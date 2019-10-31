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Город-надстройка: 13 странных сооружений, которые новосибирцы «прилепили» к зданиям

Замок в девятиэтажке, домик на балконе, ведущая в стену лестница и другие загадочные конструкции

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«Замок», пристроенный к дому на улице Лелюха в Бердске

«Замок», пристроенный к дому на улице Лелюха в Бердске

Пристраивать к уже готовым домам дополнительные элементы начали в Новосибирске ещё в первой половине ХХ века. Немало зданий — архитектурных памятников того времени — изначально были вдвое меньше. Контора Текстильсиндиката (Ленина, 5 — Советская, 18), здание Почтамта, здание консерватории и другие были построены до революции двухэтажными. И уже потом, с историческим ростом города, к ним пристроили дополнительные этажи. Потом научились строить на вырост, но традиции, как выяснилось, остались.

Вот, например, пятиэтажный жилой дом в тихом центре. В двухтысячных он нуждался в срочной реконструкции и его решили превратить в подобие какого-то замка из фильмов жанра стим-панк. Стены укрепили стальными балками и бандажом, а сверху пристроили еще два этажа. Ну и понаделали башенок, раз уж дошли руки.

Усиленное и надстроенное жилое здание на улице Октябрьской

Усиленное и надстроенное жилое здание на улице Октябрьской

Увеличить площадь квартиры можно и своими силами, даже дом расселять не придется. Жители сдвоенной пятиэтажки на Сибирской, 32 решили использовать необычную форму дома — он состоит из двух секций, одна из которых смещена метров на пять относительно другой. А это же две готовые стены! Остается пристроить ещё две и сделать крышу. Главное, договориться обладателям всех пяти угловых квартир.

Колонна из пристроенных комнат в пятиэтажке на улице Сибирской

Колонна из пристроенных комнат в пятиэтажке на улице Сибирской

Умельцам в жилом доме на Титова, 9 не нужно было даже договариваться. Проектировщики здания предусмотрели у угловых квартир просторные террасы. Обладатель квартиры на втором этаже подошел к вопросу основательно — просто заложил пространство между колоннами кирпичом. Получилась дополнительная комната. Владельцу квартиры на пятом этаже пришлось сложнее. Он построил на своей террасе целый павильон. В морозы там, наверное, бывает прохладно. Ну а так ничего — можно жить.

Павильон на террасе дома на улице Титова

Павильон на террасе дома на улице Титова

Даже если вам досталась квартира на первом этаже, то это не повод отказывать себе в балконе. Нужно просто исправить ошибку архитекторов и пристроить недостающую конструкцию своими руками. В здании на Ватутина можно видеть этот процесс в развитии: справа — строящийся объект, а слева — уже готовая застекленная и зарешеченная лоджия.

Пристроенные балконы у жилого дома на Ватутина. Вы знаете другие подобные примеры в Новосибирске? Пришлите нам фото или просто адрес в Viber, WhatsApp, Telegram на номер 8–982–781–74–07. И мы соберем отдельную подборку с чудо-балконами!

Пристроенные балконы у жилого дома на Ватутина. Вы знаете другие подобные примеры в Новосибирске? Пришлите нам фото или просто адрес в Viber, WhatsApp, Telegram на номер 8–982–781–74–07. И мы соберем отдельную подборку с чудо-балконами!

Надстраивать, впрочем, можно по-разному. Когда-то здесь (на Спартака, 9) стояло скромное двухэтажное здание. Но владелец решил, что в таком месте можно сделать что-то и повыше. Строительство шло медленно и постепенно. Этаж рос за этажом, пока на свет не явилось это творение запоздалого западно-сибирского рококо.

Новостройка на Спартака, появившаяся в результате кардинальной реконструкции двухэтажного дома

Новостройка на Спартака, появившаяся в результате кардинальной реконструкции двухэтажного дома

Вообще, стремлению к красоте ничто не может помешать, если человек достаточно настойчив и целеустремлен. В Бердске владелец двух квартир в обычной панельной девятиэтажке пристроил к ним маленький, но гордый замок. Хорошо, что бердские власти не снесли его. Это теперь одна из местных достопримечательностей.

Формально «бердский замок» строился для магазина. Но главная причина, конечно, в стремлении его создателя к красоте

Формально «бердский замок» строился для магазина. Но главная причина, конечно, в стремлении его создателя к красоте

Пристроить к дому можно не только дополнительный этаж или балкон, но и новые стены. Причем не разбирая старые. Сложенное из рассохшихся от времени бревен двухэтажное строение на Спартака, 8Б превратили во вполне респектабельное сооружение, просто обложив кирпичом. И лишь с тыла остался кусок, который выдает истинную природу этого объекта недвижимости.

Деревянный дом, обложенный кирпичом, на Спартака

Деревянный дом, обложенный кирпичом, на Спартака

Немного расширить площади за счет пристройки готовы и большие серьезные организации. Уже много лет на крыше здания Западно-Сибирской железной дороги красуется этот «домик Карлсона». Особенно эффектно он стал смотреться, когда сзади выросла высотка, которую железнодорожники возвели у себя во дворе. 

«Домик Карлсона» на крыше здания Западно-Сибирской железной дороги

«Домик Карлсона» на крыше здания Западно-Сибирской железной дороги

Пристройка может не просто увеличить размеры, но и вовсе поглотить надстраиваемое здание. Так, во дворах на проспекте Карла Маркса ещё в 2000-х появилось это строение, в котором только внимательный прохожий может рассмотреть какую-то внутреннюю кирпичную конструкцию. Это трансформаторная будка. Здание построено над ней на колоннах.

Дом во дворах на проспекте Карла Маркса, построенный над трансформаторной подстанцией

Дом во дворах на проспекте Карла Маркса, построенный над трансформаторной подстанцией

Иногда пристройка выглядит как произведение современного искусства. На улице Геодезической к помещению в панельной пятиэтажке на первом этаже пристроили лестницу. Подобные сооружения в Новосибирске встречаются в изобилии, поскольку бывшие квартиры в домах на оживлённых улицах зачастую давно выведены из жилого фонда и используются для магазинов, парикмахерских и так далее. Но в данном случае складывается ощущение, что строители просто промахнулись, поставив лестницу там, где нет двери. Или владелец помещения после установки лестницы передумал прорубать дверь. В общем, есть о чем подумать. 

Эту фотографию жительница Новосибирска прислала нам в WhatsApp. Если увидите что-то подобное, то присылайте на 8–982–781–74–07

Эту фотографию жительница Новосибирска прислала нам в WhatsApp. Если увидите что-то подобное, то присылайте на 8–982–781–74–07

Похожая история произошла на улице Немировича-Данченко. Здесь владелец квартиры на первом этаже отделал часть стены сайдингом и, видимо, собирался соорудить отдельный вход с улицы (даже дорожку проложил). Но проект приостановился на дырке в сайдинге — в том месте, где должна была быть дверь.

Квартира с внешней отделкой и дорожкой, ведущей в стену, в доме на улице Немировича-Данченко

Квартира с внешней отделкой и дорожкой, ведущей в стену, в доме на улице Немировича-Данченко

Самая загадочная надстройка возвышается над жилым домом по улице Челюскинцев. По её поводу ходят разные версии. Самая красивая — что это недостроенные вертолётные площадки. Но реальность ещё интересней. Этот дом проектировался и строился, когда метро в Новосибирске только-только появилось. И поскольку как раз под этим зданием должна была пройти (тогда ещё не существовавшая) ветка, то возникло опасение, что постоянные вибрации будут разрушать слишком длинную панельную девятиэтажку. И на этих платформах должны были разместиться якобы резервуары с водой, которые бы гасили колебания. Но в итоге сошлись на том, что хватит одних только стальных конструкций в месте соединения секций.

Стабилизирующие стальные конструкции на крыше девятиэтажки на улице Челюскинцев

Стабилизирующие стальные конструкции на крыше девятиэтажки на улице Челюскинцев

Самый яркий пример надстройки и достройки происходит на наших глазах. К зданию гостиницы «Турист», которое начали возводить ещё в конце 60-х годов прошлого века (а заморозили стройку в 80-х) уже пристроили приличного размера объект — торговый центр «Фантазия» (раньше он назывался «Фестиваль»). Само недостроенное здание, впрочем, так и оставалось стоять в ожидании проекта реконструкции. И вот в этом году дело сдвинулось с мертвой точки: на объекте возобновились работы. У здания уже заменили стены (с тяжелых железобетонных на легкие современные). Но главное — у «Туриста» появятся дополнительные этажи. И каркас первого такого этажа уже практически собран. Это же Новосибирск, здесь так принято. 

Здание гостиницы «Турист», где в этом году возобновились работы

Здание гостиницы «Турист», где в этом году возобновились работы

Пару недель назад Новосибирск прогремел на всю страну с нелепым двойным забором. Журналист НГС Стас Соколов (щелкнув на фамилию, попадете на персональную страничку автора) погулял по городу и нашел еще 10 бессмысленных ограждений, которые вызывают искреннее недоумение.

Вы знаете другие подобные примеры в Новосибирске? Пришлите нам фото или просто адрес в Viber, WhatsApp, Telegram на номер 8–982–781–74–07. Опубликуем!

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