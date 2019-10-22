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Артём Соловьёв

Следователь-криминалист
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Артём Соловьёв

Следователь-криминалист

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«Мы бы его за 24 часа повязали»: эксперт-криминалист — о фильме «Джокер»

Следователь рассказал, по каким признакам и уликам можно было поймать Джокера по горячим следам

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Следователь рассказал, насколько быстро можно было бы поймать Джокера

Следователь рассказал, насколько быстро можно было бы поймать Джокера

Мы поговорили со следователем о недавно вышедшем в прокат психологическом триллере «Джокер» и выяснили, насколько реалистична показанная в нём детективная линия. Артём Соловьёв, следователь-криминалист, рассказал, как должны были развиваться события в фильме, если бы режиссёр в угоду сюжету не «тормозил» полицейских, и на каком этапе Джокера должны были повязать на самом деле.

Реализация идеи с расследованием преступления, которое главный герой совершает в метро, — это просто красивая сюжетная линия, не более того. Потому что в жизни полиция была бы заинтересована в раскрытии серьёзного преступления, которое вызвало такой резонанс в обществе. В фильме же этого как будто нет.

С чего начинается (и должен был начаться в фильме) поиск преступника? Прежде всего, с опроса свидетелей. На основании собранных данных должен был составляться фоторобот. По нему полиция должна была отметить себе самую важную, отличительную черту: нападавший был в клоунском гриме.

Дальше: существуют (и 50 лет назад они тоже были) различные базы, через которые проверяется нужная следователям личность. Базы данных, в которых предоставлена подробная информация о людях ранее судимых, ранее привлекавшихся. Тем более существуют учёты лиц, которые нестабильны в своём психическом состоянии и склонны к совершению преступлений. Поэтому человека с нестабильной психикой, склонного к насилию, проверили бы первым делом. Здесь полицейские и должны были обратить внимание на главного героя.

По мнению эксперта, главный герой вёл себя чересчур подозрительно

По мнению эксперта, главный герой вёл себя чересчур подозрительно

Дальше ещё больше! Согласно сюжету фильма, главный герой в день, когда совершается преступление, роняет пистолет в больнице. Это происходит на глазах у десятков детей и нескольких взрослых. При этом он находится в клоунском костюме. Внимание: клоун с пистолетом. А по фильму, мы помним, до этого инцидента у Артура не было оружия. Он заинтересовался им и приобрёл его на днях. Врачи, на глазах которых у главного героя выпадает пистолет, должны были обратиться с претензией к его начальству. Начальство должно было зафиксировать этот инцидент и принять меры. Мы помним, что так и происходит. Но дальше это происшествие должно было оперативно дойти до полиции. Потому что, когда начали бы отрабатываться лица, которые могли бы быть причастны к преступлению, начали бы проверяться аниматоры (это логично, иначе откуда у человека клоунский костюм?). Опрашивая коллег Флека, в любом случае люди бы сказали: «А вы знаете, вчера-позавчера у этого человека во время работы выпал пистолет». Именно тогда у следователей появилась бы следующая зацепка — клоуна, который выронил пистолет в детской больнице, уволили с работы. Эти факты были бы соотнесены, и преступление было бы раскрыто.

Конечно, в жизни бывают совпадения. Но вероятность такого специфического совпадения — у героя появился «игрушечный» пистолет, а ночью неизвестный клоун совершил тройное убийство из огнестрельного оружия — очень низка. Но и эта версия бы также проверялась. Игрушечный, говоришь? Докажи. Объясни, откуда у тебя взялся пистолет? Ещё нужно было проверить алиби на момент совершения убийства.

Ещё важная деталь: если бы главного героя действительно заподозрили, никто бы не отпустил его без ответов и не оставил бы у мамы в больнице. Потому что интересы общества выше интересов конкретного человека. Тем более речь идёт об особо тяжком преступлении. К тому же это ведь профилактика будущих преступлений. Если бы в тот момент главного героя арестовали, он бы не совершил другие преступления в будущем, в том числе и убийство на телевидении.

По словам эксперта, следователи должны были проявить большее рвение в поисках и поимке преступника

По словам эксперта, следователи должны были проявить большее рвение в поисках и поимке преступника

Ещё важный фактор: в 80-е годы уже вовсю существовал полиграф. Можно было бы героя проверить на нём, как только возникли подозрения, и всё. Дело было бы раскрыто.

Естественно, все доказательства оцениваются судом в совокупности. И наличие оружия и костюма было бы основным доказательством. А дополнительными доказательством были бы отпечатки пальцев, изъятые с места преступления. Изъятая для экспертизы одежда подозреваемого и убитых. Кровь на одежде подозреваемого. Гильзы, которые были бы изъяты с места происшествия и сопоставлены с оружием главного героя. Всё было очевидно и просто. По таким горячим следам его должны были обнаружить в течение первых 24 часов. А то, что показано в фильме, — это всего лишь удачная сюжетная линия.

Честно, когда я смотрел этот фильм, я ещё в кинотеатре сказал жене: «Не может быть». Причём, если перенести действия фильма на российские реалии, у нас бы после таких улик и «совпадений» его бы повязали в первые 24 часа. У нас бы никто не ходил и не спрашивал: «А где вы вчера были?». С ним бы уже давно разговаривали как с лицом, которое совершило преступление.

Но фильму можно сделать скидку на то, что в Америке отсутствует предварительное следствие, которое есть у нас. У них акцент делается на судебное следствие, а до суда ещё нужно дойти. Поэтому у них эта процедура занимает больше времени. И к тому же это ведь всё-таки не детектив. Естественно, допущения ради красивого сюжета есть.

А вообще этот фильм оставил у меня неоднозначные эмоции. Мне он и понравился, и не понравился. В нём показана определённая цикличность. Как злое общество делает из доброго человека злого, и потом он это зло, которое в него вложили, выпускает обратно в это же общество. Впечатление производит. Я из кинотеатра вышел эмоционально уставший, как будто на работе был. Оставляет много вопросов.

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От редакции. В Новосибирске на фильм «Джокер» был настоящий ажиотаж. Горожане раскупили билеты практически на все сеансы.  Позже кинокритик Максим Генинг (без спойлеров!) назвал плюсы и минусы этого фильма. Его вердикт оказался суров: сибирякам можно и пропустить премьеру «Джокера». Почему он так считает — читайте в его авторской колонке.

Вы уже посмотрели фильм?

    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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      КОММЕНТАРИИ (19)

      Гость
      22 окт 2019 в 11:31

      Вязальщики, блин.
      Вы сначала убийц Устиновой повяжите.

      Петя
      22 окт 2019 в 11:28

      Бред какой-то. Повязали бы киношного Джокера они. С Шапокляк начните. 🤦‍♂️

      Продажный полицейский
      22 окт 2019 в 11:26

      Полиция сейчас способна лишь терроризировать школьников с листовками Навального. Настоящую преступность полиция боится и не вмешивается, предпочитая брать деньги. Яркий пример - последние перестрелки на Хилокском рынке.