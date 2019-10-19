Стоило только уехать: 5 историй о русских, которые сделали карьеру за границей

Эти ребята научат вас прогибать мир под себя Фото: Денис Зуев, anna_ivaseva / Instagram.com, bird.and.cage / Instagram.com

Сидеть сложа руки и ждать, что скоро всё наладится, — это вообще не про наших героев. Они привыкли всё делать самостоятельно, смело отрубают концы, а при необходимости могут сжечь пару дряхлых мостов. Потому что знают — так будет лучше. Смотрите, как не бояться и найти себя, пусть даже в другом полушарии.

Улетела из Уфы в Гватемалу, чтобы лечить индейцев



Виктория помогает жителям джунглей Центральной Америки Фото: архив Виктории Валиковой

Виктория Валикова могла бы работать инфекционистом в Уфе, да интерес к тропической медицине сделал свое дело. Этим увлечением девушка заразилась во время путешествий, а потом решила отучиться на тропиколога в Бельгии. В очередной раз штудируя энциклопедии в Антверпене, она нашла в электронной почте судьбоносное письмо: волонтерская организация предлагала ей рвануть в самую дремучую часть Гватемалы, чтобы лечить коренных индейцев. Без зарплаты. Без жилья. Но с оплатой проезда и еды, увлекательным контингентом и кучей нетривиальных задач, типа принять роды в очаге геморрагической лихорадки, другой рукой вырывая больные зубы и обрабатывая раны. Виктория бросила скучную Европу и улетела в Латинскую Америку.

На деле всё было ровно так, как и обещали волонтеры. Жить приходилось, не отходя от производства, на втором этаже клиники, задач много, и одна интересней другой. А через восемь месяцев в деревне, где жила Виктория, еще и вооруженное восстание началось. Спасаться от него девушка решила в родной Уфе. Переживая за гватемальцев в Башкирии, Виктория создала собственную благотворительную организацию Health&Help и задумала грандиозный проект — «Строим клинику на краю света». Деньги на реализацию идеи нашлись за полгода. В ближайшие годы в странах третьего мира Виктория планирует построить десять клиник.

Местные врачей хоть и уважают, но рекомендации выполняют не всегда Фото: архив Виктории Валиковой

За что девушку хотели предать анафеме соотечественники, как помог глава Башкирии и как Виктория использует бананы в медицинских целях, знают на UFA1.RU.

Уехал из Тюмени в США, чтобы учить гениев Google



Если сын Дениса будет сутками сидеть за монитором, папа ругаться не будет Фото: архив Дениса Зуева

Если вы считаете, что ваш ребенок много времени проводит за компьютером и пользы от этого нет, то вот вам история о том, как направить пристрастие в нужное русло. Середина девяностых, 10-летний Денис Зуев приходит к маме на работу, чтобы поиграть на компьютере. Это продолжается до тех пор, пока дома не появляется свой компьютер, и тогда мальчик уходит в игры с головой, прерываясь только на обед. Вскоре увлечение перерастает в серьезное хобби с соревнованиями на мировом уровне, контрактами и рекламодателями.

В 18 лет парень бросает карьеру геймера и уходит в IT. Его профессиональный путь начинается с должности сисадмина в НИИ при нефтегазовом университете. Но настраивать компьютеры Денису быстро надоедает, а поиски новой работы упираются в отсутствие профильного образования. Тогда наш герой поступает в университет, но через полтора года бросает учебу — нужный уровень знаний достигнут. Дальше — как в остросюжетном фильме: карьера в Москве, работа на инновационных проектах, и вот через несколько лет Денис попадает в Кремниевую долину, чтобы обучать специалистов Apple, Microsoft и Google. И ничто не говорит о том, что этот эксперт — тюменский самоучка, начинавший с игр.

У Дениса сегодня всё есть, но мечтает он только об отдыхе Фото: архив Дениса Зуева

— Я могу хоть сейчас купить билет на самолет на Гавайи, но не могу улететь, так как у меня нет времени. Если сейчас уйти в отпуск, то это откинет меня на месяцы назад, — жалуется Денис. — В итоге я надеюсь, что я буду меньше работать и больше отдыхать. Ведь, черт побери, я хочу путешествовать — съездить с женой на Бали, покататься на серфе, поездить по Европе, по США.

Сколько денег Денис потратил на обучение, окупились ли эти затраты и зачем в Америке он стал «безработным», читайте на 72.RU. Улетела из Екатеринбурга в Новую Зеландию, чтобы писать музыку для оркестра



Татьяна (в центре) вместе с сокурсниками-композиторами после получения диплома Фото: архив Татьяны Рябинкиной

Татьяна Рябинкина из Екатеринбурга круто поменяла место жительства и свою жизнь. На Урале она была врачом, а в новой стране переквалифицировалась в композитора, и теперь ее пьесы исполняет симфонической оркестр Чикаго. Женщина с детства обожала музыку, но взрослые говорили, что это не приведет ни к чему хорошему да и денег этим не заработать. Послушавшись умудренных опытом родителей, пошла получать «нормальную профессию» в медицинскую академию. Правда, по специальности проработала всего полгода: переехала с будущим мужем в Москву, устроилась редактором, начала заниматься бас-гитарой в музыкальном колледже. Затем — красный диплом Гнесинки по специальности «композиция» и обучение современным технологиям в музыке. Подходящий курс Татьяна нашла в Новой Зеландии. Еще немного, и она перевезла за океан мужа и дочь.

Кстати, медицинские знания здесь всё-таки пригодились. Учеба учебой, а зарабатывать как-то надо, и женщина устроилась в местную больницу ухаживать за пожилыми людьми. Но это больше временная мера. В ближайших планах Татьяны — найти теперь уже точно нормальную работу, где она бы чувствовала себя на своем месте. Шансы есть: она уже побеждает в международных конкурсах и ее композиции исполняют всемирно признанные оркестры. — Когда пришло письмо о том, что победила, это стало для меня полной неожиданностью. Конкурс проводил оркестр, который много лет работает в Чикаго; в качестве приза они предложили исполнить произведение. Какие еще перспективы открываются уральскому композитору с медицинскими корнями, смотрите на E1.RU. Из Ярославля — в Цирк дю Солей

Гимнастка Анна может показать бабушкам на лавочке, как надо тянуться Фото: Елена Вахрушева / 76.RU

В родном Ярославле Анну Ивасеву местные бабушки тотчас прогоняют с лавочки, стоит ей исполнить пару своих кульбитов, а вот мировая общественность готова за такие представления платить огромные деньги. Ведь Анна — солистка знаменитого Цирка дю Солей. Но как же так вышло?

В четыре года Аню отдали в спортивную гимнастику, чтобы ребенок мог выплеснуть неуемную энергию. И она провела там целых семь лет, пока не выяснилось, что вместо силы и прыгучести у нее развиты совершенно другие навыки, например, гибкость. Девочка пошла в акробатику, и уже в 14-летнем возрасте за успехи ее пригласили в Москву, но через два года она вернулась в родные пенаты — что-то пошло не так. Зато Ярославль принял свою чемпионку с распростертыми объятиями, тренеры сразу взяли ее в оборот: многочасовые занятия, соревнования, место в российской сборной, первые места на чемпионатах России и Кубках мира. На такие большие соревнования приезжает цирковой кастинг. Однажды они заметили Анну и пригласили в Цирк дю Солей. Долго раздумывать над предложением девушка не стала.

Сегодня Аня живет в Лас-Вегасе, гастролирует по миру, а в перерывах между работой (бывает, что труппа в пути несколько месяцев) умудрилась познакомиться с будущим мужем и теперь готовится к свадьбе. Кстати, несмотря на занятость, она уже свозила жениха в Ярославль. Получается ли у молодых видеться чаще, что было самым сложным при переезде в Америку и как живет ярославна за границей, рассказывают на 76.RU.

Из Омска — в Нью-Йорк, чтобы делать очки знаменитостям



Что бы вы сделали, если бы к вам пришел Сэмуэль Л. Джексон и сказал: «Мне нужны твои очки»? Наверняка бы растерялись. Но Максим Шустовский не из робкого десятка, сразу предложил известному американскому актеру больше 30 пар оправ на выбор, из которых тот выбрал 12. Всё дело в том, что Максим сделал очки своей профессией и покоряет ими самых разных звезд. Начиналось всё довольно скромно. В Омске Шустовский учился на инженера. Да так бы и сводил концы с концами, если бы однажды ему не стало скучно. Парень бросил вуз, устроился на работу в частный салон оптики, научился резать линзы вручную, а в 2003 году переехал в Нью-Йорк. Много лет работал в команде культового дизайнера солнцезащитных очков Алена Микли, а когда бренд продали гиганту Luxottica, Макс решил самостоятельно заняться оптическим бизнесом. В 2014 году он основал собственный бренд Bird & Cage. Компания состоит из двух человек — Максима и его супруги Галины. Мастерскую оборудовали у себя дома, так что далеко на работу ходить не надо. Сюда и пришел однажды Сэмуэль Л. Джексон и сделал внушительный заказ. — Он примерил очки и сказал: «Боже мой, они мне очень нравятся». В итоге он выбрал 12 пар. Мы не могли даже предположить, что это произойдет.

