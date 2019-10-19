«За килограмм пойманных комаров в аптеке дают 40 рублей»: байки родом из детства (вспоминает житель Новосибирска)

Новосибирск 1980-х годов и Юрий Фомиченко Фото: архив НГС / Антуан Веселов

Свои мифы и легенды существовали в любые времена и в любом городе. Новосибирск — не исключение. И у нас этих мифов — о-го-го! Вагон и синенький троллейбус. Новосибирский писатель Игорь Маранин не одну книжку выпустил с городскими историями. Но есть легенды основательные, возникшие из каких-то исторических событий, а есть небольшие народные байки — вроде черной руки и летающего глаза. Такие обычно пересказывали друг другу подростки, сидя на крыше какого-нибудь гаража. Наш коллега — журналист Юрий Фомиченко — вспомнил несколько мини-баек, которые лично слышал в первой половине 1980-х годов. Про синий троллейбус он, кстати, не вспомнил, хотя она ведь была. Тёмными осенними ночами по городу катится синий троллейбус и собирает последних пассажиров. А за рулём того троллейбуса — мертвец… Итак, байки родом из детства, которые помнит Юрий Фомиченко (делитесь в комментариях — что из этого слышали вы).



В одной из лабораторий Академгородка сделали такой опыт. Взяли три специальных чашки и положили туда кусочки печени телёнка. В первую налили воду, во вторую — водку, а в третью – пепси-колу. Пришли утром и смотрят: в первой чашке печень целая, во второй — растворилась наполовину, а в третьей — полностью.

За килограмм пойманных комаров в аптеке дают 40 рублей (средняя зарплата по стране в эти годы составляла 180–190 рублей. — Прим. ред.).

В 1980-е годы, как некоторые помнят, заключенных из местных колоний ежедневно вывозили на стройки народного хозяйства. Обычный грузовик с железным фургоном и множеством длинных и узких отверстий наверху. Были видны пальцы, державшиеся за кромку окошка и много пар глаз. Целый караван из таких машин. Ну так вот, если встать на обочину улицы Первомайская, дождаться этих машин и помахать заключенным рукой, то на следующий вечер они бросят тебе из окошка игрушечный пистолет, но как настоящий.

Квадратную батарейку лизать полезно, но «Крону» — ещё полезнее. Но противнее.



В районе станции Крахаль был случай. Группа людей переходила железнодорожные пути. Внезапно стала переводиться стрелка и прищемила ногу 10-летней девочке. Вытащить не удалось, и уже приближался товарняк. И тогда солдат, который присутствовал в толпе переходящих линию, снял с себя шинель и набросил на девочку. И она ничего не увидела.

Бочки от кваса не моют, и там заводятся черви — газ в квасе получается именно от червей.

Когда начнется война с США, то в первые минуты здание театра «Глобус» по рельсам съедет в сторону и откроется шахта с двумя ракетами: одна на Нью-Йорк, другая — на Вашингтон.

В Семипалатинске разоблачили фашистов. У них в ушах были серьги со свастиками, и они слушали фашистскую музыку.

Опять про зэков. Беглые заключенные ограбили в 1983 году в центре Новосибирска сберкассу. Их легко нашли: милиция шла по лужицам крови и упавшим туда двадцатипятирублёвым купюрам.

Группа Modern Talking была расстреляна на собственном концерте немцем-маньяком.

Есть такая вещь, как «моряцкая соль». Надо просто поджечь спичку и потом сколупнуть горелую серу.



И последнее. Во время демонстрации 7 ноября 1985 года на Михаила Горбачева (генеральный секретарь ЦК КПСС, глава государства. — Прим. ред.) было покушение. Но солдат из Новосибирска закрыл его своей грудью и погиб. Его родителям дали квартиру на площади Ленина и машину «Чайка».

А какие интересные мифы и байки о Новосибирске слышали вы? Как давно это было? Может, вы знаете предысторию появления той или иной легенды? Поделитесь с НГС через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 982–781–74–01, либо пишите на почту news@ngs.ru.