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«Всё горит, а они селфи делают»: репортаж из Дзержинки, где жители задыхаются от горящей свалки

Пожарные работают круглосуточно, но не могут найти источник огня

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Пожар произошёл на стихийной свалке в паре шагов от жилых домов на улицах Воронежской, Коломенской, Фурманова, Москворецкой и других

Пожар произошёл на стихийной свалке в паре шагов от жилых домов на улицах Воронежской, Коломенской, Фурманова, Москворецкой и других

Жители окраины Дзержинского района почти неделю живут в дыму — рядом с их домами загорелась стихийная свалка, потушить которую не могут до сих пор. Сотни людей в частном секторе задыхаются от запаха горящей мусорки — клубы дыма буквально накрывают дома. Местные не знают, от кого ждать помощи, а пожарные работают здесь и днём и ночью. Подробности — в репортаже НГС. 

— Я в первый раз вызвал пожарных в воскресенье, когда всё загорелось, — рассказывает Александр, житель коттеджа на улице Воронежской. Его дом стоит буквально в метре от горящей свалки. — Два пацана здесь бегали. Горит всё, а они селфи на телефон снимают, бегают туда-сюда. Это в воскресенье было — неделю уже горит. Вчера тут пламя такое было, взрывалось что-то. Вообще хорошо было.

К месту пожара то и дело прибегают местные школьники

К месту пожара то и дело прибегают местные школьники

Свалка расположилась в овраге, из-за чего к очагу пожара не может подобраться никакая техника&nbsp;

Свалка расположилась в овраге, из-за чего к очагу пожара не может подобраться никакая техника 

Пожарные работают здесь круглосуточно ещё с выходных&nbsp;

Пожарные работают здесь круглосуточно ещё с выходных 

Частный сектор, жители которого задыхаются в дыму, стоит на окраине Дзержинки, неподалёку от Гусинобродского шоссе. Со слов местных жителей, запах уже давно просочился в их дома. «Всё провоняло: одежда, шторы, ковры — всё. Окна сначала боялись открывать, а сейчас смысла нет закрытыми держать — всё равно всё провоняло», — возмущается жительница другого дома на Воронежской. 

Дым сложно ликвидировать — он всё равно просачивается сквозь землю&nbsp;

Дым сложно ликвидировать — он всё равно просачивается сквозь землю 

Местные устали от ужасного запаха горящего мусора&nbsp;

Местные устали от ужасного запаха горящего мусора 

Дым окутал половину частного сектора&nbsp;

Дым окутал половину частного сектора 

Дым валит буквально из-под земли в разных местах, а кое-где до сих пор видно открытый огонь. Пожарные работают на месте посменно. Корреспонденты НГС встретили пожарную машину — спасатели поставили один рукав на что-то вроде подставки и с двумя другими спустились вниз. В пожарной части № 4 объясняли сложности тушения пожара сложным рельефом — свалка находится в глубоком овраге, куда не пройдёт почти никакая техника. 

Пожарные тушат огонь с нескольких сторон — шланги с водой кладут на подставки&nbsp;

Пожарные тушат огонь с нескольких сторон — шланги с водой кладут на подставки 

С помощью экскаватора закапывают локальные очаги, но он не может проехать вглубь оврага и сильно буксует в грязи&nbsp;

С помощью экскаватора закапывают локальные очаги, но он не может проехать вглубь оврага и сильно буксует в грязи 

Спасатели сетуют на то, что не могут найти очаг пожара — он где-то под землёй

Спасатели сетуют на то, что не могут найти очаг пожара — он где-то под землёй

Сами спасатели неофициально рассказали корреспондентам НГС о другой проблеме: «Горит непонятно где. Здесь всё засыпано досками, землёй, кирпичом. Это всё надо разбирать, растаскивать. Это вторая городская несанкционированная свалка. Где горит? Брус, вот такой кусок горит — ты его берёшь, не понять, сколько метров, как понять, где он горит? — разводит руками пожарный.

Сложность доставляют глубокие грязевые лужи, по которым почти невозможно пройти или проехать

Сложность доставляют глубокие грязевые лужи, по которым почти невозможно пройти или проехать

На свалку годами привозили не только строительный мусор, но и бытовой, в простых синих мешках&nbsp;

На свалку годами привозили не только строительный мусор, но и бытовой, в простых синих мешках 

Издалека горящая свалка кажется декорациями для постапокалиптического фильма&nbsp;

Издалека горящая свалка кажется декорациями для постапокалиптического фильма 

На месте с пожарными работает экскаватор — он закапывает дым землёй. Днём 17 октября он работал вблизи гаражного городка — с одной стороны оврага — и буксовал в грязи, которая образовалась после двух дождливых дней. С другой стороны, которая ближе к жилым домам, он закапывал свалку ранее и, видимо, безуспешно — дым просачивается всё равно.

Александр уверен, что мусор здесь жгли двое парней ради фото — он успел их застать&nbsp;

Александр уверен, что мусор здесь жгли двое парней ради фото — он успел их застать 

Дым подбирается к частным домам&nbsp;

Дым подбирается к частным домам 

Александр несколько раз в день поливает территорию вокруг своего участка, чтобы спасти его в случае чего&nbsp;

Александр несколько раз в день поливает территорию вокруг своего участка, чтобы спасти его в случае чего 

— Вот оно всё горит и горит. Вчера или позавчера ребята приехали, привезли землю, вроде завалили. Но толку-то. Тут всякую фигню месяцами возили, вот это всё и горит. Вчера вообще ужасно горело. Спросил у какого-то лейтенанта из МЧС, он говорит: «Понятно, что это поджог». Я даже не знаю, кто такую свалку устроил. У меня здесь семья, внуки. Как спасаемся? Вон, видите — шланг торчит. Поливаю. А как еще спасаться? — возмущается местный житель.

Сами пожарные на вопрос о том, когда удастся всё потушить, разводят руками, отмечая, что работают здесь круглыми сутками. 

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пожарсвалкаДзержинский район

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    КОММЕНТАРИИ (22)

    Фото пользователя
    17 окт 2019 в 19:57

    Местные жители сами и устроили свалку. А теперь все вокруг им должны.

    Фото пользователя
    17 окт 2019 в 20:03

    Интересно, откуда на задворках частного сектора, куда просто так и не доберёшься, свалка?!

    Шумный
    17 окт 2019 в 20:01

    Эта ситуация лишь доказывает неспособность мэрии контролировать город и всё, что в нем происходит. Стыдно должно быть им.