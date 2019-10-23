Могут себе позволить: сибиряки стали чаще завтракать вне дома — НГС протестировал места, где по утрам аншлаг

Даже в 8 утра в некоторых заведениях можно застать полный зал Фото: Александр Ощепков

Горожане все чаще стали завтракать вне дома — в период с июля 2018 года по июнь 2019 года число желающих перекусить утром не на своей кухне выросло на 10% по сравнению с таким же периодом 2017−2018 годов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование компании NPD Group. Для части жителей мегаполиса это просто необходимость — лучше выехать раньше, чтобы успеть доехать до работы без пробок, и поесть уже на месте, поставив машину. Заведений, которые начинают работать рано утром, в Новосибирске уже хватает, но не всем комфортно есть в пустом зале. Обозреватель НГС нашёл самые популярные места, где утром бывает трудно найти свободный стол. Поскольку выбор места для завтрака часто определяется маршрутом, топовые «завтраковые» разбиты по зонам.

Площадь Карла Маркса

Самое большое оживление здесь можно наблюдать в «Бургер Кинге». Американская закусочная заняла стратегически выигрышное место — ее видно издалека, мимо её ярких баннеров каждое утро проходят тысячи людей, спешащих на метро. Опять же, фастфуд позволяет поесть быстро и сравнительно недорого.

В «Бургер Кинге» на Маркса, впрочем, публика довольно странная. Заняты больше половина столов, но народ в основном уткнулся в телефоны. При этом на табло с готовящимися заказами в очереди всего три номера. Какое-то количество людей сидит с кофе. Похоже, что люди приехали пораньше и просто ждут.

Как и в любом сетевом фастфуде, в «Бургер-Кинге» есть меню завтраков. Там есть почти обязательные для России сырники. В остальном же утренние блюда строятся на том, что в какую-то обычную для сети конструкцию добавляется омлет. Или булка заменяется на круассан. В принципе, получается неплохо.

Метро «Студенческая»

Здесь с десяток заведений, которые открываются в 8 утра и ранее. Но больше всего народу стабильно бывает в «ПРАЙМТАЙМ». Здесь и место, и формат: почти все меню в готовом виде лежит в холодильнике — бери и ешь. Публика по виду — в основном студенты. Кто-то смотрит конспекты, кто-то засел с ноутбуком. В общем, довольно стандартная атмосфера «деловой» кофейни, которую посетители воспринимают как дополнительное пространство для жизни (а не просто место, где продают кофе и еду).



Порция сырников в «ПРАЙМТАЙМ» стоит 169 рублей Фото: Стас Соколов

Кроме готовых блюд в холодильной витрине здесь есть отдельный набор блюд для завтрака, которые нужно заказывать: каши, яичницу, омлет и т. д.. Цены начинаются с 89 рублей, за омлет с цыплёнком просят 139 рублей.

Я решил для быстроты взять готовые сырники (169 рублей) и заказал к ним кофе (99). Сырники были неплохи, но бледноваты. По идее, их можно было бы доводить на сковороде (и греются, и подрумяниваются), но в кофейне используют микроволновку. То есть делают неплохой изначально продукт не лучше, а хуже. Ладно.

Речной вокзал

Одна из самых важных точек пересадки города. Однако с утра здесь не такой большой выбор — работающая с 8 часов «Вилка-Ложка» и круглосуточный «Макдоналдс». Последний расположен на стороне метро — куда и идёт основной утренний поток. Неудивительно, что на завтрак сюда заезжает довольно много людей. Причем видно, что они именно едят, а не просто пришли скоротать время.



На завтрак в «Макдоналдсе» используют булки, которые здесь называют макмафины Фото: Стас Соколов

Завтраки у «Макдоналдса», по моему, самое приличное, что там вообще есть. Хотя бы потому, что утром вместо обычных рассыпающихся булок, здесь используют «макмафины», похожие на настоящий вкусный хлеб. Самый дешевый макмафин (с яйцом и сыром) стоит 89 рублей. Он, правда, чертовски мал. Если жизнь прижала настолько, что и это дорого (или вы просто на диете), здесь есть еще тосты с сыром за 49 рублей. Утреннее комбо с котлетой, омлетом и драником обойдется в 169 рублей.



Площадь Калинина

Здесь с раннего утра работает с десяток точек («Академия кофе», Discovery Coffee, целых три «Кузины» и т. д.), но больше всего народу я лично видел здесь в «Вилке-Ложке» — такое уж место. Люди идут сюда не за атмосферой, а за калориями, но в целом здесь вполне уютно, особенно если вы не очень чувствительны к запахам (а пахнет в «Вилках-Ложках» столовой, какой бы дизайн ни был в зале).



Омлет с сосиской стоит в «Вилке-Ложке» 87 рублей Фото: Стас Соколов

Зато «Вилки-Ложки» позволяют позавтракать за действительно недорого. Тарелка каши тут стоит 30 рублей, порция омлета — 43 рубля, стакан морса — 26 рублей, кофе американо — 49 рублей. Гурманам здесь ловить нечего, но перекусить перед работой можно.

Площадь Ленина

Центр города, здесь сразу несколько популярных мест. Самое большое столпотворение стабильно наблюдается в «Академии кофе». Правда, выглядит оно с непривычки странно — зал забит, но большинство не едят, а просто ждут заказа. Многие для того, чтобы забрать его с собой. Публика очень разная: девушки с розовыми волосами, которые, кажется, никуда не спешат, молодые деловые дамы, серьезный мужчина в дорогом костюме. В общем, место популярное в широких кругах.



Зернённый творог с ягодами в «Академии кофе» за 140 рублей Фото: Стас Соколов

Цены на утренние блюда начинаются с 60 рублей (каша с маслом), комплексный завтрак (фильтр-кофе, каша с фруктами, круассан и сок) стоит 250 рублей. Мне повезло: в тот момент, когда я пришел в «Академию», там сломалась кофемашина, так что очереди почти не было (кофе тоже). Я выбрал зерненый творог с джемом (140 рублей) и зеленый чай (120 рублей). Долго на таком завтраке, конечно, не протянешь, но красиво.

Другое суперпопулярное место в центре — Coffee Collective — тоже, конечно, может сделать капучино навынос, но сюда люди приходят в основном посидеть. Уютно, высокие потолки, да и еда требует большего внимания (она здесь интересней, чем где-либо в сетевых кофейнях в Новосибирске).

Утренние блюда здесь стартуют с 99 рублей (овсяная или рисовая каша на молоке). Но самое интересное, мне кажется, происходит в разделе «яйца»: скрэмбл с томатами и песто (169 рублей), скрэмбл с рикоттой (259 рублей), яичница с ростбифом и помидорами (289 рублей) и т. д. Иногда, правда, приходится подождать.



Глазунья с ростбифом в Coffee Collective за 289 рублей Фото: Стас Соколов

Неожиданно (для общего уровня цен) многолюдно на завтраках может быть в Park Cafe. С другой стороны, это едва ли не единственное заведение в городе такого уровня, которое открывается в половине восьмого утра. Здесь можно встретить крупных бизнесменов, чиновников, светских львиц и вообще непростую публику. Ну и вы тоже можете заходить, если что.



Круассан со сливочным маслом за 140 рублей из Park Cafe Фото: Стас Соколов

Место, понятное дело, недешевое — некоторые позиции стоят как пара плотных бизнес-ланчей в кафе попроще (например, брускетта с гуакамоле и креветками за 670 рублей). Но можно найти и сравнительно доступные варианты вроде каши (110 рублей), и круассан со сливочным маслом (140 рублей). А ещё в утреннее меню здесь включена целая карта вин бокалами. И действительно, что может быть лучше за завтраком, чем 150 грамм калифорнийского совиньон блана? Возможно, это одна из причин успеха этого места.



А вы часто завтракаете вне дома?