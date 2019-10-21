Группа разбора: дети кинулись под колёса, но виноват водитель — выясняем почему

Наезды на пешеходов, которые начинают идти на зелёный, трудны для разбора Фото: ГИБДД

Эта авария случилась в середине октября на одном из перекрёстков Перми. Из пяти пострадавших школьников в больницу попали трое, но их состояние считается удовлетворительным. В этой аварии дети как будто не оставили водителю шансов, однако вряд ли это спасёт его от наказания.

На видео трудно понять сигналы светофора, но в момент, когда девочка в розовой куртке рванула через переход, пешеходам ещё горел красный. Её вовремя одёрнули. Через пару секунд на пешеходном светофоре загорелся зелёный, и группа детей помчалась через дорогу не глядя. В этот момент завершал проезд перекрёстка автомобиль Mazda, который и снёс толпу детей. Кстати, Mazda изначально выезжала с парковки — её видно на переднем плане в самом начале ролика.

Видео: Пермская дирекция дорожного движения

Трудно сказать, успела ли Mazda попасть на перекрёсток на разрешающий сигнал светофора. Очевидно, что проехать на жёлтый в данной ситуации водитель не имел права, поскольку это разрешено лишь в случаях, когда нет возможности остановиться перед стоп-линией (или краем проезжей части в её отсутствие) без экстренного торможения. Выбираясь с парковки, водитель явно не гнал быстро и мог остановиться на жёлтый.

Но, судя по хронометражу видео, он мог въехать на перекрёсток и на зелёный. В этом случае правила разрешают ему завершить манёвр вне зависимости от сигналов светофора (пункт 13.7 ПДД). При этом стартующие на зелёный водители должны дать ему такую возможность (пункт 13.8 ПДД).

Тонкость в том, что пункт 13.8 ПДД относится исключительно в другим водителям и на пешеходов не распространяется. Вы скажете, что они должны убедиться в своей безопасности, перед тем как начинать переход, но и это требование пункта 4.5 ПДД относится к нерегулируемым переходам. Здесь же дети побежали на зелёный свет, и хотя здравый смысл явно не на их стороне, де-юре они имели право так сделать.

Подобные ситуации распространены, а Правила не дают однозначного ответа, кто кого должен пропускать. Тем не менее сложившаяся практика на стороне пешеходов. — С точки зрения судов, здесь тоже всё однозначно: в описанной ситуации пропускать обязаны водители, — разъясняет автоюрист Лев Воропаев. — Формально пешеходы должны убеждаться в безопасности манёвра, но даже если они переходят на красный, не говоря о зелёном сигнале, водители должны соблюдать пункт 10.1 ПДД.

Пункт 10.1 ПДД требует от водителя снижать скорость вплоть до полной остановки при появлении опасности, которую он в состоянии обнаружить. И стоящие у бровки тротуара пешеходы, которые ожидают зелёного, являются именно такой опасностью. Её появление предсказуемо, а значит, нужно готовиться тормозить, тем более если у края дороги стоят дети.

Так что, проскакивая перекрёсток на поздний зелёный, нужно иметь в виду необходимость пропустить пешеходов на другой стороне проезжей части, если они вздумают пойти сразу же. «Зебры» нередко отнесены от пересечения проезжих частей на десяток-другой метров, что ещё больше осложняет ситуацию.

Видео: Амир Иманов

А вот ещё одно ДТП по такому же сценарию, но с гораздо худшими последствиями. Водитель ПАЗа имел возможность сбросить скорость, но решил проскочить под самый занавес зелёного, а мальчишка побежал без паузы. Такие сценарии нужно иметь в виду также при повороте налево и развороте: хотя это не обозначено в Правилах явно, пешеходы, начинающие движение на зелёный, имеют приоритет.



В описанных авариях кто, по-вашему, виноват больше?