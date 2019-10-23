Хорошо забытое новое: 10 классных автообъявлений про марки, о которых вы даже не слышали

Да, это бэушный бэтмобиль. Кто был первым хозяином? Ну что за глупый вопрос! Фото: Auto.ru

Через автообъявления можно купить совершенно чудовищные автомобили, например вот такой бэтмобиль мощностью 502 л. с. и ценой, которой позавидует президентский «Аурус» (четыре «Ауруса» позавидуют). Среди экзотических марок есть и весьма интересные автомобили, от одного взгляда на которые хочется продать свой унылый хетч и пожить по-настоящему.

PUCH Pinzgauer 712

Армейский грузовичок Pinzgauer с приводом 6 × 6 Фото: Auto.ru

«Пинцгауэр» — это военный грузовик, который выпускала австрийская Steyer-Daimler-Puch для швейцарской армии с конца 60-х до начала 90-х годов. Конкретная модификация имеет шесть колёс и полный привод (то есть формулу 6 × 6), а в самом объявлении можете посмотреть фотографии и видео, на какие чудеса способны «Пинцгауэры». Интересно, что двигатели машин имели ещё воздушное охлаждение, а трансмиссия — полный набор блокировок дифференциалов. Грузовой отсек автомобиля можно переделать в спальный.

Rimac C Two



Самый мощный электромобиль в мире не выглядит помпезно, но поражает характеристиками Фото: Auto.ru

Больше всего в этом автомобиле впечатляет его цена, которую можно увидеть в объявлении. Хотя нет, в нём удивительно всё: это электромобиль мощностью 1914 л. с. и разгоном до 100 км/час за 1,85 секунды. Rimac имеет продвинутую систему автопилота и представляет собой этакий спорткар будущего, который уже начинают выпускать серийно. Кстати, компания базируется в Хорватии, где родился автор дизайна Адриано Мудри. На фоне цены машины транспортный налог около 300 тысяч рублей выглядит сущими пустяками.

Triumph TR4



Английская милота времён, когда о Брекзите ещё не подозревали Фото: Auto.ru

Triumph TR4 понравится любителям классических английский спорткаров и сравнительно недорого стоит: купить этот автомобиль 1967 года можно за 3 миллиона рублей. Не смотрите на его небольшую мощность — прелесть таких машин в их лёгкости, например, TR4 весит менее тонны. Модель, кстати, оказалась очень удачной и пользовалась большим спросом.

«Комбат-Т98»



Автор этого внедорожника был знаменитостью в кругах советских самодельщиков Фото: Auto.ru

Ещё дешевле стоит бронированный внедорожник «Комбат-Т98», спроектированный фирмой легендарного советского самодельщика Дмитрия Парфёнова, автора «Лауры». Ходовая часть автомобиля частично унифицирована с внедорожниками General Motors, а безрамный кузов выполнен из бронелистов, образуя капсулу безопасности. Автомобиль выпускался как в роскошном варианте для ВИПов, которые желают посетить зоны боевых действий, так и с вооружением для тех, кто оказался в таких зонах поневоле.



DeTomaso Longchamp

DeTomaso известна меньше, чем Ferrari или Lamborghini Фото: Auto.ru

Здесь мы рискуем нарваться на гнев любителей жвачки Turbo, потому что им наверняка знакома итальянская марка DeTomaso — вкладыши с ней ценились. Обратите внимание, что в объявлении указана неправильная модель. Автомобиль делит платформу с Maserati Quattroporte III и относится к классу гранд-туреров: комфортных автомобилей для больших путешествий. Фордовский двигатель объемом 5,8 литра развивает 330 л. с. и потрясающе звучит. Модель Longchamp не была самой яркой в ряду DeTomaso, зато она довольно редкая: выпущено чуть более 400 экземпляров.

Mitsuoka Galue I



Половину моделей Mitsuoka иначе как шаржами не назовёшь. Но в этом и смысл Фото: Auto.ru

Марка Mitsuoka тоже известна российским знатокам благодаря импорту из Японии неказистых автомобилей на базе Subaru Impreza и Nissan Micra (March). В этом, собственно, и был рецепт успеха: большая часть моделей Mitsuoka имеет шасси гражданских машин и карикатурный дизайн с цитатами из британской классики. Впрочем, марка плодит подобные модели с таким упорством, что можно говорить и о некотором шарме. Модель Galue построена на базе Nissan Crew и напоминает Rolls-Royce. Денег за такой «роллс» просят очень по-божески. Допустим, врезаться в настоящий Rolls-Royce стоит значительно дороже.



Austin Healey 3000



Прекрасен в любом ракурсе Фото: Auto.ru

А если хочется английской классики без компромиссов, посмотрите на этот Austin Healey. Кстати, относительно недорогой для автомобиля 1959 года в практически идеальном состоянии. Модель была настоящим спорткаром с большим списком побед в европейских ралли, а сейчас привлекает прежде всего дизайном и роскошным интерьером. Как и многие английские родстеры, она имеет не слишком мощный двигатель (126 л. с.), но когда вы откинете верх и посадите рядом достойную спутницу, мало не покажется.

Metrocab



Не самый яркий из лондонских кебов, зато аутентичный Фото: Auto.ru

Всего за 200 тысяч рублей можно купить Metrocab с 75-сильным дизелем. Не знаете марку Metrocab? Значит, вы не бывали в Лондоне, где подобные такси встречаются довольно часто. Британская столица ещё с середины прошлого века предпочитает специальные автомобили такси, а не обклеенные шашечками гражданские машины. Наиболее узнаваемым является, вероятно, круглоглазый Austin FX4, но и модели Metrocab, пусть не настолько стильные, наводняли лондонские улицы в течение 20 лет. Как у всех кебов, задние сиденья Metrocab аскетичны, но очень просторны, а водительское место отделено стеклом. Хотя в Англии левостороннее движение, этот Metrocab имеет левый руль.



Morgan Aero 8



Косоглазый Morgan завоевал массу поклонников Фото: Auto.ru

Но хватит о прошлом: Morgan Aero 8 является нашим современником, и модель в объявлении выпущена в 2008 году. Родстер с двигателем BMW мощностью 368 л. с. узнаваем благодаря косоватому «взгляду» передних фар, что якобы улучшает его аэродинамику. Кстати, автомобиль в объявлении — это версия после рестайлинга, по ходу которого по требованию публики Morgan слегка исправил «косоглазие». Но не так чтобы совсем.

Aero 8 стала первой новой моделью английской компании с 1964 года, имеет алюминиевое шасси, успешно выступает в гонках и завоевала немало поклонников, в том числе благодаря своей странной внешности.

Aro 24



Aro 24 отличается живучестью Фото: Auto.ru

Вопреки названию, «Аро» — марка не грузинская, а румынская. Если вы думаете, что румыны не умеют выпускать машины, то напомним, что Renault Logan и его производные пусть и с помощью французов спроектировала румынская Dacia.

Модель Aro 24 — это недорогой и довольно способный внедорожник, который больше всего удивляет типом двигателя — тракторный дизель объемом 3,1 литра и мощностью 70 л. с. При таком уровне форсировки он должен быть вечным.

