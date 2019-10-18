«Мне плохо уже пару лет». О чем говорила погибшая десятиклассница со своими друзьями накануне трагедии

Что толкнуло школьницу на этот страшный поступок, предстоит выяснить следователям в рамках расследования уголовного дела Фото: Густаво Зырянов

Жители Новосибирска вторые сутки говорят о трагедии, которая разыгралась в одной из школ города. В четверг, 17 октября, в туалете на третьем этаже покончила с собой ученица 10-го класса. До этого девочка размещала на своей стене песни и посты на суицидальную тематику. Пока следователи выясняют, что стало триггером для старшеклассницы, журналист НГС поговорил с её друзьями. Они рассказали, как она жила, что её беспокоило и волновало в последнее время, что могло стать переломным моментом и была ли несчастная любовь, о которой упоминали СМИ.



Друзья и знакомые школьницы в голос опровергают, что причиной трагедии могли стать проблемы в школе, несчастная любовь или жестокие учителя. Девочку, по их словам, на протяжении последних месяцев беспокоило совсем другое. Она жаловалась на недопонимание в семье и чувствовала себя одиноко. То, что рассказывают подростки (их мнение и истории мы публикуем ниже), может встречаться во многих семьях. Это сигнал для родителей, чьи дети сейчас как раз находятся в переходном периоде. О том, как определить, что у ребенка депрессия и суицидальные наклонности, мы поговорили с экспертом. Психолог назвала 6 признаков, которые должны заставить вас задуматься. — Она была светлым человеком. У неё были проблемы с родителями, но она не так много рассказывала. Я очень хочу, чтобы люди не думали, будто это какая-то игра или мода: ей на самом деле было плохо, и она делилась этим с нами. Недопонимания, жёсткий контроль, непринятие её как личности, нежелание помогать с решением проблем, запугивание. Складывалось впечатление, что она жила в клетке из «заботы».

— Во многих источниках уже написали про «неразделённую любовь» и «неудачно сданный ЕГЭ», что не имеет ничего общего с тем, что происходило по-настоящему. Мы довольно близко общались, и я могу точно сказать: суицидальные песни (девочка выкладывала на свою страничку песни, в которых упоминался суицид. — Прим. ред.), никак не могли повлиять на её решение. Она была очень открытым человеком, с ней всегда было приятно проводить время. Я никогда бы не подумала, что она действительно способна на такое. Её воспитывали строго. Она не раз говорила, что боится показывать свои рисунки и вообще делиться новостями.

За два дня до трагедии

— Было чрезмерное психологическое давление на протяжении нескольких лет, моральный абьюз, постоянные претензии, крики и ссоры. В учёбе у неё всё было нормально, с друзьями проблем не было, любовь здесь не замешана. Я помогала ей уже долгое время и поддерживала, но, как видите…

— Никогда не слышала, чтобы к ней плохо относились в школе. Может, и были какие-то разногласия, но до травли или чего-то подобного не доходило. По крайней мере, она не говорила мне об этом.

— Самое обидное, что она винила во всём себя и считала, что всё это заслужила. Не так давно я отговорила её убивать себя, но, видимо, всё стало совсем плохо. Ещё буквально пару дней назад мы обсуждали, что будем делать в будущем. Ничего вообще не предвещало таких событий. — Мне очень неприятно смотреть, как в большинстве постов и статьях пишут о том, о чём не знают, и буквально на ходу придумывают причины смерти очень близкого человека. С близкими ей людьми, которых очень мало, она была самой собой и чувствовала себя спокойно и хорошо. Она мне говорила многое, что потом подтверждалось, и я в принципе понимал: всё идёт к тому, что случилось. Её держали в очень жёсткой хватке. Не давали общаться с кем-либо. Запретили заниматься рисованием и лепкой: хотели сделать из неё человека, занятого лишь учёбой. — Её во всём ограничивали, не позволяли рисовать, что она хотела, заставили удалить свою группу и страничку в соцсетях, из-за чего она потом втихушку создала ещё одну под мужским именем Матвей. Ей запрещали общаться с людьми, с которыми она хотела подружиться.

За несколько дней до трагедии девочка упоминала про возможность сходить к психологу