Укутались в квартиру: угадываем стоимость пуховиков, которые предлагают нам этой зимой (есть и за 1 500 000)

Образ с пуховиком нараспашку выигрышно смотрится только на фото. А в январе в Сибири вам знатно подморозит все

Редакция НГС уже собрала серьезный модный обзор для тех, кто сомневается между карамельным пуховиком и вариантом цвета хаки. Вместе со стилистом мы подобрали 20 крутых пуховиков, которые реально порадуют вас этой зимой. Для остальных (кто не так серьезно относиться к выбору или вообще ничего не выбирает) редакция предлагает забавную игру под оригинальным названием «Угадай — пуховик».

Как играть? Это просто. Смотрите на пуховик и пробуете угадать, сколько он может стоить. Определились? Жмите на один из трех вариантов ответа под картинкой. Чтобы узнать правильный ответ, вернитесь немного назад и нажмите на саму картинку. Только не подглядывайте — нам нужен чистый эксперимент (все цены в материале указаны в рублях).

