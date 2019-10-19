Новосибирск прогремел на всю страну с двойным забором. Вот еще 10 примеров бессмысленных ограждений

Между двумя заборами у Павловского сквера сможет пройти разве что не очень упитанный кот Фото: Стас Соколов

Скромный невзрачный заборчик, который недавно появился в Калининском районе, внезапно прославил Новосибирск. Фотографию из соцсетей перепечатали федеральные сетевые издания, она попала в паблики с миллионами подписчиков. И неудивительно: новый забор длиной больше 50 метров зачем-то поставили впритык к другому забору. Обозреватель НГС Стас Соколов нашел еще несколько примеров бессмысленных ограждений, которые многие горожане уже даже перестали замечать.

Новый забор появился здесь, потому что таковы требования ГИБДД по обустройству пешеходных переходов Фото: Стас Соколов

Скандальный забор появился на улице 25-летия Октября в том месте, где она пересекает улицу Народную. Забор поставили перед светофором с обеих сторон (как этого требует сейчас ГИБДД), однако при этом почему-то забыли, что вокруг Павловского сквера (который здесь расположен) уже есть свой собственный забор. В результате получилось не ограждение, а какой-то арт-объект. Осталось только соорудить между оградами маленькую контрольно-следовую полосу. И можно участвовать в каких-нибудь Биеннале.

Балкон без дверей в доме на улице Дуси Ковальчук, 185 Фото: Стас Соколов

Было бы неправильно думать, что мода строить бессмысленные заборы пришла в Новосибирск недавно. Посмотрите, например, на эту прекрасную балюстраду, ограждающую ничего в доме на улице Дуси Ковальчук (там их две — по одной с каждого края). По словам старожилов, дверей, ведущих на эти балконы, не было никогда (или они были заделаны сразу после строительства дома). Так что ограждение здесь существует само по себе исключительно для красоты.

Забор перед забором у новосибирского техникума геодезии и картографии Фото: Стас Соколов

Конкуренцию забору у Павловского сквера в борьбе за звание самого бессмысленного ограждения может составить целая система оградок напротив новосибирского техникума геодезии и картографии на улице Крылова. Здесь организовали то, что в животноводстве называется скотопрогоном — тротуар сужен как минимум вдвое.

Забор на улице Крылова, ограждающий часть тротуара от пешеходов Фото: Стас Соколов

Причём если ограждение вокруг газона (необходимость его существования под вопросом — у техникума есть внутренний довольно запущенный двор) ещё как-то можно объяснить, то зачем нужно было ограждать часть тротуара, на которой нет ничего вообще — совершенно непонятно. Но строители забора на этом не остановились. А сделали ещё ворота перед воротами.

Забор на Красном проспекте у здания Картинной галереи Фото: Стас Соколов

Справедливости ради, нужно заметить, что заборчики, которые в последнее время появляются в городе повсеместно, это не чья-то блажь, а часть существующих требований к обустройству дорожной сети. Однако применяются эти требования совершенно бездумно. В результате не где-то в удалённом районе, а в центре, прямо напротив областного правительства, в только что положенную плитку сверлят отверстия и забивают столбики, чтобы поставить ограду там, где, судя по всему, задуман проход (он, кстати, мог бы пригодиться пешеходам, когда плитку на тротуаре начнут ремонтировать, а то и вовсе перекладывать).

Забор на площади Калинина Фото: Стас Соколов

Забота о безопасности пешеходов приводит порой к совершенно противоположному результату. Оградки на площади Калинина заставляют пешеходов (вместо того, чтобы пройти с тротуара напрямую к автобусу или тролейбусу) искать обход и просачиваться вдоль потока машин. Пешеходы, конечно, нарушают, но почему бы с самого начала не сделать так, чтобы обустройство остановки было удобно людям, а не только соответствовало каким-то правилам. Возможно, дело в том, что те, от кого это зависит, давно не ездят в общественном транспорте и им, в целом, всё равно.

Ограждение у стены здания новосибирского государственного медицинского университета Фото: Стас Соколов

Оградки и барьеры настолько проникли в мировоззрение горожан, что их уже используют в качестве элемента дизайна. Потому что иначе объяснить необходимость этой железной трубы вдоль стены новосибирского государственного медицинского университета невозможно.

Оградка на газоне у магазина «Золотое Яблоко» Фото: Стас Соколов

Даже крупные торговые сети, которые выходят на новосибирский рынок, стараются сейчас соответствовать местным правилам и обычаям. Магазин «Золотое Яблоко» на Красном Проспекте не только содержит в приличном состоянии прилегающий газон, но и расставил вокруг него оградки. Понятно, что такое ограждение не сможет послужить препятствием для тех, кто потенциально мог пойти через газон (а уж тем более выгуливать на них домашних животных). Но в Новосибирске так принято — ставить заборы, хотя бы небольшие.

Ограда у аллеи перед зданием гимназии № 1 Фото: Стас Соколов

Чтобы традиция жила, её нужно прививать с детства. Причём сосредоточиться стоит прежде всего на будущей элите. Перед Гимназией № 1 на Красном проспекте много лет стоит глухой забор, который ограждает одинокую асфальтовую дорожку. В заборе нет калиток, попасть туда (законным способом) можно только через единственную дверь в здании школы. Но, судя по всему, дверь эта почти всегда закрыта, ибо в этом небольшом парке перед школой никогда не бывает людей. Но раз есть дорожка (и она относится к школе), то нужно её огородить забором. Это же очевидно.

Огражденная роща во дворах на Красном проспекте Фото: Стас Соколов

Было бы несправедливо обвинить в повсеместном заборостроении исключительно чиновников и какой-то частный бизнес. Простые жители города тоже готовы внести свой вклад в это непростое, но важное дело. Рядом с домом на Красном проспекте, 102/2 притаилась маленькая роща, огороженная уже старой ржавой сеткой-рабицей. В рощице нет ни погребов, ни детской площадки, ни даже признаков газового хранилища, спрятанного внизу. Только деревья, трава и кусты. Может быть, это просто грибная делянка?

Закрытый оградой парковочный карман во дворе на улице Новогодняя Фото: Стас Соколов

Но настоящий расцвет заборостроительства в Новосибирске случился сравнительно недавно, когда жители города начали с энтузиазмом отгораживаться друг от друга. Сегодня забор вокруг жилого комплекса — обычное дело, и город напоминает карту Европы в период феодальной раздробленности. Но и здесь ещё можно сказать своё слово, сделать что-то небанальное. Например, управляющая компания жилого дома на Новогодней огородила забором парковочный карман. Но так, что припарковать на нём теперь можно только тот вид транспорта, который вы сможете в руках донести до него через газон.