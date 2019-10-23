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Обзор

Хорошо забытое новое: 10 классных автообъявлений про марки, о которых вы даже не слышали

Внедорожник с вечным дизелем, бэтмобиль, лондонский кеб и автомобиль ценой 132 млн рублей

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Да, это бэушный бэтмобиль. Кто был первым хозяином? Ну что за глупый вопрос!

Да, это бэушный бэтмобиль. Кто был первым хозяином? Ну что за глупый вопрос!

Через автообъявления можно купить совершенно чудовищные автомобили, например вот такой бэтмобиль мощностью 502 л. с. и ценой, которой позавидует президентский «Аурус» (четыре «Ауруса» позавидуют). Среди экзотических марок есть и весьма интересные автомобили, от одного взгляда на которые хочется продать свой унылый хетч и пожить по-настоящему.

PUCH Pinzgauer 712

Армейский грузовичок&nbsp;Pinzgauer с приводом 6 × 6

Армейский грузовичок Pinzgauer с приводом 6 × 6

«Пинцгауэр» — это военный грузовик, который выпускала австрийская Steyer-Daimler-Puch для швейцарской армии с конца 60-х до начала 90-х годов. Конкретная модификация имеет шесть колёс и полный привод (то есть формулу 6 × 6), а в самом объявлении можете посмотреть фотографии и видео, на какие чудеса способны «Пинцгауэры». Интересно, что двигатели машин имели ещё воздушное охлаждение, а трансмиссия — полный набор блокировок дифференциалов. Грузовой отсек автомобиля можно переделать в спальный.

Rimac C Two

Самый мощный электромобиль в мире не выглядит помпезно, но поражает характеристиками

Самый мощный электромобиль в мире не выглядит помпезно, но поражает характеристиками

Больше всего в этом автомобиле впечатляет его цена, которую можно увидеть в объявлении. Хотя нет, в нём удивительно всё: это электромобиль мощностью 1914 л. с. и разгоном до 100 км/час за 1,85 секунды. Rimac имеет продвинутую систему автопилота и представляет собой этакий спорткар будущего, который уже начинают выпускать серийно. Кстати, компания базируется в Хорватии, где родился автор дизайна Адриано Мудри. На фоне цены машины транспортный налог около 300 тысяч рублей выглядит сущими пустяками.

Triumph TR4

Английская милота времён, когда о Брекзите ещё не подозревали

Английская милота времён, когда о Брекзите ещё не подозревали

Triumph TR4 понравится любителям классических английский спорткаров и сравнительно недорого стоит: купить этот автомобиль 1967 года можно за 3 миллиона рублей. Не смотрите на его небольшую мощность — прелесть таких машин в их лёгкости, например, TR4 весит менее тонны. Модель, кстати, оказалась очень удачной и пользовалась большим спросом.

«Комбат-Т98»

Автор этого внедорожника был знаменитостью в кругах советских самодельщиков

Автор этого внедорожника был знаменитостью в кругах советских самодельщиков

Ещё дешевле стоит бронированный внедорожник «Комбат-Т98», спроектированный фирмой легендарного советского самодельщика Дмитрия Парфёнова, автора «Лауры». Ходовая часть автомобиля частично унифицирована с внедорожниками General Motors, а безрамный кузов выполнен из бронелистов, образуя капсулу безопасности. Автомобиль выпускался как в роскошном варианте для ВИПов, которые желают посетить зоны боевых действий, так и с вооружением для тех, кто оказался в таких зонах поневоле.

DeTomaso Longchamp

DeTomaso известна меньше, чем Ferrari или Lamborghini

DeTomaso известна меньше, чем Ferrari или Lamborghini

Здесь мы рискуем нарваться на гнев любителей жвачки Turbo, потому что им наверняка знакома итальянская марка DeTomaso — вкладыши с ней ценились. Обратите внимание, что в объявлении указана неправильная модель. Автомобиль делит платформу с Maserati Quattroporte III и относится к классу гранд-туреров: комфортных автомобилей для больших путешествий. Фордовский двигатель объемом 5,8 литра развивает 330 л. с. и потрясающе звучит. Модель Longchamp не была самой яркой в ряду DeTomaso, зато она довольно редкая: выпущено чуть более 400 экземпляров.

Mitsuoka Galue I

Половину моделей Mitsuoka иначе как шаржами не назовёшь. Но в этом и смысл

Половину моделей Mitsuoka иначе как шаржами не назовёшь. Но в этом и смысл

Марка Mitsuoka тоже известна российским знатокам благодаря импорту из Японии неказистых автомобилей на базе Subaru Impreza и Nissan Micra (March). В этом, собственно, и был рецепт успеха: большая часть моделей Mitsuoka имеет шасси гражданских машин и карикатурный дизайн с цитатами из британской классики. Впрочем, марка плодит подобные модели с таким упорством, что можно говорить и о некотором шарме. Модель Galue построена на базе Nissan Crew и напоминает Rolls-Royce. Денег за такой «роллс» просят очень по-божески. Допустим, врезаться в настоящий Rolls-Royce стоит значительно дороже.

Austin Healey 3000

Прекрасен в любом ракурсе

Прекрасен в любом ракурсе

А если хочется английской классики без компромиссов, посмотрите на этот Austin Healey. Кстати, относительно недорогой для автомобиля 1959 года в практически идеальном состоянии. Модель была настоящим спорткаром с большим списком побед в европейских ралли, а сейчас привлекает прежде всего дизайном и роскошным интерьером. Как и многие английские родстеры, она имеет не слишком мощный двигатель (126 л. с.), но когда вы откинете верх и посадите рядом достойную спутницу, мало не покажется.

Metrocab

Не самый яркий из лондонских кебов, зато аутентичный

Не самый яркий из лондонских кебов, зато аутентичный

Всего за 200 тысяч рублей можно купить Metrocab с 75-сильным дизелем. Не знаете марку Metrocab? Значит, вы не бывали в Лондоне, где подобные такси встречаются довольно часто. Британская столица ещё с середины прошлого века предпочитает специальные автомобили такси, а не обклеенные шашечками гражданские машины. Наиболее узнаваемым является, вероятно, круглоглазый Austin FX4, но и модели Metrocab, пусть не настолько стильные, наводняли лондонские улицы в течение 20 лет. Как у всех кебов, задние сиденья Metrocab аскетичны, но очень просторны, а водительское место отделено стеклом. Хотя в Англии левостороннее движение, этот Metrocab имеет левый руль.

Morgan Aero 8

Косоглазый Morgan завоевал массу поклонников

Косоглазый Morgan завоевал массу поклонников

Но хватит о прошлом: Morgan Aero 8 является нашим современником, и модель в объявлении выпущена в 2008 году. Родстер с двигателем BMW мощностью 368 л. с. узнаваем благодаря косоватому «взгляду» передних фар, что якобы улучшает его аэродинамику. Кстати, автомобиль в объявлении — это версия после рестайлинга, по ходу которого по требованию публики Morgan слегка исправил «косоглазие». Но не так чтобы совсем. 

Aero 8 стала первой новой моделью английской компании с 1964 года, имеет алюминиевое шасси, успешно выступает в гонках и завоевала немало поклонников, в том числе благодаря своей странной внешности.

Aro 24

Aro 24 отличается живучестью

Aro 24 отличается живучестью

Вопреки названию, «Аро» — марка не грузинская, а румынская. Если вы думаете, что румыны не умеют выпускать машины, то напомним, что Renault Logan и его производные пусть и с помощью французов спроектировала румынская Dacia.

Модель Aro 24 — это недорогой и довольно способный внедорожник, который больше всего удивляет типом двигателя — тракторный дизель объемом 3,1 литра и мощностью 70 л. с. При таком уровне форсировки он должен быть вечным.

А теперь честно: какие из перечисленных марок вы знали раньше (можно выбрать несколько вариантов)?

    Хотите предложить интересную тему, связанную с покупкой автомобиля? Пишите на электронную почту редакции «Авто».

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      КОММЕНТАРИИ (8)

      Андрюша
      23 окт 2019 в 09:23

      Покупать надо сегодняшние Лады, через несколько лет это будет раритет.

      Фото пользователя
      23 окт 2019 в 09:16

      Автохлам

      Qwerty
      23 окт 2019 в 09:10

      Новосибирцам это не интересно. Нужно писать статьи про задрипанный марк и как он валит боком. Ну или про прочий японохлам. Тогда будет куча лайков и одобрительных похрюкиваний.