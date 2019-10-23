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«Вас обворовали? Вы тоже виноваты»: интернет-мошенник рассказал, как защититься от таких, как он

Мошенник, укравший 430 тысяч с карт, рассказал о способах сохранить свои деньги

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Остап увлекался программированием с детства, но в колонии решил от него отдохнуть

Остап увлекался программированием с детства, но в колонии решил от него отдохнуть

Остапу 25 лет. С детства парень увлекался компьютерами и программированием.

— Компьютеры, программирование… Мне всегда это было интересно. Я что-то читал, узнавал что-то новое. Можно сказать, занимался самообразованием. Всё сам, курсы никакие не проходил. А потом меня в армию призвали, в артиллерийскую разведку. Там было не до этого уже, — рассказал молодой человек.

Вернувшись из армии, он устроился программистом и стал заниматься любимым делом профессионально. Тяга к обучению не прошла, появился новый интерес — хаккинг и методы взлома баз данных. Сначала он читал статьи про взлом только ради интереса. По словам Остапа, зарплаты на жизнь ему хватало, но как-то раз он решил опробовать новые знания на практике.

— Обманом я получил данные банковских карт. Пользуясь знаниями, которые я находил, я попробовал снять с этих карт деньги. У меня получилось. Для меня это было… как для галочки — что могу, научился. Денег мне хватало и так, — признается парень.

Остап снимал суммы от небольших до достаточно крупных, в 20–30 тысяч рублей. В целом за всю его «карьеру» интернет-мошенника ему удалось снять 430 тысяч рублей с чужих банковских карт. Деньги парень не копил и не использовал с какой-то пользой: они уходили на развлечения.

По его словам, сейчас в общем доступе есть масса программ и вирусов, которые помогают мошенникам. Они считывают данные с телефонов, перенаправляют SMS с подтверждением перевода денег из банка на номер телефона мошенника, считывают личные данные и данные счетов из банковских интернет-приложений. Есть и такие программы, которые позволяют получить полный доступ к телефону и банковскому приложению.

Остап рассказал элементарные способы защитить свои деньги на счету.

— При оформлении карты не стоит пренебрегать защитой, которую предлагает оформить сам банк. За неё снимается абонентская плата, но и скупой платит дважды. При оформлении карты нужно обязательно привязать к ней номер своего телефона. Многие люди сразу же ставят банковские приложения в свой телефон — тем самым они упрощают мне доступ к своим лицевым счетам и всем остальным данным. Помимо данных карты, в приложении указаны данные о всех счетах и услугах, оформленных на этого человека в банке. Вы теряете телефон, тот, кто имеет к нему доступ, имеет доступ к вашим счетам. Для того чтобы обезопасить себя от такого, желательно хотя бы поставить пароль на телефон и поменять стандартный PIN-код на SIM-карте. Ни в коем случае не стоит давать данные своих карт посторонним людям. Вовсе не нужно знать CVV-код с вашей карты, чтобы украсть ваши деньги. Заведите виртуальную карту (специальная банковская карта, предназначенная для платежей в интернете, представляет собой данные реквизитов банковской карты, необходимые для оплаты на сайтах. — Прим. ред.) для покупок в интернете и пополняйте её на небольшие суммы, которые в случае чего будет не жалко потерять, — поделился мужчина.

Также он привел пару самых простых примеров мошенничества.

Остап считает, что жертвы мошенников тоже виноваты в том, что их смогли обмануть

Остап считает, что жертвы мошенников тоже виноваты в том, что их смогли обмануть

«Извините! Помогите, пожалуйста! Могу я на вашу карту перевести деньги?»

— В крупном магазине к вам может подойти неизвестный человек и объяснить, что он забыл банковскую карту дома, и у него не хватает денег, чтобы рассчитаться за покупку. При этом он скажет, что у него есть банковское приложение. После этого он попросит у вас разрешения перевести деньги со своего приложения на вашу карту, чтобы вы сняли его деньги и отдали ему наличку. Мошенник даже может предложить вам пару сотен рублей за услугу. После того как вы согласитесь, данные с вашей карты станут известны мошеннику, и он сможет их использовать, чтобы увести ваши деньги. Есть специальные программы, которые помогают перевести деньги со счета на счет, используя только данные с внешней части карты. А хороший мошенник может просто взглянуть на карту и запомнить их.

Бесконтактная оплата

— Сейчас очень модна оплата 

в одно касание. Есть много оборудования, которое считывает нужную информацию. Их устанавливают на телефон, и с помощью них можно перехватить ваш сигнал при оплате с вашей карты. Предположим, вы стоите в очереди на кассу, а я стою за вами. После вас я рассчитываюсь за свои покупки точно так же, касанием, но деньги списываются с вашей карты.

Сейчас доступа к интернету у Остапа нет

Сейчас доступа к интернету у Остапа нет

— Этим заниматься можно откуда угодно, из любой точки, где есть доступ к Интернету. С людьми я в контакт не вступал вообще, никому не писал, не звонил. Данные карт я получал из Даркнет (от английского DarkNet — скрытая анонимная «сеть» в интернете, предоставляющая передачу данных в зашифрованном виде. — Прим. ред.). Люди теряют карты, оставляют кому-то свои данные, относятся к ним несерьезно, халатно. Данные попадают в Интернет и продаются. Данные с карт можно купить за 20–30 рублей, — говорит Остап.

Несмотря на успешные взломы и переводы с карт, Остап понимал, что нарушает закон, и им могут заинтересоваться полицейские. Молодой человек рассказал, что ни его девушка, ни родители не догадывались о незаконном заработке. Парень работал официально, подрабатывал фрилансом, не совершал каких-то грандиозных покупок. Как говорит он сам, «не отсвечивал». Мошенничеством Остап занимался с помощью специально купленного телефона, на котором было установлено приложение «Сбербанк Онлайн». Парень заходил в него с помощью разных данных, но это не помогло. Приложение определяло геолокацию. В течение пяти дней Остап находился дома, занимаясь мошенничеством. Когда к нему в дверь постучались полицейские и предложили собираться, вопросов, куда и почему, не возникло.

— Поначалу я не задумывался над этическим моментом. Я не задумывался, что это чьи-то накопления, гробовые, чья-то зарплата. Я не видел людей — только цифры и данные, безличностно. Позже я начал думать об этом, когда сюда попал, — признается Остап, добавляя, что за свои преступления он получил срок в три года.

Остапа дожидается жена, с которой он расписался в СИЗО, и родители. Он рассказал, что родственники и родные поддерживают его и верят, что у него еще всё получится. После освобождения молодой человек хочет устроиться на работу и изменить свою жизнь. В колонии он решил не изучать программирование и «немного отдохнуть» от любимого дела. Будет ли работа на воле связана с его хобби, он не знает, так как, по словам Остапа, технологии не стоят на месте, а сумеет ли он нагнать упущенное за три года в колонии, остаётся под вопросом.

— Фраза «лох не мамонт — не вымрет» по-прежнему актуальна?

— Конечно. И так будет всегда. Помните, что в том, что у вас украли таким способом деньги, виноваты и вы в том числе. Не нужно быть простым, доверять незнакомым людям. Люди стараются быть добрее, верить в человечность. Этим обязательно воспользуются. Личные данные должны быть личными. Не доверяйте их другим людям.

Парень надеется найти достойную работу на воле

Парень надеется найти достойную работу на воле

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    КОММЕНТАРИИ (12)

    дактоятакой
    23 окт 2019 в 15:20

    Ну да... "я вор, но вы в этом виноваты!.." Не надо оправдывать свои грехи!

    я не робот
    23 окт 2019 в 15:18

    ...не пользуйтесь электронными средствами расчета. Только наличка - только хардкор!

    23 окт 2019 в 15:22

    Где это без CVV можно списать деньги? Опять чушня