«Работа с приставами — самое ужасное»: что делать двойникам должников и как избежать ошибки

Приставы ошибаются нередко: после публикации о новосибирце, который страдает из-за должника-двойника, в редакцию НГС обратились несколько человек с аналогичной проблемой

Фото: Александр Ощепков / НГС

После публикации истории Сергея Тимофеева в редакцию НГС стали обращаться и другие новосибирцы, ставшие заложниками подобной ситуации. Судебные приставы путают их с тёзками, родившимися с ними в один день, и списывают деньги, арестовывают автомобили и счета, создают трудности при выезде за границу. И с этими ошибками людям приходится долго разбираться самостоятельно. Журналист НГС узнал, почему такое происходит, как этого избежать и можно ли компенсировать свои финансовые потери и моральный вред. Запоминайте: однажды в подобной ситуации можете оказаться и вы.

Сергей Тимофеев рассказал журналисту НГС, что публикация на НГС ускорила решение его проблемы и после выхода материала ему сняли арест ещё и в другом банке. Но есть новосибирцы, которые не могут решить проблему уже несколько лет, несмотря на письма/звонки приставам и в прокуратуру. «Три года страдаю от должника-двойника» Жительница Новосибирска Татьяна рассказывает, что запрет на регистрационные действия на её автомобиль наложен с июля 2016 года: тогда она впервые случайно узнала, что её перепутали с женщиной-должницей из Краснодарского края. История продолжается до сих пор. Сибирячка уверяет, что письма и звонки приставам за эти три года так и не помогли. Точнее, арест снимается, а потом через три месяца снова накладывается. Сначала долг двойника был больше 200 тысяч, сейчас осталось 33. Её останавливали на границе перед вылетом в Таиланд, но тогда вопрос удалось решить и выехать. Скоро Татьяна планирует улететь в другую страну и опасается того, что её снова остановят в аэропорту.

— Почему я должна доказывать, что я не осёл? Никогда не думала, что со мной так произойдёт, — удивляется жительница Новосибирска. Сорванный отпуск и невозможность продать авто У новосибирца Алексея списали 381 тысячу рублей за долг двойника, возникали проблемы при продаже автомобиля. Также в анамнезе и сорванный отпуск.

Можно проверять задолженность своих двойников, если такие есть, на сайте ФСПП, чтобы обезопасить себя от подобных ситуаций Фото: Александр Ощепков / НГС

— Честно скажу, была бы на приставов какая-то управа или власть, их реально можно привлекать к уголовной ответственности. Они допускают ошибки и при этом вообще не хотят с вами разговаривать. Да и бесполезно о чем-то говорить. Из 10 человек я нашёл одного адекватного, и то она волновалась больше за себя, потому что я уже написал письмо президенту и в прокуратуру, пятое по счёту, — возмущается житель Новосибирска.

Алексей действительно написал уже пять писем в прокуратуру РФ, пять писем приставам Республики Татарстан — туда, где живет двойник, и два письма президенту России. Говорит, что реагирует только прокуратура — хотя бы отвечает ему, но в целом это не меняет ситуации. Адвокаты Алексея считают, что много отсудить не получится: мужчина потратит больше денег на перелёты и без компенсации морального ущерба. Поэтому сибиряк хочет поднять эту проблему на уровне законодательства.

«Сижу без денег из-за чужого человека» У Михаила Григорьева, в отличие от предыдущих новосибирцев, такая ситуация случилась совсем недавно, на прошлой неделе. — У меня на карточке было тысяч 12: их списали и ещё в минус загнали. Теперь мне прислали постановление о том, что половину зарплаты будут списывать в пользу приставов из Уфы, где находится должник. Я без денег сижу, — поражается Михаил. Общая сумма долга двойника-должника — около 94 тысяч. Все новосибирцы единогласно жалуются на то, что приставам ещё и проблематично дозвониться. Как часто встречаются такие ситуации? Ведущий юрист компании «Финправ» Олеся Трошина говорит, что вопрос ошибочной идентификации физических лиц актуален на протяжении последних нескольких лет: — В настоящее время наблюдается резкое увеличение количества обращений по данному вопросу, поступающих в службу судебных приставов.

Если заявление, написанное приставам, не помогает, то юрист советует жаловаться в прокуратуру или даже идти в суд Фото: Александр Ощепков / НГС

В её практике люди часто сталкиваются с арестом автомобиля. Им приходится либо самим во всём разбираться, либо нанимать представителя.



Почему так происходит? Потому что для идентификации должника применяются только три идентификационных признака — ФИО, дата и место рождения, которые у некоторых людей совпадают полностью.

Как не попасть в такую ситуацию? Как пояснили в пресс-службе УФССП России по Новосибирской области, нужно проверять информацию по фамилии, имени и отчеству в сервисе «Банк данных исполнительных производств» на сайте федеральной службы судебных приставов. В сервисе можно получить сведения об отделе судебных приставов и контактных данных должностного лица, возбудившего исполнительное производство. Олеся Трошина добавляет, что от этой ситуации никто не застрахован, но можно обезопасить себя такими проверками по тёзкам на сайте и внимательным чтением корреспонденции, которая приходит по адресу вашей регистрации, чтобы успеть среагировать до наступления последствий. Что делать, если у вас есть двойник-должник Нужно обратиться с заявлением об ошибочной идентификации к приставам того региона, где было вынесено постановление, приложив дополнительные документы, которые помогут корректно идентифицировать человека — ИНН, СНИЛС, копию паспорта и другие.

— В обращении потребуйте возврата неправомерно изъятых средств, а также отмены ранее вынесенного постановления в отношении вашего счёта. Также сформируйте и отправьте жалобу на действия местного пристава-исполнителя в центральный аппарат ФССП, — советует Олеся Трошина. Нужно отправить заявление и копии документов, подтверждающих вашу личность, «Почтой России» — заказным письмом с описью. — Опись вы делаете самостоятельно в двух экземплярах на бланке, который можно найти в интернете, на имя руководителя подразделения судебного пристава, допустившего ошибку. Не забудьте приложить к документам подписанное вами обращение с требованием отмены ранее вынесенного постановления в отношении вашего счета и/или наложении ареста на имущество и разъяснением всех обстоятельств дела, а также при необходимости копию выписки из банка о движении средств по вашему счёту, подтверждающую списание, — описывает Олеся Трошина. Если арестован ипотечный счет, нужно обратиться в банк с паспортом и объяснить сложившуюся ситуацию. Если есть возможность — внести наличные деньги через кассу.

Сейчас к ФИО, дате и месту рождения добавляются и другие идентификаторы — СНИЛС, ИНН и так далее Фото: Александр Ощепков / НГС

Если вам звонят коллекторы, то нужно написать жалобу на действия сотрудника коллекторского агентства с указанием ФИО, номера телефона, даты телефонных звонков и/или посещений вас как должника в управление федеральной службы судебных приставов с просьбой разобраться в ситуации и принять необходимые меры.

Всю эту работу должен делать я? К сожалению, да. Если хочется быстро разобраться в ситуации, то нужно писать много заявлений и жалоб. Или же нанимать представителя и тратить на это деньги. — Все жалобы и заявления нужно хранить — вторые экземпляры с отметкой, что сдавали какие-то документы. Увы, бюрократия никуда не делась. Бюрократия убирается, если есть знакомства, когда ты можешь позвонить и попросить, — говорит Олеся Трошина. Юрист акцентирует внимание на том, что приставы должны отвечать вам письменно, а не по телефону, чтобы прокуратура потом не сообщила, что ваших обращений не было.

Что происходит после подачи заявления Судебный пристав-исполнитель после получения документов, подтверждающих ошибочную идентификацию, отменяет все ранее применённые меры принудительного характера. И оперативно принимает меры по возврату денежных средств, сообщает пресс-служба ведомства. А если приставы не реагируют? Если приставы проигнорировали ваше заявление, то необходимо обратиться с жалобой в прокуратуру на бездействие судебного пристава, рекомендует Олеся Трошина. — Оставьте обращение на сайте Генпрокуратуры c просьбой провести прокурорскую проверку в отношении неправомерных действий судебного пристава-исполнителя, которые привели к незаконному изъятию денежных средств со счёта, незаконного ареста имущества и так далее. Не забудьте выбрать правильную территориальную принадлежность, — замечает юрист. Во всех обращениях необходимо быть максимально конкретным, чётко излагать мысли и факты, сообщать номера постановления и исполнительного производства, номер счёта, с которого произошло списание, ваши данные, контакты и другую информацию. Чтобы процесс был проще, подготовьте единый текст с основными деталями произошедшего и копируйте его в формы обращений в различные структуры.

На моральный ущерб юрист советует сильно не рассчитывать Фото: Александр Ощепков / НГС