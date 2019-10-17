«Всё горит, а они селфи делают»: репортаж из Дзержинки, где жители задыхаются от горящей свалки

Жители окраины Дзержинского района почти неделю живут в дыму — рядом с их домами загорелась стихийная свалка, потушить которую не могут до сих пор. Сотни людей в частном секторе задыхаются от запаха горящей мусорки — клубы дыма буквально накрывают дома. Местные не знают, от кого ждать помощи, а пожарные работают здесь и днём и ночью. Подробности — в репортаже НГС.
— Я в первый раз вызвал пожарных в воскресенье, когда всё загорелось, — рассказывает Александр, житель коттеджа на улице Воронежской. Его дом стоит буквально в метре от горящей свалки. — Два пацана здесь бегали. Горит всё, а они селфи на телефон снимают, бегают туда-сюда. Это в воскресенье было — неделю уже горит. Вчера тут пламя такое было, взрывалось что-то. Вообще хорошо было.
Частный сектор, жители которого задыхаются в дыму, стоит на окраине Дзержинки, неподалёку от Гусинобродского шоссе. Со слов местных жителей, запах уже давно просочился в их дома. «Всё провоняло: одежда, шторы, ковры — всё. Окна сначала боялись открывать, а сейчас смысла нет закрытыми держать — всё равно всё провоняло», — возмущается жительница другого дома на Воронежской.
Дым валит буквально из-под земли в разных местах, а кое-где до сих пор видно открытый огонь. Пожарные работают на месте посменно. Корреспонденты НГС встретили пожарную машину — спасатели поставили один рукав на что-то вроде подставки и с двумя другими спустились вниз. В пожарной части
Сами спасатели неофициально рассказали корреспондентам НГС о другой проблеме: «Горит непонятно где. Здесь всё засыпано досками, землёй, кирпичом. Это всё надо разбирать, растаскивать. Это вторая городская несанкционированная свалка. Где горит? Брус, вот такой кусок горит — ты его берёшь, не понять, сколько метров, как понять, где он горит? — разводит руками пожарный.
На месте с пожарными работает экскаватор — он закапывает дым землёй. Днём 17 октября он работал вблизи гаражного городка — с одной стороны оврага — и буксовал в грязи, которая образовалась после двух дождливых дней. С другой стороны, которая ближе к жилым домам, он закапывал свалку ранее и, видимо, безуспешно — дым просачивается всё равно.
— Вот оно всё горит и горит. Вчера или позавчера ребята приехали, привезли землю, вроде завалили. Но толку-то. Тут всякую фигню месяцами возили, вот это всё и горит. Вчера вообще ужасно горело. Спросил у какого-то лейтенанта из МЧС, он говорит: «Понятно, что это поджог». Я даже не знаю, кто такую свалку устроил. У меня здесь семья, внуки. Как спасаемся? Вон, видите — шланг торчит. Поливаю. А как еще спасаться? — возмущается местный житель.
Сами пожарные на вопрос о том, когда удастся всё потушить, разводят руками, отмечая, что работают здесь круглыми сутками.