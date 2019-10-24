Гейша или мать: что «расскажут» окружающим ваши духи (жасмин носят домовитые, а груша обещает страсть)

Самое главное в парфюмерном магазине — не начать раздражаться и спешить. Иначе все пропало Фото: Анна Золотова / НГС

Выбор парфюма — процесс увлекательный, но требует времени, усилий и, самое главное, терпения. Нередко поход в магазин заканчивается тем, что мы устаём от тестеров и покупаем случайный аромат, который потом становится экспонатом на туалетном столике. Подобрать свой парфюм — это не значит зациклиться на одном бутыльке и пахнуть одинаково днём и ночью. По мнению новосибирского парфюмерного кутюрье Марты Риттель, у женщины должен быть целый парюмерный гардероб. Каждый аромат подходит для определённого случая и настроения, а также объясняет, в каком психологическом состоянии мы находимся. Корреспондент НГС.Афиши сходила на мастер-класс парфюмерного кутюрье и узнала, как можно управлять эмоциями и начать изменения в жизни с помощью удачно подобранного парфюма.



Марта изучает влияние запахов на поведение человека с 2015 года Фото: Марта Риттель

Марта Риттель — парфюмерный кутюрье, основательница компании живой косметики «Rittel», учредитель и заместитель председателя РОО «Совета Матерей НСО», соавтор психологической игры «Тайны Женского Поведения». Закончила Институт ароматерапии в Санкт-Петербурге, с 2015 года изучает влияние запахов на поведение человека.

Первое, с чем предлагает разобраться эксперт, — это виды парфюма и их ценовые категории.

Люксовая парфюмерия — это бренды, парфюмерия мировых домов Gucci, Calvin Klein, Nina Ricci и других. Здесь мы платим за качественное сырьё и бренд. Это парфюмерия, сделанная на основе маркетинговых исследований, рассчитана на массовое производство. В секторе масс-маркет более доступная парфюмерия. Объясняется это другими пропорциями и другим сырьём. Например, эфирное масло может быть не из цветка, а из стебля.

Нишевая парфюмерия (селективы) — парфюмерия, выпускаемая в ограниченном количестве без особой рекламы, продаётся в определенных магазинах. В отличии от люксовой парфюмерии, она «рассказывает свою историю», а выпущенная уже партия может никогда не повториться. В отличие от люксовой в нишевой парфюмерии используют натуральное сырье, цены на такие духи значительно выше.



Парфюмерный кутюрье советует иметь несколько ароматов Фото: Анна Золотова / НГС

Авторская парфюмерия — это эксклюзив. Это творчество одного парфюмера, который делает духи на заказ, по сути, это можно называть штучным товаром. Иногда такие духи создаются годами.

Парфюмерный кутюрье Марта Риттель считает, что можно (и нужно) иметь свой парфюмерный гардероб — коллекцию ароматов, которые можно носить в разных ситуациях и с разным настроением. Кроме того, с помощью парфюма можно изменить свой характер и тип поведения.

Специалист выделила семь архетипов: 4 земных — амазонка, гейша, ведьма и мать, и 3 воздушных — богиня, королева и фея. Соответственно на семь типов можно разделить и ароматы, которые отражают характер женщины.

Ведьма — знания. Женщина, которая хочет познать мир, которой всё интересно, она ищет что-то новое. Это свежие ароматы. Например, Yves Rocher, Naturelle (лимон, бергамот, яблоко, цветок персика, белый кедр, мускус). Это спокойный, охлаждающий аромат. Le labo Santal 33 (лаванда, нероли, бергамот, шалфей, мандарин). Глубокий аромат, который даёт возможность остановиться и подумать.



Амазонка — это энергия, готовность идти в бой. Ароматы этого архитипа подойдут для женщин, которые хотят достичь больших высот и двигаться по карьерной лестнице. Например, Chanel Chance (кедр, цитрус, розовый перец, водяной гиацинт). Это энергичный аромат, который придаёт силу, напористость, подойдёт для руководителей и для тех, кому нужно принимать решения. Coco Mademoiselle (мандарин, апельсин, бергамот, жасмин, мимоза, иланг-иланг, турецкая роза, пачули, ваниль). Аромат женственный и деловой одновременно, держит в тонусе и концентрирует внимание на деталях. Гейша — это любовь, харизма, желание понравиться и умение сглаживать углы. Это цветочные и фруктовые ароматы. La Vie Est Belle Lancome (груша, чёрная смородина, ирис, ваниль, цитрус). Это сладкий вечерний аромат, который рекомендуют носить с закрытыми вечерними нарядами. Dior Addict Eau de Parfum (мандариновый лист, флердоранж, жасмин, ваниль). Этот аромат называют смелым и сексуальным, носить его рекомендуют с закрытыми нарядами.



Мать — жизненный опыт, доброта, в то же время непринятие чужого мнения. Характерны плюшечные, ванильные ароматы, но их довольно немного. Perle Boreale от Swarovski (роза, жасмин, пачули). Это женский тёплый аромат, наполненный домашним уютом, создаёт ощущение тепла.



Марта Риттель назвала две модные тенденции в парфюмерии этим летом. Веганское (100% натуральные компоненты) — например, Fiilit Parfum Du Voyage. А также направление, которое всегда будет в моде, — это шик, лакшери, изысканность (Purple Crystal)

Фото: Анна Богданова / НГС

Королева — ответственность, отсутствие страха высказывать своё мнение. Tom Ford Tobbaco Vanille (табачный лист, пряности, бобы тонка, какао, сухофрукты, древесные аккорды). Это тёплый и одновременно держащий дистанцию на расстоянии вытянутой руки аромат, говорящий о том, что женщина знает, чего хочет и куда идёт. Escentric Molecules Escentric 01 (лайм, розовый перец, ирис). Парфюм подходит для любого стиля, кроме спортивного.

Фея — принятие, наслаждение ситуацией. Flora by Gucci Eau de Perfum (цитрусовые аккорды, белый пион, розовый перец, пачули). Этот дневной аромат подходит для стиля casual, не рекомендуется для делового, спортивного стиля и его сочетаний.

Ex Nihilo Fleur Narcotique (бергамот, персик, личи, жасмин, пион, мускус, древесина, мох). Это энергичный аромат, который поднимает настроение. Сочетается почти со всеми стилями, но не рекомендуется для спортивного стиля и его сочетаний.

