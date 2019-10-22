Куда сбежать от промозглой осени в Новосибирске (и за сколько?): эксперты — о том, как продлить бархатный сезон

Бархатный сезон обычно завершается в конце октября, но его можно продлить и в ноябре на некоторых курортах Фото: Мария Тищенко / НГС

Многие стараются отгулять свой отпуск летом или в начале осени, в так называемый бархатный сезон. В октябре он вроде бы подходит к концу, но НГС узнал у экспертов, в каких странах его ещё можно продлить.



Где туристы отдыхают сейчас Как рассказала директор туристической компании «ОУШЕН-ТУР» Галина Кунцман, основной поток сейчас идёт по классическим маршрутам: Анталийское побережье, а также Эгейское (Мармарис, Бодрум). — Таиланд и Вьетнам для российского туриста стали уже круглогодичными курортами, особенно Паттайя. Также сейчас великолепная погода стоит на вьетнамском острове Фукуок, бывают непродолжительные дожди в ночное время, при этом море относительно спокойное и чистое. Очень большой популярностью сейчас пользуется Испания: в Барселоне стабильно тепло и солнечно. Температура воды в море для кого-то покажется прохладной (22–24 С), при этом нет изнуряющей дневной жары, благодатное время совместить пляжный и экскурсионный отдых, — рассказывает Галина Кунцман.

По данным Aviasales, минимальная цена за перелёт на одного человека туда-обратно из Новосибирска в начале ноября на неделю в Паттайю и на Фукуок составляет около 70 тысяч, в Барселону — около 45.

Галина Кунцман говорит, что в этом году туристов радует Краснодарский край: в Сочи очень жарко и солнечно. На фото — Черноморское побережье Фото: Мария Тищенко / НГС

Из направлений, набирающих обороты, эксперт НГС выделяет Доминикану, которая привлекает любителей сёрфинга, но может отпугивать водорослями на пляжах во время прилива — из-за них теряется изумрудно-голубой цвет Карибского моря. И китайский остров Хайнань, где уже нет изнуряющей жары и влажности, сезон тайфунов подходит к концу и есть хороший урожай манго.

— Как вариант — Израиль, Иордания и ОАЭ, но это специфичные курорты, не совсем пляжные, но тем не менее, если говорить об израильском Эйлате, то на него также есть спрос, и туристы вполне комфортно чувствуют себя на пляже. Ценовая категория этих курортов более высокая, в связи с чем и туристический поток, конечно, нельзя сравнить с той же Турцией, — считает эксперт.

Минимальная цена перелёта — 22 тысячи рублей Фото: НГС

Галина Кунцман отмечает, что удивительно в этом году снизился поток туристов на Кипр, Крит, несмотря на то, что в октябре там вполне комфортная погода и для купания, и для экскурсий.



— Здесь сказывается ещё ситуация с банкротством туристического холдинга Thomas Cook, куда входил туристический оператор «Библио Глобус», у которого были самые демократичные турпакеты по направлению Кипр с вылетом из Новосибирска. Он работает, не заявлял о приостановке своей деятельности, но интерес к нему приугас, я бы сказала, от слова «совсем», — рассказывает Галина Кунцман. Цены на эти направления в начале ноября выглядят так: Доминиканская Республика — около 58 тысяч рублей, если добираться на Хайнань через город Санья, то — около 45 тысяч, Эйлат — 43 тысячи, Крит — 44, Кипр, например, Ларнака, — около 27, Турция, например, Анталья — около 25.

Среди китайских курортов в это время года эксперты рекомендуют Хайнань Фото: Мария Тищенко / НГС

Где продлить бархатный сезон в конце октября

Заместитель гендиректора ООО «География Н» Антон Захаркин говорит, что из Новосибирска на бархатный сезон ещё можно улететь прямыми рейсами в Турцию (Анатолийское побережье) — последний вылет 27 октября на семь ночей и на Кипр — последний прямой вылет 22 октября на четыре ночи. Есть ещё вылет 26 октября, но обратного рейса нет, можно вернуться через Москву.

— Октябрь — это уже начало сезона в Азии: Таиланд (Паттайя, Пхукет, Самуи, Ко Чанг), Вьетнам (Нячанг, Фантьет, Фукуок), Индия (Гоа), Китай (Хайнань). Также можно понежиться в Персидском заливе — регулярные рейсы в Дубай запущены с конца сентября, чартеры запускаются с 21 октября. Если рассматривать варианты с вылетом из других городов, то в этом году запущена чартерная программа на остров Шри-Ланка из Екатеринбурга. Первый вылет состоится 29 октября, продолжительность туров 13 ночей, — сообщает Антон Захаркин. Из Москвы, по его словам, традиционно можно улететь практически везде: популярностью пользуются следующие места — Доминикана, Куба, Мексика, пока ещё Турция. Из экзотических направлений Антон Захаркин выделяет Мальдивы, Индонезию и Филиппины, куда из Новосибирска можно улететь с пересадками через Бангкок, Гонконг, Дубай, Москву.

Таиланд привлекает туристов из Новосибирска практически круглый год. На фото — Большой Будда на острове Пхукет Фото: Мария Тищенко / НГС

Что делать в ноябре Директор по маркетингу сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Алексей Теплов считает, что для полноценного пляжного отдыха новосибирцев практически весь ноябрь подходит китайский остров Хайнань.

— Когда на других местных курортах уже прохладно, в Санье море тёплое (порядка +25 градусов), а дневная температура, как жарким летом, доходит до +28. На Хайнане благодаря спокойному прозрачному морю хорошие условия для дайвинга и снорклинга, а кроме того, есть обширная экскурсионная программа: можно посетить храмовый комплекс Дун Тянь, музей бабочек, остров Пиратов и вулкан Ма Ань, — рассказывает Алекснй Теплов. Как и другие эксперты, он отмечает курорты Вьетнама — Фукуок, Нячанг и Муйне, которые хороши и в ноябре. Море прогрето до +25 градусов, а днём ещё жарче — до +32. Авиабилеты из Новосибирска в Нячанг стоят около 30 тысяч.

В среднем сейчас на перечисленных курортах температура около +25 градусов Фото: Мария Тищенко / НГС

— В ноябре отличная погода и прекрасный отдых на море доступны на Гоа. Здесь как раз начинается сухой сезон. Это значит, что дожди идут редко, почти всё время светит солнце, а влажность понижается до комфортных 70%. Море очень тёплое, порядка +29 градусов, воздух в среднем примерно такой же температуры. Помимо классического пляжного отдыха, можно заняться сёрфингом или дайвингом. Если хочется больше активностей и вечеринок, выбирайте курорты в северном Гоа. На Юге же отдых более спокойный и идеально подходит семьям с детьми, — советует Алексей Теплов.



Тем, кому хочется поехать не в Азию, эксперт рекомендует ОАЭ: в Дубае осенью жарко — днём до +31 градуса. — Пляжный отдых тут отличный, а ещё обязательно возьмите маску и ласты: в море множество разноцветных рыбок и красивые коралловые рифы. Стоит выделить время и на сам Дубай: посетить огромные торговые центры (кстати, здесь один из лучших шопингов в мире), зоопарк, самый большой в мире аквариум и даже лыжный курорт — разумеется, в помещении, — резюмировал Теплов. На Гоа в начале ноября туда-обратно можно слетать за 56 тысяч рублей, в Дубай — около 22 тысяч.

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