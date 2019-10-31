Город-надстройка: 13 странных сооружений, которые новосибирцы «прилепили» к зданиям

«Замок», пристроенный к дому на улице Лелюха в Бердске Фото: Стас Соколов

Пристраивать к уже готовым домам дополнительные элементы начали в Новосибирске ещё в первой половине ХХ века. Немало зданий — архитектурных памятников того времени — изначально были вдвое меньше. Контора Текстильсиндиката (Ленина, 5 — Советская, 18), здание Почтамта, здание консерватории и другие были построены до революции двухэтажными. И уже потом, с историческим ростом города, к ним пристроили дополнительные этажи. Потом научились строить на вырост, но традиции, как выяснилось, остались. Вот, например, пятиэтажный жилой дом в тихом центре. В двухтысячных он нуждался в срочной реконструкции и его решили превратить в подобие какого-то замка из фильмов жанра стим-панк. Стены укрепили стальными балками и бандажом, а сверху пристроили еще два этажа. Ну и понаделали башенок, раз уж дошли руки.



Усиленное и надстроенное жилое здание на улице Октябрьской Фото: Стас Соколов

Увеличить площадь квартиры можно и своими силами, даже дом расселять не придется. Жители сдвоенной пятиэтажки на Сибирской, 32 решили использовать необычную форму дома — он состоит из двух секций, одна из которых смещена метров на пять относительно другой. А это же две готовые стены! Остается пристроить ещё две и сделать крышу. Главное, договориться обладателям всех пяти угловых квартир.

Колонна из пристроенных комнат в пятиэтажке на улице Сибирской Фото: Стас Соколов

Умельцам в жилом доме на Титова, 9 не нужно было даже договариваться. Проектировщики здания предусмотрели у угловых квартир просторные террасы. Обладатель квартиры на втором этаже подошел к вопросу основательно — просто заложил пространство между колоннами кирпичом. Получилась дополнительная комната. Владельцу квартиры на пятом этаже пришлось сложнее. Он построил на своей террасе целый павильон. В морозы там, наверное, бывает прохладно. Ну а так ничего — можно жить.

Павильон на террасе дома на улице Титова Фото: Стас Соколов

Даже если вам досталась квартира на первом этаже, то это не повод отказывать себе в балконе. Нужно просто исправить ошибку архитекторов и пристроить недостающую конструкцию своими руками. В здании на Ватутина можно видеть этот процесс в развитии: справа — строящийся объект, а слева — уже готовая застекленная и зарешеченная лоджия.

Пристроенные балконы у жилого дома на Ватутина. Вы знаете другие подобные примеры в Новосибирске? Пришлите нам фото или просто адрес в Viber, WhatsApp, Telegram на номер 8–982–781–74–07. И мы соберем отдельную подборку с чудо-балконами! Фото: Стас Соколов

Надстраивать, впрочем, можно по-разному. Когда-то здесь (на Спартака, 9) стояло скромное двухэтажное здание. Но владелец решил, что в таком месте можно сделать что-то и повыше. Строительство шло медленно и постепенно. Этаж рос за этажом, пока на свет не явилось это творение запоздалого западно-сибирского рококо.

Новостройка на Спартака, появившаяся в результате кардинальной реконструкции двухэтажного дома Фото: Стас Соколов

Вообще, стремлению к красоте ничто не может помешать, если человек достаточно настойчив и целеустремлен. В Бердске владелец двух квартир в обычной панельной девятиэтажке пристроил к ним маленький, но гордый замок. Хорошо, что бердские власти не снесли его. Это теперь одна из местных достопримечательностей.

Формально «бердский замок» строился для магазина. Но главная причина, конечно, в стремлении его создателя к красоте Фото: Стас Соколов

Пристроить к дому можно не только дополнительный этаж или балкон, но и новые стены. Причем не разбирая старые. Сложенное из рассохшихся от времени бревен двухэтажное строение на Спартака, 8Б превратили во вполне респектабельное сооружение, просто обложив кирпичом. И лишь с тыла остался кусок, который выдает истинную природу этого объекта недвижимости.



Деревянный дом, обложенный кирпичом, на Спартака Фото: Стас Соколов

Немного расширить площади за счет пристройки готовы и большие серьезные организации. Уже много лет на крыше здания Западно-Сибирской железной дороги красуется этот «домик Карлсона». Особенно эффектно он стал смотреться, когда сзади выросла высотка, которую железнодорожники возвели у себя во дворе.



«Домик Карлсона» на крыше здания Западно-Сибирской железной дороги Фото: Стас Соколов

Пристройка может не просто увеличить размеры, но и вовсе поглотить надстраиваемое здание. Так, во дворах на проспекте Карла Маркса ещё в 2000-х появилось это строение, в котором только внимательный прохожий может рассмотреть какую-то внутреннюю кирпичную конструкцию. Это трансформаторная будка. Здание построено над ней на колоннах.



Дом во дворах на проспекте Карла Маркса, построенный над трансформаторной подстанцией Фото: Стас Соколов

Иногда пристройка выглядит как произведение современного искусства. На улице Геодезической к помещению в панельной пятиэтажке на первом этаже пристроили лестницу. Подобные сооружения в Новосибирске встречаются в изобилии, поскольку бывшие квартиры в домах на оживлённых улицах зачастую давно выведены из жилого фонда и используются для магазинов, парикмахерских и так далее. Но в данном случае складывается ощущение, что строители просто промахнулись, поставив лестницу там, где нет двери. Или владелец помещения после установки лестницы передумал прорубать дверь. В общем, есть о чем подумать.

Эту фотографию жительница Новосибирска прислала нам в WhatsApp. Если увидите что-то подобное, то присылайте на 8–982–781–74–07 Фото: Жанна, читательница НГС

Похожая история произошла на улице Немировича-Данченко. Здесь владелец квартиры на первом этаже отделал часть стены сайдингом и, видимо, собирался соорудить отдельный вход с улицы (даже дорожку проложил). Но проект приостановился на дырке в сайдинге — в том месте, где должна была быть дверь.



Квартира с внешней отделкой и дорожкой, ведущей в стену, в доме на улице Немировича-Данченко Фото: Стас Соколов

Самая загадочная надстройка возвышается над жилым домом по улице Челюскинцев. По её поводу ходят разные версии. Самая красивая — что это недостроенные вертолётные площадки. Но реальность ещё интересней. Этот дом проектировался и строился, когда метро в Новосибирске только-только появилось. И поскольку как раз под этим зданием должна была пройти (тогда ещё не существовавшая) ветка, то возникло опасение, что постоянные вибрации будут разрушать слишком длинную панельную девятиэтажку. И на этих платформах должны были разместиться якобы резервуары с водой, которые бы гасили колебания. Но в итоге сошлись на том, что хватит одних только стальных конструкций в месте соединения секций.

Стабилизирующие стальные конструкции на крыше девятиэтажки на улице Челюскинцев Фото: Стас Соколов

Самый яркий пример надстройки и достройки происходит на наших глазах. К зданию гостиницы «Турист», которое начали возводить ещё в конце 60-х годов прошлого века (а заморозили стройку в 80-х) уже пристроили приличного размера объект — торговый центр «Фантазия» (раньше он назывался «Фестиваль»). Само недостроенное здание, впрочем, так и оставалось стоять в ожидании проекта реконструкции. И вот в этом году дело сдвинулось с мертвой точки: на объекте возобновились работы. У здания уже заменили стены (с тяжелых железобетонных на легкие современные). Но главное — у «Туриста» появятся дополнительные этажи. И каркас первого такого этажа уже практически собран. Это же Новосибирск, здесь так принято.

Здание гостиницы «Турист», где в этом году возобновились работы Фото: Стас Соколов