В России изменятся квитанции ЖКХ. Спасут ли они от долгов и мошенников?

Новая квитанция придет в следующем году, но избавит ли она от бардака с платежками? Фото: Артём Устюжанин / E1.RU

В ближайшем будущем Россия простится с тоннами коммунальной макулатуры, каждый месяц оседающей в почтовых ящиках: квитанции, которые некоторые получают по две-три, а кто-то и по десять штук, превратятся в одну бумажку.

Закон о едином платежном документе с лета обсуждается в Госдуме и будет принят осенью — в этом не сомневаются ни инициаторы, ни их коллеги по парламенту. Новые квитанции придут в следующем году, но станут ли они панацеей от коммунальной неразберихи? И решат ли проблему многомиллиардных долгов?

Сдаем макулатуру За первые месяцы 2019 года коммунальный долг россиян перевалил за 564,5 миллиарда рублей, из этой суммы 300 миллиардов задолжали собственники, которые платят за воду, газ, свет и отопление ресурсникам напрямую. Переход на прямые договоры с поставщиками узаконили в прошлом году: жильцы сами решают, отдавать деньги за «коммуналку» своей УК или рассчитываться за всё самим. Плюс от прямых договоров — вы знаете, на что и в каком количестве уходят ваши деньги, минус — вы каждый месяц получаете по несколько платежек.

— Когда стали приходить по несколько квитанций, жители стали оплачивать их избирательно: отопление или электричество — в первую очередь, а услуги управляющей компании — уже потом, — объясняет директор «Лиги ЖКХ» Илья Сотонин.

Бардак с квитанциями стал одной из причин внесения в Госдуму законопроекта о едином платежном документе. Авторы — группа депутатов-единороссов — предложили собрать платежи ресурсникам и обслуживающим организациям воедино. По логике законодателей единый документ заставит собственников платить исправно. Еще один плюс — единый документ сэкономит не только время на платежи, но и стоимость самих квитанций.



Жильцы получают по одной квитанции от каждого поставщика, а вместе с этим — платежки от мошенников Фото: Александра Савельева / 76.RU

— Стоимость выпуска одного платежного документа может достигать 10–15 рублей. При этом доставка каждого также составляет 6–8 рублей. В таком случае при получении десяти платежных документов стоимость только выпуска и доставки потребителю за один месяц может достигать 120 рублей — говорится в пояснительной записке.

Еще один аргумент в пользу единых квитанций — борьба с мошенниками.

— Когда вам приходит десять квитанций, сложно убедиться, какая из них верная, какая — ложная, — рассуждает Илья Осипов, депутат Госдумы и один из авторов законопроекта. — Зачастую люди начинают просто саботировать оплату. Это приводит к тому, что страдают вообще все жильцы дома, страдает бизнес, который не может оказывать качественную услугу, сама система начинает рушиться. Поэтому в глобальном смысле задача одна: добиться оплаты, близкой к 100%, защитить интересы гражданина, сделать, чтобы это было удобно и доступно.

Как будет выглядеть единая квитанция Закон вводит два новых определения: единый платежный документ (сама квитанция) и расчетный центр (компания, через которую будут проходить начисления). В платежном документе напротив каждой строки появится QR-код с информацией о расчетном счете поставщика. В новую квитанцию планируется включить оплату за все коммунальные услуги, в том числе вывоз мусора, а также за управление, содержание и текущий ремонт дома, взнос за капремонт.

Универсальная квитанция еще не разработана, но уже известно, какие строчки в ней будут Фото: Полина Авдошина / Сеть городских порталов

Если с услугами всё понятно, то кто будет играть роль расчетного центра — большой вопрос. Ни в тексте законопроекта, ни в пояснительных документах к нему ничего об этой организации не сказано. Отсутствие информации порождает у участников рынка опасения: если РЦ станет новой федеральной структурой, она, по сути, станет монополистом. И сможет установить за свои услуги такой процент, который значительно повысит итоговую сумму в квитанции. — За прием платежей всегда платят потребители, вопрос в проценте. Если появится монополия — только один расчетный центр — появится возможность манипуляции, — рассуждает Сотонин. — Другое дело — придумать структуру, которая будет собирать в единый реестр не платежи, а все расчеты и там у себя формировать единую квитанцию. А через кого и как платить — пусть собственники решают сами. С директором «Лиги ЖКХ» согласен депутат Госдумы Дмитрий Ионин, который не сомневается, что расчетные центры превратятся в монополистов — при этом неважно, на каком уровне они будут организованы: федеральным центром или на местах.

— Единая квитанция — это очень удобно для потребителя, но посмотрите: в Свердловской области, например, есть расчетный центр, который представляет интересы газовиков, есть расчетный центр энергетиков. Если решат, что квитанцию будет выставлять кто-то из них, начнется вечная история: монополисты будут получать весомую часть денег, а остальные предприятия коммунального сектора — копить долги. Есть реальная угроза, что на местах будут договариваться, кто сильнее и влиятельнее, тот и будет собирать платежи. Это может сказаться на стабильности других предприятий, — отмечает депутат. — Пока что механика сбора платежей в законе не прописана. Квитанцию кто-то будет выставлять, определяться это будет на месте, а вот дальше, я думаю, все выстроятся в очередь. Потому что это бизнес достаточно прибыльный и это возможность манипулирования денежными потоками между контрагентами.



Новый расчетный центр будет посредником между жильцами и поставщиками. Но сколько он возьмет за свои услуги — не знают даже те, кто его придумал Фото: Ирина Шарова / 72.RU

Сейчас законопроект обсуждают в профильном комитете думы. Депутатам нужно определиться со статусом расчетных центров, а также тем, что будет с традиционными квитанциями — желание перейти на прямые договоры никто не отменит, поэтому у собственника должен оставаться выбор, кому и как платить. Закон о едином платежном документе между тем уже получил положительный отзыв Правительства РФ и будет принят депутатами до конца осенней сессии.



А вы как хотите получать квитанции за «коммуналку»?