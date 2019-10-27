Пришли к успеху: 5 маленьких заведений, которые быстро превратились в сети (и в чем их секрет)

Нехитрая идея с интересными молочными коктейлями понравилась новосибирской публике Фото: Стас Соколов

Любая самая крупная сеть ресторанов начиналась когда-то с одного, первого заведения. Но в какой-то момент владельцы видят, что дела идут неплохо, и решают открыть второе, третье… Обозреватель НГС собрал пять проектов, которые в этом году начали превращаться в сети. Через год-другой будет понятно, для кого это был первый шаг в светлое будущее, а у кого — головокружение от успехов. «Monty Манты»

Первая точка появилась на Танковой в мае этого года, а осенью к ним прибавилось ещё одно кафе на Челюскинцев. Это первая в Новосибирске попытка сделать, что называется, монопродуктовый проект. В «Monty Манты», по сути, всего одно блюдо, в единственном варианте — манты с рубленой говядиной. Кроме них можно заказать только салат (капуста с морковкой и болгарским перцем) и легкий супчик.



«Monty манты» — первая в Новосибирске попытка заведения с одним-единственным основным блюдом Фото: Стас Соколов

Вторая точка больше первой, но организованна внутри точно так же: большая открытая кухня с пышащими паром мантоварками в центре, маленькие столы на двух человек, всё предельно функционально, но чисто и опрятно.

Один мант стоит в закусочной 42 рубля. В меню есть ещё порции по три и пять штук, но это для тех, кому сложно считать в уме. Потому что пять мантов стоят 210 рублей. Так что можете называть любое число, главное, чтобы вы их смогли съесть.

Манты сделаны с рубленым мясом, которое в начинке явно преобладает (бывает просто, что преобладает лук). Слеплены ровно, рубашка не рвется, оставляют после себя приятное ощущение простой, но честной еды из свежих продуктов.



Если заказанные манты вам не успеют принести за пять минут, то заведение обещает не брать за них деньги Фото: Стас Соколов

Кроме качества основного продукта, у «Monty Манты» несколько дополнительных достоинств. Во-первых, скорость обслуживания. Приняв заказ, официант приносит на стол песочные часы, предлагая игру. Если заказанное будет у вас на столе позднее, чем через 5 минут, то какое-то блюдо достанется вам бесплатно. При мне заведение проиграло эту игру серьезному мужчине, сидевшему за соседним столом.



Второе — это, как ни странно, отсутствие выбора. Человек, который приходит сюда во второй раз, может размышлять только над тем, взять ему сразу пять штук или, например, семь. Но и эти сомнения, в сущности, бессмысленны, поскольку если вам не хватит, просто закажите еще или заберите несъеденное с собой.

«Чебурек.ми»

У сети уже пять точек по всему городу, в том числе на «улице стрит-фуда» Центрального рынка Фото: Стас Соколов

Первая точка открылась а апреле в районе метро «Студенческая», а сейчас в сети уже пять объектов. Яркий профессионально сделанный проект, в котором хороши и упаковка (как в переносном, так и в самом прямом смысле) и сам продукт. Чебуреки делают только под заказ, никакой заморозки и полуфабрикатов. Вы определяетесь с выбором, начинает скрипеть раскаточная машина, повар кладёт туда начинку (есть семь вариантов, включая сладкие), потом шкварчит масло. И вот у вас в руках горячий хрустящий чебурек. Страшный сон диетолога, но коли он уж попал к вам в руки, то устоять невозможно.



«Чебурек.ми» радует качеством и самого продукта, и упаковки Фото: Стас Соколов

После начала работы первых точек Cheburek.me в городе моментально появились похожие по формату точки, но качеством ощутимо хуже. Хотя, казалось бы, чего проще? Но дьявол в мелочах, а к ним в этой сети пока достаточно внимательны. Цены в Cheburek.me колеблются от 40 рублей (без начинки — да, есть и такое) до 80 рублей (с мраморной говядиной). Единственный вариант, который у меня лично вызывает сомнение, это чебурек с моцареллой. В таком блюде сам просится какой-то более яркий сыр, вроде сулугуни или брынзы. Но, возможно, что для целевой аудитории это было бы недостаточно модно и гламурно.



Please, Don't stick

Заведение, которое обозначило свой профиль как «шоколадный бар», работает уже несколько лет в подвале на Красном проспекте. В принципе, Please, Don't stick — это просто неплохое кафе широкого профиля, где можно найти самые разные блюда. Тут вам и бургеры, и паста, и котлета из щуки. Но главная фишка заведения, конечно, сложносочиненные молочные коктейли, где в бокале оказывается так много всего, что не всякий коктейль можно показывать детям до 16 лет. А то и до 18.

Главный шедевр Please, Don't stick — молочный коктейль «Первое свидание» Фото: Стас Соколов

Вторая точка появилась в торговом центре «Сан Сити», где у нее тоже нет окон, но хотя бы кафе видно из галереи вокруг атриума. Кафе на третьем этаже, но здесь сформировался своего рода ресторанный угол: напротив «Чучвара», по соседству «Перчини». Так что народу хватает, несмотря на заведения, которые расположены на первом этаже, и фуд-корт на четвертом. Секрет успеха Please, Don't stick, в общем, прост — приличное качество интересно сделанной (при этом понятной) еды за разумные деньги. И яркие, иногда на грани фола, акции по продвижению, которыми заведение поддерживает интерес и привлекает новых посетителей.



Park&Pizza

Итальянское кафе, первое заведение которого открылось напротив входа в Центральный парк. Идея создателей состояла в том, что в парке всегда хватает гуляющих с детьми родителей, а посидеть перекусить чего-то недорогого и понятного им поблизости, по сути, и негде.



Как выяснилось, идея оказалось вполне рабочей. Настолько, что владельцы решились на продолжение Фото: Стас Соколов

Второе заведение открылось в жилмассиве Европейский Берег, которому уже впору давать статус какой-то отдельной административной единицы. Здесь есть свои магазины, кафе, булочные, которые совершенно неизвестны за пределами жилмассива. Парков поблизости, правда, нет. В 2ГИС у Park&Pizza есть ещё одна точка — в торговом центре «Горский», но считать её отдельным заведением можно только с оговорками. По сути, это кафе в составе боулинга. Но вот изначально выбранный формат (места для родителей с детьми) здесь соблюдается — в боулинг часто ходят семьями. Mr Pho Bo Российско-вьетнамская семья, которая открыла в прошлом году точку на Никитина, а в этом году решила на волне интереса к фо бо и нэмам выйти в самый центр, на Красный проспект. Теперь здесь, в пристройке к конструктивистскому зданию (да и в самом здании) собрался весь спектр основных новосибирских ресторанных форматов: мини-кофейня, точка с шаурмой, бургерная и хинкальная. Понятно, что при таком раскладе без вьетнамской закусочной обойтись не могло.

Mr Pho Bo — это уже третья сеть вьетнамских закусочных в Новосибирске после Pho и Kung Pho Фото: Стас Соколов

Внешне Mr Pho Bo ничем принципиально не отличается от других таких же вьетнамских точек. Разве что это едва ли не единственный действительно семейный бизнес, а не просто проект местных рестораторов, которые наняли на работу вьетнамцев для аутентичности и антуража. .



Какой проект, на ваш взгляд, ждет большое будущее?