олеся и Роман каждый вторник ездят в соседнее село с едой

Олеся и Роман каждый вторник ездят в соседнее село с едой

В селе осталось совсем немного людей: 10–15 человек, всем уже за 50. Еженедельно Заречные привозят на своей машине продукты: масло, сахар, хлеб, молоко и газировку, а местные собираются, чтобы не просто закупиться, но и пообщаться, обсудить последние новости.

Несмотря на то, что в Лаптевку приходится добираться по грунтовой дороге, визиты в деревню они не пропускают: едут и в дождь, и в ветер. Перебои бывают лишь весной, в распутицу, когда по размытой дороге не может проехать ни пожарная, ни скорая. Путь в деревню может быть отрезан на две недели, поэтому предприниматели загодя привозят побольше продуктов: режим питания нарушать нельзя даже в природный апокалипсис.

Какие необычные заказы собирали Заречные от аборигенов Лаптевки и считают ли они свой бизнес прибыльным — знает НГС.

Фермер-голландец крутит хвосты ярославским коровам

На ферме этого мужчины коровы катаются на карусели

На ферме этого мужчины коровы катаются на карусели

У этого мужчины нетипичное для российского фермера имя — Питер Хэм. Он живет под Ярославлем и каждый день катает коров на карусели. Под управлением Питера появилась ферма на четыре тысячи голов: каждый день в две смены животные крутятся на специальном аппарате, чтобы давать молоко. А Хэм следит, чтобы производство не останавливалось.

Бизнес голландец научился разруливать по-русски

Бизнес голландец научился разруливать по-русски

В Россию голландец попал случайно: закончил сельскохозяйственную академию в Нидерландах, а место, где проходить практику, выбрал случайно — просто ткнул в карту наугад. Питер трудился в Московской, Тверской и Владимирской областях, а потом его позвали в Ярославль. Здесь он внедрил популярную за границей технологию — конвейер для дойки. На ферму вместе с коровами ушло 1,3 млрд рублей. По оценкам фермера, производство окупится через пять лет.

Видео: 76.RU

На производстве Хэм каждый день с семи утра. Вместе с ним на смену выходят местные жители, которые получают по ярославским меркам приличные деньги. Впрочем, русские замашки у подчиненных иногда проскакивают, рассказывает голландец: бывает, кто-то напьется и ломает карусель. На вопрос, любят ли его сотрудники, Хэм скромно отвечает:

— Ну как любят? С утра не целуют. Но уважают.

О буднях необычного ярославского фермера-бизнесмена читайте на 76.RU.

А если у вас есть свои истории по теме — присылайте на rednews@iportal.ru, и мы расскажем их всей стране.

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возрождение деревниистории бизнеса

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    КОММЕНТАРИИ (14)

    26 окт 2019 в 10:26

    У крупного сельхозпроизводства, вроде затеянного голландцем, есть определенный шанс выжить и развиваться. У мелкого, вроде затеянного башкиром, шансов практически нет. Ибо одно дело - жить в крупном селе и трудиться практически в индустриальных условиях, и совсем другое - жить в деревне из 5 домов и вручную ухаживать за 20 коровами. Недаром башкир, в отличие от голландца, жалуется на нехватку кадров.

    26 окт 2019 в 10:25

    Надо бы проверить их на наличие лицензий, платят ли налоги, а также в пенсионный фонд. Спасибо за статью, теперь их найдут быстрее.

    Бехолдер
    26 окт 2019 в 11:18

    Чоткий перец в шапке напоминает Локтя...после отсидки.