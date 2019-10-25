Ночь с Достоевским, красотки в огне и хамка на сцене: 10 самых ярких событий наступающих выходных

А еще можно выйти в город, чтобы сделать красивые фото. Улицы уже начинают украшать к празднику Фото: Стас Соколов

Если вас не засыплет снегом в выходные, советуем обратить внимание на то, что мы вам предлагаем. Ожидается большое количество концертов — хотя бы один вечер стоит сделать музыкальным. В одном углу поёт живая легенда финского фолка, в другом весело шутит Семён Слепаков, а в центре города во всю развлекается вокалистка группы без определенного стиля. Кроме того, потихоньку начинают праздновать Хеллоуин — для литературно одаренных душ предлагается вечер с Достоевским (жуткий). Театральный хаос будет продолжаться аж до понедельника. На большой экран вернули культовый фильм «Побег из Шоушенка», и злой мороженщик из фильма «Иные» сразу как-то померк, и девушки в огне — тоже.



Много концертов выпадает на эти выходные — в лофт-парке «Подземка» выступят легендарные Ensiferum. Это финская фолк-группа, основанная еще в 1995 году. Музыканты решили отправиться в большой тур по 10 городам России, Украины и Белоруссии. Помимо старых культовых хитов, группа везет свой новый альбом Two paths.



Фото: ru.wikipedia.org

Где: лофт-парк «Подземка»

Когда: 27 октября

Во сколько: 20:00

Сколько стоит: от 1900 рублей до 3500 рублей Кавээнщик, резидент Comedy Club Семён Слепаков приедет с концертом — его песни на слуху и легко запоминаются. На любую ситуацию в жизни артист может легко найти музыкальный ответ. Отличный вариант с юмором провести субботний октябрьский вечер.



Фото: vk.com/letsgonsk

Где: ДКЖ

Когда: 26 октября

Во сколько: 19:00

Сколько стоит: от 1800 до 5500 рублей Группа из Екатеринбурга «Алоэ Вера» тоже даст концерт в эти выходные. В творчестве музыкантов сочетается все и сразу — только вам покажется, что зазвучала легкая приятная мелодия, как вокалистка начинает хамить со сцены. Определить стиль тоже весьма сложно — от диско-поп до фанка, — их определенно надо увидеть вживую, чтобы понять творчество.



Где: бар-лекторий «Поток»

Когда: 26 октября

Во сколько: вход с 19:00

Сколько стоит: 900 рублей Продолжается фестиваль актуального театра «ХАОС» — новый формат для города, который уже успел полюбиться зрителям. Проект ориентирован на максимальное вовлечение пространства города в театральную игру, поэтому не стоит удивляться, если случайно по дороге домой вы окажетесь внутри представления.



Фото: Густаво Зырянов

Где, когда, во сколько, сколько стоит: справки и билеты по телефону 266–25–92 Приближается день рождения писателя Фёдора Достоевского — такое пропускать нельзя. В честь праздника в рамках проекта «Культурные ночи на ОбьГЭС» пройдет мероприятие «Ночь с Достоевским» — задумано событие как противостояние заморскому Хеллоуину. Творческая команда предлагает в этом году провести время в компании с персонажами романа «Идиот» — будет жутко интересно.

Фото: vk.com/letsgonsk

Где: ДК «Приморский» — ул. Молодости, 15 Когда: 26 октября

Во сколько: 19:00

Сколько стоит: 250 рублей К выходным дням вышло сразу 17 киноновинок — не все из них удачные. Расскажем про самые ожидаемые зрителями фильмы.

На экраны возвращается культовый фильм — «Побег из Шоушенка», да, тот самый, не ремейк. Тим Роббинс и как будто бы молодой Морган Фримен снова с нами. Сюжет помнят все — молодой бухгалтер Энди обвинен в убийстве собственной жены и её любовника. Он оказывается в тюрьме под названием Шоушенк и сталкивается с жестокостью и беззаконием. Энди старается выжить в этом жутком месте. 16+

Фото: kinopoisk.ru

Их ждали, и они вернулись — бесстрашная четвёрка охотников на зомби. «Zomбиленд: Контрольный выстрел». На этот раз они сражаются с новыми видами мертвецов и вступают в схватку с выжившими, которые настроены совсем не дружелюбно. Кроме того, в их собственных рядах намечается серьёзный разлад. 18+



Фото: kinopoisk.ru

Александр Петров продолжает блистать на экране (и как только успевает) — на этот раз он снялся в драме под названием «Текст». В партнеры ему досталась Кристина Асмус. Здесь всё: неудачные больные отношения, тюрьма, наркотики, месть, прошлая и новая жизни, встреча лицом к лицу с обидчиками. Главный герой Илья получает доступ к смартфону и ко всей жизни своего неприятеля — фотографии, видео, переписки. На время Илья становится для всех Петром — через текст на экране телефона.

18+

Фото: kinopoisk.ru

Фантастический триллер «Иные» — в уединенном доме одного из районов Лос-Анджелеса живут маленькая девочка и ее отец. Девочка обладает способностью к телекинезу, а у отца всегда наготове снятый с предохранителя пистолет. Каждый день, уходя из дома, папа запирает дочь и категорически запрещает открывать дверь — девочке нельзя ни с кем разговаривать и даже подходить к окну. Единственное её развлечение — тайком наблюдать из-за занавесок за фургоном с мороженым. Таинственный голос призывает девочку открыть дверь — однажды она нарушила запрет.

18+

Фото: kinopoisk.ru

«Портрет девушки в огне» — французская драма о художнице Марианне из Бретани. Действие фильма разворачивается в 1770 году. Марианна должна написать портрет девушки, чтобы отправить его ее жениху в Милан. В знак протеста против замужества Элоиза отказывается позировать, и гостью представляют как компаньонку для прогулок. Проводя все больше времени вместе, девушки начинают чувствовать взаимное притяжение.

18+