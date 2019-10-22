Куда сбежать от промозглой осени в Новосибирске (и за сколько?): эксперты — о том, как продлить бархатный сезон

Многие стараются отгулять свой отпуск летом или в начале осени, в так называемый бархатный сезон. В октябре он вроде бы подходит к концу, но НГС узнал у экспертов, в каких странах его ещё можно продлить.
Где туристы отдыхают сейчас
Как рассказала директор туристической компании «ОУШЕН-ТУР» Галина Кунцман, основной поток сейчас идёт по классическим маршрутам: Анталийское побережье, а также Эгейское (Мармарис, Бодрум).
— Таиланд и Вьетнам для российского туриста стали уже круглогодичными курортами, особенно Паттайя. Также сейчас великолепная погода стоит на вьетнамском острове Фукуок, бывают непродолжительные дожди в ночное время, при этом море относительно спокойное и чистое. Очень большой популярностью сейчас пользуется Испания: в Барселоне стабильно тепло и солнечно. Температура воды в море для кого-то покажется прохладной (22–24 С), при этом нет изнуряющей дневной жары, благодатное время совместить пляжный и экскурсионный отдых, — рассказывает Галина Кунцман.
По данным Aviasales, минимальная цена за перелёт на одного человека туда-обратно из Новосибирска в начале ноября на неделю в Паттайю и на Фукуок составляет около 70 тысяч, в Барселону — около 45.
Из направлений, набирающих обороты, эксперт НГС выделяет Доминикану, которая привлекает любителей сёрфинга, но может отпугивать водорослями на пляжах во время прилива — из-за них теряется изумрудно-голубой цвет Карибского моря. И китайский остров Хайнань, где уже нет изнуряющей жары и влажности, сезон тайфунов подходит к концу и есть хороший урожай манго.
— Как вариант — Израиль, Иордания и ОАЭ, но это специфичные курорты, не совсем пляжные, но тем не менее, если говорить об израильском Эйлате, то на него также есть спрос, и туристы вполне комфортно чувствуют себя на пляже. Ценовая категория этих курортов более высокая, в связи с чем и туристический поток, конечно, нельзя сравнить с той же Турцией, — считает эксперт.
Галина Кунцман отмечает, что удивительно в этом году снизился поток туристов на Кипр, Крит, несмотря на то, что в октябре там вполне комфортная погода и для купания, и для экскурсий.
— Здесь сказывается ещё ситуация с банкротством туристического холдинга Thomas Cook, куда входил туристический оператор «Библио Глобус», у которого были самые демократичные турпакеты по направлению Кипр с вылетом из Новосибирска. Он работает, не заявлял о приостановке своей деятельности, но интерес к нему приугас, я бы сказала, от слова «совсем», — рассказывает Галина Кунцман.
Цены на эти направления в начале ноября выглядят так: Доминиканская Республика — около 58 тысяч рублей, если добираться на Хайнань через город Санья, то — около 45 тысяч, Эйлат — 43 тысячи, Крит — 44, Кипр, например, Ларнака, — около 27, Турция, например, Анталья — около 25.
Где продлить бархатный сезон в конце октября
Заместитель гендиректора ООО «География Н» Антон Захаркин говорит, что из Новосибирска на бархатный сезон ещё можно улететь прямыми рейсами в Турцию (Анатолийское побережье) — последний вылет 27 октября на семь ночей и на Кипр — последний прямой вылет 22 октября на четыре ночи. Есть ещё вылет 26 октября, но обратного рейса нет, можно вернуться через Москву.
— Октябрь — это уже начало сезона в Азии: Таиланд (Паттайя, Пхукет, Самуи, Ко Чанг), Вьетнам (Нячанг, Фантьет, Фукуок), Индия (Гоа), Китай (Хайнань). Также можно понежиться в Персидском заливе — регулярные рейсы в Дубай запущены с конца сентября, чартеры запускаются с 21 октября. Если рассматривать варианты с вылетом из других городов, то в этом году запущена чартерная программа на остров Шри-Ланка из Екатеринбурга. Первый вылет состоится 29 октября, продолжительность туров 13 ночей, — сообщает Антон Захаркин.
Из Москвы, по его словам, традиционно можно улететь практически везде: популярностью пользуются следующие места — Доминикана, Куба, Мексика, пока ещё Турция. Из экзотических направлений Антон Захаркин выделяет Мальдивы, Индонезию и Филиппины, куда из Новосибирска можно улететь с пересадками через Бангкок, Гонконг, Дубай, Москву.
Что делать в ноябре
Директор по маркетингу сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Алексей Теплов считает, что для полноценного пляжного отдыха новосибирцев практически весь ноябрь подходит китайский остров Хайнань.
— Когда на других местных курортах уже прохладно, в Санье море тёплое (порядка +25 градусов), а дневная температура, как жарким летом, доходит до +28. На Хайнане благодаря спокойному прозрачному морю хорошие условия для дайвинга и снорклинга, а кроме того, есть обширная экскурсионная программа: можно посетить храмовый комплекс Дун Тянь, музей бабочек, остров Пиратов и вулкан Ма Ань, — рассказывает Алекснй Теплов.
Как и другие эксперты, он отмечает курорты Вьетнама — Фукуок, Нячанг и Муйне, которые хороши и в ноябре. Море прогрето до +25 градусов, а днём ещё жарче — до +32. Авиабилеты из Новосибирска в Нячанг стоят около 30 тысяч.
— В ноябре отличная погода и прекрасный отдых на море доступны на Гоа. Здесь как раз начинается сухой сезон. Это значит, что дожди идут редко, почти всё время светит солнце, а влажность понижается до комфортных 70%. Море очень тёплое, порядка +29 градусов, воздух в среднем примерно такой же температуры. Помимо классического пляжного отдыха, можно заняться сёрфингом или дайвингом. Если хочется больше активностей и вечеринок, выбирайте курорты в северном Гоа. На Юге же отдых более спокойный и идеально подходит семьям с детьми, — советует Алексей Теплов.
Тем, кому хочется поехать не в Азию, эксперт рекомендует ОАЭ: в Дубае осенью жарко — днём до +31 градуса.
— Пляжный отдых тут отличный, а ещё обязательно возьмите маску и ласты: в море множество разноцветных рыбок и красивые коралловые рифы. Стоит выделить время и на сам Дубай: посетить огромные торговые центры (кстати, здесь один из лучших шопингов в мире), зоопарк, самый большой в мире аквариум и даже лыжный курорт — разумеется, в помещении, — резюмировал Теплов.
На Гоа в начале ноября туда-обратно можно слетать за 56 тысяч рублей, в Дубай — около 22 тысяч.
Хочется ли вам сбежать от промозглой осени?
Если вы пока не можете вырваться из такой осени, то посмотрите, как это делают другие. Например, новосибирский путешественник Алексей Камерзанов сейчас путешествует по Африке. Он даже попал в песчаную метель в полузаброшенном африканском городе: смотрите 13 пугающих кадров из этого места.