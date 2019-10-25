«Работа с приставами — самое ужасное»: что делать двойникам должников и как избежать ошибки

После публикации истории Сергея Тимофеева в редакцию НГС стали обращаться и другие новосибирцы, ставшие заложниками подобной ситуации. Судебные приставы путают их с тёзками, родившимися с ними в один день, и списывают деньги, арестовывают автомобили и счета, создают трудности при выезде за границу. И с этими ошибками людям приходится долго разбираться самостоятельно. Журналист НГС узнал, почему такое происходит, как этого избежать и можно ли компенсировать свои финансовые потери и моральный вред. Запоминайте: однажды в подобной ситуации можете оказаться и вы.
Сергей Тимофеев рассказал журналисту НГС, что публикация на НГС ускорила решение его проблемы и после выхода материала ему сняли арест ещё и в другом банке. Но есть новосибирцы, которые не могут решить проблему уже несколько лет, несмотря на письма/звонки приставам и в прокуратуру.
«Три года страдаю от должника-двойника»
Жительница Новосибирска Татьяна рассказывает, что запрет на регистрационные действия на её автомобиль наложен с июля 2016 года: тогда она впервые случайно узнала, что её перепутали с женщиной-должницей из Краснодарского края. История продолжается до сих пор. Сибирячка уверяет, что письма и звонки приставам за эти три года так и не помогли. Точнее, арест снимается, а потом через три месяца снова накладывается. Сначала долг двойника был больше 200 тысяч, сейчас осталось 33. Её останавливали на границе перед вылетом в Таиланд, но тогда вопрос удалось решить и выехать. Скоро Татьяна планирует улететь в другую страну и опасается того, что её снова остановят в аэропорту.
— Почему я должна доказывать, что я не осёл? Никогда не думала, что со мной так произойдёт, — удивляется жительница Новосибирска.
Сорванный отпуск и невозможность продать авто
У новосибирца Алексея списали 381 тысячу рублей за долг двойника, возникали проблемы при продаже автомобиля. Также в анамнезе и сорванный отпуск.
— Честно скажу, была бы на приставов какая-то управа или власть, их реально можно привлекать к уголовной ответственности. Они допускают ошибки и при этом вообще не хотят с вами разговаривать. Да и бесполезно о чем-то говорить. Из 10 человек я нашёл одного адекватного, и то она волновалась больше за себя, потому что я уже написал письмо президенту и в прокуратуру, пятое по счёту, — возмущается житель Новосибирска.
Алексей действительно написал уже пять писем в прокуратуру РФ, пять писем приставам Республики Татарстан — туда, где живет двойник, и два письма президенту России. Говорит, что реагирует только прокуратура — хотя бы отвечает ему, но в целом это не меняет ситуации. Адвокаты Алексея считают, что много отсудить не получится: мужчина потратит больше денег на перелёты и без компенсации морального ущерба. Поэтому сибиряк хочет поднять эту проблему на уровне законодательства.
«Сижу без денег из-за чужого человека»
У Михаила Григорьева, в отличие от предыдущих новосибирцев, такая ситуация случилась совсем недавно, на прошлой неделе.
— У меня на карточке было тысяч 12: их списали и ещё в минус загнали. Теперь мне прислали постановление о том, что половину зарплаты будут списывать в пользу приставов из Уфы, где находится должник. Я без денег сижу, — поражается Михаил.
Общая сумма долга двойника-должника — около 94 тысяч. Все новосибирцы единогласно жалуются на то, что приставам ещё и проблематично дозвониться.
Как часто встречаются такие ситуации?
Ведущий юрист компании «Финправ» Олеся Трошина говорит, что вопрос ошибочной идентификации физических лиц актуален на протяжении последних нескольких лет:
— В настоящее время наблюдается резкое увеличение количества обращений по данному вопросу, поступающих в службу судебных приставов.
В её практике люди часто сталкиваются с арестом автомобиля. Им приходится либо самим во всём разбираться, либо нанимать представителя.
Почему так происходит?
Потому что для идентификации должника применяются только три идентификационных признака — ФИО, дата и место рождения, которые у некоторых людей совпадают полностью.
Как не попасть в такую ситуацию?
Как пояснили в пресс-службе УФССП России по Новосибирской области, нужно проверять информацию по фамилии, имени и отчеству в сервисе «Банк данных исполнительных производств» на сайте федеральной службы судебных приставов. В сервисе можно получить сведения об отделе судебных приставов и контактных данных должностного лица, возбудившего исполнительное производство.
Олеся Трошина добавляет, что от этой ситуации никто не застрахован, но можно обезопасить себя такими проверками по тёзкам на сайте и внимательным чтением корреспонденции, которая приходит по адресу вашей регистрации, чтобы успеть среагировать до наступления последствий.
Что делать, если у вас есть двойник-должник
Нужно обратиться с заявлением об ошибочной идентификации к приставам того региона, где было вынесено постановление, приложив дополнительные документы, которые помогут корректно идентифицировать человека — ИНН, СНИЛС, копию паспорта и другие.
— В обращении потребуйте возврата неправомерно изъятых средств, а также отмены ранее вынесенного постановления в отношении вашего счёта. Также сформируйте и отправьте жалобу на действия местного пристава-исполнителя в центральный аппарат ФССП, — советует Олеся Трошина.
Нужно отправить заявление и копии документов, подтверждающих вашу личность, «Почтой России» — заказным письмом с описью.
— Опись вы делаете самостоятельно в двух экземплярах на бланке, который можно найти в интернете, на имя руководителя подразделения судебного пристава, допустившего ошибку. Не забудьте приложить к документам подписанное вами обращение с требованием отмены ранее вынесенного постановления в отношении вашего счета и/или наложении ареста на имущество и разъяснением всех обстоятельств дела, а также при необходимости копию выписки из банка о движении средств по вашему счёту, подтверждающую списание, — описывает Олеся Трошина.
Если арестован ипотечный счет, нужно обратиться в банк с паспортом и объяснить сложившуюся ситуацию. Если есть возможность — внести наличные деньги через кассу.
Если вам звонят коллекторы, то нужно написать жалобу на действия сотрудника коллекторского агентства с указанием ФИО, номера телефона, даты телефонных звонков и/или посещений вас как должника в управление федеральной службы судебных приставов с просьбой разобраться в ситуации и принять необходимые меры.
Всю эту работу должен делать я?
К сожалению, да. Если хочется быстро разобраться в ситуации, то нужно писать много заявлений и жалоб. Или же нанимать представителя и тратить на это деньги.
— Все жалобы и заявления нужно хранить — вторые экземпляры с отметкой, что сдавали какие-то документы. Увы, бюрократия никуда не делась. Бюрократия убирается, если есть знакомства, когда ты можешь позвонить и попросить, — говорит Олеся Трошина.
Юрист акцентирует внимание на том, что приставы должны отвечать вам письменно, а не по телефону, чтобы прокуратура потом не сообщила, что ваших обращений не было.
Что происходит после подачи заявления
Судебный пристав-исполнитель после получения документов, подтверждающих ошибочную идентификацию, отменяет все ранее применённые меры принудительного характера. И оперативно принимает меры по возврату денежных средств, сообщает пресс-служба ведомства.
А если приставы не реагируют?
Если приставы проигнорировали ваше заявление, то необходимо обратиться с жалобой в прокуратуру на бездействие судебного пристава, рекомендует Олеся Трошина.
— Оставьте обращение на сайте Генпрокуратуры c просьбой провести прокурорскую проверку в отношении неправомерных действий судебного пристава-исполнителя, которые привели к незаконному изъятию денежных средств со счёта, незаконного ареста имущества и так далее. Не забудьте выбрать правильную территориальную принадлежность, — замечает юрист.
Во всех обращениях необходимо быть максимально конкретным, чётко излагать мысли и факты, сообщать номера постановления и исполнительного производства, номер счёта, с которого произошло списание, ваши данные, контакты и другую информацию. Чтобы процесс был проще, подготовьте единый текст с основными деталями произошедшего и копируйте его в формы обращений в различные структуры.
Почему приставы не проверяют другие данные
Олеся Трошина подчёркивает, что данный вопрос был разъяснён судебным приставам письмом Федеральной службы судебных приставов от 29 мая 2017 года «О вопросах ошибочной идентификации граждан как должников по исполнительному производству», но на практике приставы не руководствуются этими рекомендациями.
В пресс-службе УФССП по Новосибирской области журналисту НГС ответили, что с 1 октября 2019 года вступили в силу изменения в ФЗ № 229 «Об исполнительном производстве», поэтому теперь добавились уникальные идентификаторы, которые позволят корректно определять должника.
— Таким идентификатором является страховой номер индивидуального лицевого счёта, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства, для должника – индивидуального предпринимателя — идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер (если он известен), — объяснили в пресс-службе.
Но эти изменения коснулись не всех видов исполнительных документов и не применимы к решениям, вынесенным до 1 октября 2019 года.
Реально ли возместить ущерб от такой тяжбы?
Олеся Трошина рассказывает, что по закону ущерб, причинённый судебным приставом гражданам и организациям, подлежит возмещению в порядке, предусмотренном гражданским законодательством.
— При причинении вам действием или бездействием судебного пристава убытков и морального ущерба вы вправе обратиться в суд за защитой своих прав с исковым требованием взыскать с казны РФ в лице ФСПП убытков, а также компенсации морального ущерба, — комментирует Олеся Трошина.
Но при этом добавляет, что это сложный процесс, особенно если речь идет о моральном вреде, потому что это понятие оценочное. На практике в зависимости от обстоятельств сумма компенсации морального вреда может колебаться от 100 рублей до нескольких сотен тысяч. Например, если человеку вернули деньги, сняли аресты, то на компенсацию вряд ли можно рассчитывать, а если он лишился квартиры, попал в больницу с сердечным приступом, то тогда возможно.
— Компенсацию морального вреда требовать можно, но получить сложно, потому что зависит от ситуации. В любом случае просят больше, потому что половину примерно срезают. Работа с судебными приставами — самое ужасное, что есть в нашей работе: затягивание сроков, неответы. Люди ходят и обивают пороги, — заключает юрист.
Что делать если приставы ошиблись дважды?
По идее подобные ошибки не должны возникать, потому что приставы должны заносить таких людей в свой реестр двойников и проверять тщательнее. Но иногда техника даёт сбой. Например, в ситуации с Сергеем Тимофеевым подобная ошибка разных приставов произошла второй раз подряд — через два года после первого случая.
В таком случае юрист рекомендует писать в прокуратуру и идти в суд.
В августе приставы по ошибке заблокировали счета новосибирца, которому дали медаль от Путина, и объяснили эту ситуацию несовершенством системы.
В этом же месяце подобная история произошла и у другого новосибирца: с его счёта списали 300 тысяч рублей, а о том, что у него есть однофамилец-двойник и что это ошибка приставов, он узнал только в суде.