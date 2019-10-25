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Стиль и красота
Эксперимент

Укутались в квартиру: угадываем стоимость пуховиков, которые предлагают нам этой зимой (есть и за 1 500 000)

Проверьте свою интуицию — мы постарались завести в тупик даже отъявленных брендоманов

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Образ с пуховиком нараспашку выигрышно смотрится только на фото. А в январе в Сибири вам знатно подморозит все

Образ с пуховиком нараспашку выигрышно смотрится только на фото. А в январе в Сибири вам знатно подморозит все

Редакция НГС уже собрала серьезный модный обзор для тех, кто сомневается между карамельным пуховиком и вариантом цвета хаки. Вместе со стилистом мы подобрали 20 крутых пуховиков, которые реально порадуют вас этой зимой. Для остальных (кто не так серьезно относиться к выбору или вообще ничего не выбирает) редакция предлагает забавную игру под оригинальным названием «Угадай — пуховик». 

Как играть? Это просто. Смотрите на пуховик и пробуете угадать, сколько он может стоить. Определились? Жмите на один из трех вариантов ответа под картинкой. Чтобы узнать правильный ответ, вернитесь немного назад и нажмите на саму картинку. Только не подглядывайте — нам нужен чистый эксперимент (все цены в материале указаны в рублях).

Этот пуховик отвечает всем трендам нынешнего и прошлого сезонов. Идеальный вариант для прогулок и отдыха. Но вот вопрос, какая цена. Сколько может стоить этот серебристый красавец?

    Сколько нужно заплатить, чтобы этот лимонный обаяшка согрел вас предстоящей зимой?

      Простота и краткость украшает не только людей, но и пуховики. Лаконичный дизайн, привлекательный серый цвет — какие цены нынче на рынке минимализма?

        Простота в этом году в цене. Лаконичный крой и женственная форма. Сколько стоит такая дутая куртка?

          Особенно привлекательно выглядит пуховик с туфлями. Этот вариант точно для светских мероприятий. Но и на морозы такая курточка сгодится. Сколько же за нее просят производители?

            Парки все еще в тренде, но их популярность от сезон к сезону снижается. Интересно, сколько просят за такой нарядный камзол?

              Мы незаконно забыли меховые воротники. Здесь, похоже, настоящая норка (ее жаль). Сколько стоит скромно утеплиться чужой шубкой?

                Такие лакированные модели уже несколько зим не выходят из моды в разных вариациях. Обычно модницы любят блестящий оверсайз. Сколько, по вашему, он может стоить?

                  Вот мы и добрались до песца. В смысле воротника. Такой фасон не совсем на пике моды, но зато нравится тем, у кого не худые ноги (объемный верх отвлекает от них внимание). Какая цена такого богатого зимнего варианта?

                    Кожаные пуховики — опасная одежда. Они есть как в сегменте люкс, так и на братках с борсетками и печатками. Причем часто это одни и те же пуховики. Но вы же точно знаете, сколько стоит этот? 

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                        Фото пользователя
                        25 окт 2019 в 08:29

                        Чем страшнее пухан, тем дороже что ли?)))) Ох уж этот лухари стайл, или пухан мало чем от пуховика (концертного пуховика) Кирковрова не отличить или как с помойки у бомжей отобранного. Эка их там в своих модных домах штормит то))))))

                        Анечка
                        25 окт 2019 в 08:29

                        Все как будто из середины девяностых.

                        Фото пользователя
                        25 окт 2019 в 08:33

                        ни один пуховик не понравился. Собственно,как и в магазинах: найти что-то стоящее- целая проблема.