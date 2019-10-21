Холостяк месяца: успешный бизнесмен мечтает о семье, но девушки сбегают от него

Сибиряк любит путешествовать, ездит на Алтай или в Шерегеш, в городе отдыхает редко — чаще это просто встречи с друзьями

Фото: Иван Григорьев

Ивану Григорьеву 29 лет, он не женат, детей нет. У сибиряка свой бизнес — он продает и ремонтирует смартфоны. Иван много времени проводит на работе, и из-за этого личная жизнь у него не клеится. Сам холостяк говорит, что уже готов к семье и детям, поэтому знакомства заводит на перспективу. Корреспондент SHE.НГС поговорила с парнем — он рассказал, какие девушки ему нравятся, почему женская меркантильность — это нормально и как женщине сделать так, чтобы привлечь внимание вечно занятого мужчины (все на самом деле просто).



О женской красоте

— У меня нет каких-либо критериев — блондинки, брюнетки, рыжие. Все просто: или нравится, или нет, главное, чтобы стройная. Я визуал — если девушка не понравится мне внешне, о внутреннем мире будет тяжело говорить. Не обязательно должна быть модель, нет, но элементарно — ухоженная, следит за собой и приятно выглядит. Несовершенства во внешности сейчас довольно легко исправить. Часто девушки требуют от мужчины, чтобы он был в форме, подтянутый, без живота, но сами при этом себя запускают. Я стараюсь поддерживать форму, занимаюсь спортом и от своей девушки хочу того же.



С 18 лет Иван занимается бизнесом и почти никогда не работал по найму Фото: Иван Григорьев

Про характер

— Мне не нужна бунтарка — экшена хватает на работе. Замечал по себе и по друзьям — если много работаешь, в личной жизни не хочется устраивать какие-то игры. На истерики, сцены ревности нет времени. Мне нужна спокойная, с которой можно поговорить. Адекватная, проще говоря.



Отношения с девушками чаще всего не складываются из-за нехватки свободного времени Фото: Иван Григорьев

Про отношения

— Мои последние отношения закончились недавно. Мы пробыли вместе 4 месяца и в какой-то момент поняли, что не сможем дать друг другу то, что хотим. Сели, адекватно поговорили и приняли решение, что лучше разойтись. Вопрос был ко мне — я очень много работаю, личной жизни уделяю мало времени. Именно эта проблема в моих отношениях возникает чаще всего.



Здесь две стороны одной медали — девушки хотят, чтобы у мужчины было то, то, это. Но нужно понимать, что если человек сам добивается того, что имеет, то он много работает. Этот факт нужно принять, но не все готовы это сделать.

Девушка, которая будет вступать со мной в отношения, должна понимать, что я не смогу все время сидеть рядом с ней и ничем не заниматься. Думаю, как решить эту проблему. Вопрос не ко мне, а к женскому полу: как сделать так, чтобы я старался по максимуму уделять время любимому человеку? Это не должны быть крики и истерики, нужен какой-то грамотный подход, предложение. Я очень лёгкий на подъем, просто когда постоянно находишься в работе, нет сил придумывать что-то самому, тут должна быть инициатива от девушки, у которой больше свободного времени, чем у меня. Я не успеваю заморачиваться на суперухаживания. Если девушка мне нравится, я стараюсь просто уделять ей время по максимуму. Ухаживаю стандартно: походы в заведения, общение, цветы.



Иван говорит, что ему нужна инициативная девушка, которая найдет грамотный подход к постоянно занятому мужчине Фото: Иван Григорьев

Про семью

— Сейчас, если я знакомлюсь, то на перспективу. Как раз пришел к тому возрасту, когда закрыл базовые вопросы, наступил момент, когда я понял, что хочу семью, детей и у меня есть что им дать — и в материальном плане, и в плане воспитания.



Конечно, мне бы хотелось влюбленности, но если это вступление в супружеский брак — здесь я за логику.

Нужно четкое понимание, что я могу дать своей девушке, что она может дать мне и нашим детям, семье, какие ценности у нее есть, — это очень важный момент.

В моей картине мира мужчина зарабатывает больше и обеспечивает семью ресурсами. Но и у девушки должна быть работа, занятие, мне не нужна домохозяйка. Это не связано с тем, что я не готов ее обеспечивать, нет. Просто когда девушка сидит дома, у нее появляется слишком много свободного времени — и она тратит его не на то, чтобы самореализовываться, а на то, чтобы забирать энергию у своего мужчины.

Это не значит, что ей нужно вкалывать с утра до вечера, но должно быть дело, которое будет ее увлекать. Говорят же, что спонсор здоровых отношений — свои проблемы: когда они есть, не хочется создавать их другому человеку.



По мнению героя, из-за большого количества свободного времени женщины склонны придумывать проблемы Фото: Иван Григорьев

Про знакомства

— Раньше я всегда знакомился только вживую, сейчас чаще Instagram или по работе какие-то пересечения. Я больше за живое общение. Бывало, что знакомился через интернет и при встрече понимал, что не интересно, но не уходил ни разу, воспитание никогда не позволит так сделать. Зачем обижать девушку, у нее может остаться травма, вообще ни с кем встречаться не будет. Даже если я понимаю, что с этой девушкой ничего не получится, я буду общаться дальше, чтобы узнать человека, рассказать что-то о себе, можно же остаться в хороших отношениях.



Про деньги и заработок

— Я толком никогда и нигде не работал по найму — максимум один-два месяца. С 18 лет я занимаюсь своим бизнесом — сначала это была просто мобильная электроника, тогда это все только зарождалось. Потихоньку процесс пошел, и та деятельность трансформировалась в бизнес, который сейчас есть: мы специализируемся только на технике Apple.

Я не думал насчет работы в других странах, но другие города мне интересны. В перспективе хотелось бы открыть филиалы по Сибири, мне нравится Сибирь. Еще Москва и Санкт-Петербург, может быть, где-то в теплых городах — Сочи или Краснодар. Жить хочу в Новосибирске, это мой любимый город, думаю, что здесь и останусь.



Сибиряк предпочитает знакомиться вживую, но и интернет-знакомства тоже не отвергает Фото: Иван Григорьев

Про меркантильных женщин

— Я считаю, что это нормально, когда девушка ищет мужчину, у которого есть жилье, заработок, машина, свой бизнес или перспективная работа.

Если девушка согласна на рай в шалаше — что она потом сможет дать своим детям?

Должны быть цели, стремления. Главное, чтобы это не переходило все рамки, не когда девушка закрывает свои базовые потребности, а когда она ведется на фантики, — мне это не нравится.

