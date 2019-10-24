Готовь щёки с осени! 7 советов косметолога о том, как уберечь кожу от холодов

Пережить грядущие морозы с достойным лицом сможет только та, что подготовится с осени Фото: Татьяна Тихонова / 74.RU

В холодную погоду каждой красотке нужно сохранить лицо. Чтобы ваша кожа гладко перенесла смену погоды и лютые морозы, готовить её к этому нужно уже сейчас. Как ухаживать за собой, чтобы не скукожиться к весне, мы спросили у врача-косметолога Светланы Корниловой.

— Если не ухаживать за кожей своевременно и комплексно, её ждет обезвоживание, как следствие — нездоровый и усталый вид, повреждения и старение, — расписывает возможные сценарии врач. Чтобы этого не допустить, достаточно соблюдать семь простых правил сезонного ухода.

Меняйте крем для лица

На зиму выбирайте более плотный, жирный по консистенции крем (в отличие от летнего, который более легкий). Крем подбирается по типу кожи, наносится за полчаса до выхода из дома — к этому времени он впитается и создаст защитный слой для вашей кожи. Косметолог советует брать кремы с SPF-защитой в 20–30 единиц — потому что солнечные лучи не будут щадить кожу даже в холода. — Не берите в качестве защитного крема для лица детский крем — он слишком плотный, создаст пленку, под которой кожа не будет дышать, а эффект будет обратным, — говорит косметолог.

Пейте масло

Осень и зима — время витаминовых добавок. Фруктов и овощей в рационе становится меньше, но организму, как и летом, нужны витамины группы A и F, а также ненасыщенные жирные кислоты — их можно найти в масле виноградных косточек, льняном или оливковом. Ежедневно чайная ложка масла в качестве добавки к еде поможет вашей коже оставаться свежей.

Проститесь с пудрой

Тональный крем — хорошее решение для сезонного макияжа, он создает дополнительную защиту для кожи. Но не забывайте про демакияж. А вот от пудры лучше отказаться — она усиливает сухость и приводит к шелушению.



Не забывайте про пилинг

— В холодную погоду клетки активно вырабатывают сальный секрет для защиты от ветра и мороза: кожа становится более жирной и плотной, а из-за насыщенного состава и плотной текстуры зимнего крема могут появляться комедоны. Поэтому не забывайте о средствах для умывания: жирной коже — гель, нормальной и сухой — молочко, а также тоник без спирта для нормализации уровня pH, — напоминает косметолог.

Врач советует раз в неделю пользоваться пилингом с микрочастицами, а вот жесткие скрабы вообще лучше выкинуть — они лишний раз травмируют кожу.

Берегите пальцы

Рукам нужна такая же защита, как и лицу. Поэтому в холода носите перчатки и чаще пользуйтесь защитным кремом. Не забывайте про шарфы и шапки — они защищают нежную кожу не меньше косметики (и вы уже знаете, какие аксессуары самые модные и теплые).



Руки тоже нуждаются в защите: мажьте их кремом пожирнее и надевайте перчатки Фото: Артём Устюжанин / E1.RU



Увлажняйте воздух

Отопление сушит воздух в помещении, из-за чего кожа обезвоживается. Проветривайте и увлажняйте воздух дома и на работе. И не забывайте пить воду, чтобы не «засохнуть» совсем.

