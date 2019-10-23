«Он забрал меня с собой»: семья с маленьким ребенком доехала из России до Африки на велосипедах

Девушка бросила все и поехала с любимым в путешествие на велосипеде Фото: Анастасия Тенче

Несколько лет назад радиоведущая из Новосибирска брала интервью у велопутешественника из Чувашии Никиты Тенче (он был проездом в нашем городе). Ребята понравились друг другу и Никита пригласил Настю бросить все и ехать с ним. Это история получила счастливое продолжение — пара поженилась и у них родилась дочь Ая. Дальше необычная встреча могла развернуться стандартно — обзаведясь семьей, Никита и Настя надумали бы остановиться и начать вести обычный образ жизни, но все было наоборот. Спустя полгода после рождения дочери пара отправилась в кругосветное путешествие на велосипедах. За пять месяцев семья путешественников добралась от Чебоксар до Африки — они проехали более 6 тысяч километров. Редакция SHE.НГС следила за передвижениями сибирячки. Рассказываем, каково это — быть женой кочевника.

Семья велосипедистов стартовала из родных Чебоксар в конце мая — самая длинная часть пути пришлась на Россию: оттуда до Выборга и финской границы больше 1500 километров.

Всего супруги Тенче проехали около 6 тысяч километров на велосипедах, в июле пересекли финскую границу, оставили позади Финляндию, Швецию, Данию, Германию, Нидерланды, Бельгию, Францию, Испанию, сейчас пара находится в Марокко, недалеко от города Марракеш Фото: Анастасия Тенче

— Мы не знаем, когда и где остановимся. Ощущения, что все зря, не было, но сложно, конечно, бывает. Мы едем с годовалым ребенком, который, как и все малыши, требует внимания, любит побегать, излазить все места и все ещё просыпается ночью Путь осложняет то, что сами велосипеды очень тяжёлые — с прицепом велосипед Никиты весит около 70 килограммов. Поэтому семья проезжает около 50–60 километров в день, хотя их личный рекорд — 105 км за день. По словам Насти, сложнее было ехать по России. Из-за плохих дорог и отсутствия места для велосипеда кочевники старались выбирать второстепенные пути, чтобы там не было трафика. — Поразил контраст между Россией и Финляндией. В Финляндии выдохнули — отличная дорога и все улыбаются, я там наконец-то начала кайфовать от дороги.

Настя вспоминает, что первые недели с Аей было трудно привыкнуть ехать. Пара проезжала по 4–5 часов в день, пока малышка спала Фото: Анастасия Тенче

— Сейчас она привыкла, ей комфортно в пути и нравится смотреть по сторонам. Игрушки практически не нужны.

Я вожу с собой небольшой детский рюкзак с игрушками, но ей больше нравится играть со всякими ветками в лесу.

— Она предпочитает общаться с людьми, чем возиться с куклами. Мы оставили много игрушек в пути. Вещей много тоже не нужно. Еда у нее обычная, ничего специального, это экономит силы.

Настя не понимают, почему многих пугает путешествие с ребенком. По ее мнению, сидеть дома труднее — приходится придумывать развлечения Фото: Анастасия Тенче

С собой у путешественников экипировка — палатка, три спальника, три коврика, котелок и велоприцеп для Аи. Его также можно использовать как коляску. — Он большой, но стоит того, ей там удобно спать — удобнее, чем в детском велокресле было бы. Его пришлось заказать из Германии, потому что в России таких почти нет. Он с амортизаторами, Ая почти не чувствует ямы (а это актуально для российских дорог). Все вещи велосипедисты везут на себе, они ещё на старте посчитали вес самих велосипедов — Настин около 50 кг, Никитин столько же плюс 35-килограммовый прицеп с вещами. — Ещё у нас есть небольшая печка «выживайка», она как мини-гриль, для нее не нужно много дров, хватает одной ветки, чтоб приготовить обед, почти нет дыма (это важно в Европе) и не остаётся кострища.

Все блюда в дороге готовит Никита Фото: Анастасия Тенче

— Обычно мы ели гречку или макароны с фаршем или купатами, сосиски не покупаем, в дороге нужно нормальное мясо. Плюс фрукты, овощи и немного сладостей, например печенье.

В России я любила яичницу с крапивой, весной она была молодая и вкусная.

По подсчетам Насти, в России такая продуктовая корзина укладывалась в 400–600 рублей в день на всех, но в Европе еда стала выходить дороже. — Гречки там не было либо она очень дорогая (2–3 евро за полкило), стали заменять кус-кусом или булгуром. Цены там выше, бюджет вырос до 10–14 евро в день. В Европе переключились на местную еду. Например, в Швеции есть икра с сыром в тюбике, очень вкусные йогурты продаются литрами, в Бельгии из печенья делают сладкую пасту, во Франции впервые попробовали хумус, в Марокко он везде. В Марокко очень богатая кухня, мы тут перестали готовить, стало дешевле останавливаться в кафе. На завтрак тут едят горошницу с хлебом, любят делать слоёные блины.

Настя вспоминает, что когда она узнала о Никите — подумала, что хочет все бросить и тоже ехать. Он тогда уже проехал около 50 тысяч километров по Евразии — Кавказ, Россию, Среднюю и Юго-Восточную Азию, Китай и Монголию

— А я сидела на работе и не понимала, почему не могу тоже сорваться с места. Так и получилось. Он забрал меня с собой, и мы на велосипедах доехали до Чебоксар, это 3,5 тысячи километров

Сейчас у пары небольшой отпуск. В Марокко нашлась россиянка из Чувашии, которая предложила погостить у нее дома, сейчас отдыхаем Фото: Анастасия Тенче

— Его родители привыкли, да и против они никогда не были, позволяли ему всегда самому все решать. А мои сначала были против. Но я к тому времени уже жила за пару тысяч километров от них, поэтому сказала им, что со мной, как и сейчас, все будет хорошо. Мы стараемся созваниваться при любой возможности, когда есть стабильный интернет (а в Европе это проблема, тем более в Марокко; российский интернет — самый лучший)

Бюджет семья Тенче специально не закладывает, стараются тратить около 10 евро в день. В месяц в России они тратили около 25 тысяч, в Европе 30–35 тысяч. Это на всю семью, включая траты на замену спальника и ковриков, траты на связь, витамины и паромы, когда невозможно проехать границы в Европе по суше.

Ребята зарабатывают на контекстной рекламе с текстов на своем сайте, за которую Google начисляет небольшую сумму в месяц в зависимости от просмотров Фото: Анастасия Тенче

— Этого, конечно же, не хватает. Есть донат, то есть наши подписчики и зрители YouTube иногда отправляют нам поддержку. Путешествие на велосипеде очень бюджетное, большая часть трат — это еда. По мнению Анастасии, в дороге самое ценное — это люди. — Мы едем не только по туристическим местам (мы их даже стараемся избегать из-за скопления людей), а по обычным городкам и деревням. Поэтому мы видим, как живут люди, какие они строят дома, какие у них семьи, что покупают в супермаркетах, о чем беспокоятся и прочее. Я думаю, в каждой стране обязательно надо почувствовать вот эту нетуристическую «изнанку». И в Европе, например, очень здорово. Спокойное место, чистое, и в большинстве стран очень открытые люди. В Марокко к туристам не так привыкли, нам всегда кричат приветствия, дети бегут за нами; к сожалению, много мусора. По всем этим мелочам и создаётся впечатление от страны,