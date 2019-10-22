«Мы бы его за 24 часа повязали»: эксперт-криминалист — о фильме «Джокер»

Следователь рассказал, насколько быстро можно было бы поймать Джокера Фото: WBRussia / youtube.com

Мы поговорили со следователем о недавно вышедшем в прокат психологическом триллере «Джокер» и выяснили, насколько реалистична показанная в нём детективная линия. Артём Соловьёв, следователь-криминалист, рассказал, как должны были развиваться события в фильме, если бы режиссёр в угоду сюжету не «тормозил» полицейских, и на каком этапе Джокера должны были повязать на самом деле. Реализация идеи с расследованием преступления, которое главный герой совершает в метро, — это просто красивая сюжетная линия, не более того. Потому что в жизни полиция была бы заинтересована в раскрытии серьёзного преступления, которое вызвало такой резонанс в обществе. В фильме же этого как будто нет.



С чего начинается (и должен был начаться в фильме) поиск преступника? Прежде всего, с опроса свидетелей. На основании собранных данных должен был составляться фоторобот. По нему полиция должна была отметить себе самую важную, отличительную черту: нападавший был в клоунском гриме.

Дальше: существуют (и 50 лет назад они тоже были) различные базы, через которые проверяется нужная следователям личность. Базы данных, в которых предоставлена подробная информация о людях ранее судимых, ранее привлекавшихся. Тем более существуют учёты лиц, которые нестабильны в своём психическом состоянии и склонны к совершению преступлений. Поэтому человека с нестабильной психикой, склонного к насилию, проверили бы первым делом. Здесь полицейские и должны были обратить внимание на главного героя.



По мнению эксперта, главный герой вёл себя чересчур подозрительно Фото: WBRussia / youtube.com

Дальше ещё больше! Согласно сюжету фильма, главный герой в день, когда совершается преступление, роняет пистолет в больнице. Это происходит на глазах у десятков детей и нескольких взрослых. При этом он находится в клоунском костюме. Внимание: клоун с пистолетом. А по фильму, мы помним, до этого инцидента у Артура не было оружия. Он заинтересовался им и приобрёл его на днях. Врачи, на глазах которых у главного героя выпадает пистолет, должны были обратиться с претензией к его начальству. Начальство должно было зафиксировать этот инцидент и принять меры. Мы помним, что так и происходит. Но дальше это происшествие должно было оперативно дойти до полиции. Потому что, когда начали бы отрабатываться лица, которые могли бы быть причастны к преступлению, начали бы проверяться аниматоры (это логично, иначе откуда у человека клоунский костюм?). Опрашивая коллег Флека, в любом случае люди бы сказали: «А вы знаете, вчера-позавчера у этого человека во время работы выпал пистолет». Именно тогда у следователей появилась бы следующая зацепка — клоуна, который выронил пистолет в детской больнице, уволили с работы. Эти факты были бы соотнесены, и преступление было бы раскрыто.



Конечно, в жизни бывают совпадения. Но вероятность такого специфического совпадения — у героя появился «игрушечный» пистолет, а ночью неизвестный клоун совершил тройное убийство из огнестрельного оружия — очень низка. Но и эта версия бы также проверялась. Игрушечный, говоришь? Докажи. Объясни, откуда у тебя взялся пистолет? Ещё нужно было проверить алиби на момент совершения убийства. Ещё важная деталь: если бы главного героя действительно заподозрили, никто бы не отпустил его без ответов и не оставил бы у мамы в больнице. Потому что интересы общества выше интересов конкретного человека. Тем более речь идёт об особо тяжком преступлении. К тому же это ведь профилактика будущих преступлений. Если бы в тот момент главного героя арестовали, он бы не совершил другие преступления в будущем, в том числе и убийство на телевидении.



По словам эксперта, следователи должны были проявить большее рвение в поисках и поимке преступника Фото: WBRussia / youtube.com

Ещё важный фактор: в 80-е годы уже вовсю существовал полиграф. Можно было бы героя проверить на нём, как только возникли подозрения, и всё. Дело было бы раскрыто.



Естественно, все доказательства оцениваются судом в совокупности. И наличие оружия и костюма было бы основным доказательством. А дополнительными доказательством были бы отпечатки пальцев, изъятые с места преступления. Изъятая для экспертизы одежда подозреваемого и убитых. Кровь на одежде подозреваемого. Гильзы, которые были бы изъяты с места происшествия и сопоставлены с оружием главного героя. Всё было очевидно и просто. По таким горячим следам его должны были обнаружить в течение первых 24 часов. А то, что показано в фильме, — это всего лишь удачная сюжетная линия.

Честно, когда я смотрел этот фильм, я ещё в кинотеатре сказал жене: «Не может быть». Причём, если перенести действия фильма на российские реалии, у нас бы после таких улик и «совпадений» его бы повязали в первые 24 часа. У нас бы никто не ходил и не спрашивал: «А где вы вчера были?». С ним бы уже давно разговаривали как с лицом, которое совершило преступление.

Но фильму можно сделать скидку на то, что в Америке отсутствует предварительное следствие, которое есть у нас. У них акцент делается на судебное следствие, а до суда ещё нужно дойти. Поэтому у них эта процедура занимает больше времени. И к тому же это ведь всё-таки не детектив. Естественно, допущения ради красивого сюжета есть.



Фото: WBRussia / youtube.com

А вообще этот фильм оставил у меня неоднозначные эмоции. Мне он и понравился, и не понравился. В нём показана определённая цикличность. Как злое общество делает из доброго человека злого, и потом он это зло, которое в него вложили, выпускает обратно в это же общество. Впечатление производит. Я из кинотеатра вышел эмоционально уставший, как будто на работе был. Оставляет много вопросов. _________ От редакции. В Новосибирске на фильм «Джокер» был настоящий ажиотаж. Горожане раскупили билеты практически на все сеансы. Позже кинокритик Максим Генинг (без спойлеров!) назвал плюсы и минусы этого фильма. Его вердикт оказался суров: сибирякам можно и пропустить премьеру «Джокера». Почему он так считает — читайте в его авторской колонке.

Вы уже посмотрели фильм?