«Всё горит, а они селфи делают»: репортаж из Дзержинки, где жители задыхаются от горящей свалки

Пожар произошёл на стихийной свалке в паре шагов от жилых домов на улицах Воронежской, Коломенской, Фурманова, Москворецкой и других Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Жители окраины Дзержинского района почти неделю живут в дыму — рядом с их домами загорелась стихийная свалка, потушить которую не могут до сих пор. Сотни людей в частном секторе задыхаются от запаха горящей мусорки — клубы дыма буквально накрывают дома. Местные не знают, от кого ждать помощи, а пожарные работают здесь и днём и ночью. Подробности — в репортаже НГС.

— Я в первый раз вызвал пожарных в воскресенье, когда всё загорелось, — рассказывает Александр, житель коттеджа на улице Воронежской. Его дом стоит буквально в метре от горящей свалки. — Два пацана здесь бегали. Горит всё, а они селфи на телефон снимают, бегают туда-сюда. Это в воскресенье было — неделю уже горит. Вчера тут пламя такое было, взрывалось что-то. Вообще хорошо было.

К месту пожара то и дело прибегают местные школьники Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Свалка расположилась в овраге, из-за чего к очагу пожара не может подобраться никакая техника Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Пожарные работают здесь круглосуточно ещё с выходных Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Частный сектор, жители которого задыхаются в дыму, стоит на окраине Дзержинки, неподалёку от Гусинобродского шоссе. Со слов местных жителей, запах уже давно просочился в их дома. «Всё провоняло: одежда, шторы, ковры — всё. Окна сначала боялись открывать, а сейчас смысла нет закрытыми держать — всё равно всё провоняло», — возмущается жительница другого дома на Воронежской.

Дым сложно ликвидировать — он всё равно просачивается сквозь землю Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Местные устали от ужасного запаха горящего мусора Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Дым окутал половину частного сектора Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Дым валит буквально из-под земли в разных местах, а кое-где до сих пор видно открытый огонь. Пожарные работают на месте посменно. Корреспонденты НГС встретили пожарную машину — спасатели поставили один рукав на что-то вроде подставки и с двумя другими спустились вниз. В пожарной части № 4 объясняли сложности тушения пожара сложным рельефом — свалка находится в глубоком овраге, куда не пройдёт почти никакая техника.



Пожарные тушат огонь с нескольких сторон — шланги с водой кладут на подставки Фото: Ольга Бурлакова / НГС

С помощью экскаватора закапывают локальные очаги, но он не может проехать вглубь оврага и сильно буксует в грязи Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Спасатели сетуют на то, что не могут найти очаг пожара — он где-то под землёй Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Сами спасатели неофициально рассказали корреспондентам НГС о другой проблеме: «Горит непонятно где. Здесь всё засыпано досками, землёй, кирпичом. Это всё надо разбирать, растаскивать. Это вторая городская несанкционированная свалка. Где горит? Брус, вот такой кусок горит — ты его берёшь, не понять, сколько метров, как понять, где он горит? — разводит руками пожарный.

Сложность доставляют глубокие грязевые лужи, по которым почти невозможно пройти или проехать Фото: Ольга Бурлакова / НГС

На свалку годами привозили не только строительный мусор, но и бытовой, в простых синих мешках Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Издалека горящая свалка кажется декорациями для постапокалиптического фильма Фото: Ольга Бурлакова / НГС

На месте с пожарными работает экскаватор — он закапывает дым землёй. Днём 17 октября он работал вблизи гаражного городка — с одной стороны оврага — и буксовал в грязи, которая образовалась после двух дождливых дней. С другой стороны, которая ближе к жилым домам, он закапывал свалку ранее и, видимо, безуспешно — дым просачивается всё равно.

Александр уверен, что мусор здесь жгли двое парней ради фото — он успел их застать Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Дым подбирается к частным домам Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Александр несколько раз в день поливает территорию вокруг своего участка, чтобы спасти его в случае чего Фото: Ольга Бурлакова / НГС