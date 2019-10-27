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Я паркуюсь как чудак
Фоторепортаж

«Я паркуюсь как чудак»: «Порше-Кайен» 002 — мне на двух местах удобней, а вы себе поищите

Владелец «Порше» занял два места на стоянке, а BMW припарковался прямо на перекрестке

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В юбилейном, 150-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: стоянка «Порше-Кайен» возле «Сибирского Молла», мешающий всем BMW на перекрестке и огромная фура, подмявшая газон. 

«Порше-Кайен» на двух местах

«Порше-Кайен» на двух местах

«Порше-Кайен» с номерами 002 прекрасно себя чувствует на двух парковочных местах. 

Стоянка возле ДК «Строитель»

Стоянка возле ДК «Строитель»

— Возле ДК «Строитель». Припарковались двое на проезде, на перекрёстке практически. Там даже для таких жёлтые линии обозначили. Остановка запрещена, — пишет Вадим. 

BMW встал на перекрестке, чтобы всем мешать

BMW встал на перекрестке, чтобы всем мешать

BMW стоит на перекрестке, загораживает обзор, мешает поворачивающим машинам. 

Между машинами точно никто не пройдет

Между машинами точно никто не пройдет

— Ул. Высоцкого, 45, проход для пешеходов заблокировали так, чтобы даже мышь не проскочила, — верно подметила Наталья. 

Lexus в пешеходной зоне

Lexus в пешеходной зоне

Lexus встал в пешеходной зоне, поближе к «шарику».

Стоянка на пешеходном переходе

Стоянка на пешеходном переходе

Кроссовер встал на пешеходную зебру. 

Припаркованный кроссовер приходится обходить

Припаркованный кроссовер приходится обходить

— По адресу 9-й Гвардейской Дивизии, 26 сделали тротуары для пешеходов. Но вот такие водители считают в порядке вещей припарковаться на пешеходной зоне. На замечания никто не реагирует. Пешеходы вынуждены обходить по лужам и дороге, — жалуется читательница Ирина. 

Стоит на тротуаре и мешает пешеходам&nbsp;

Стоит на тротуаре и мешает пешеходам 

Припарковался на пути пешеходов, обойдут ведь. 

Грузовик расположился на газоне

Грузовик расположился на газоне

— Парковочное место для фуры на газоне по адресу Сибиряков-Гвардейцев, 64, — сообщает Алексей. 

Стоянка на тротуаре&nbsp;

Стоянка на тротуаре 

Еще одна грузовая машина на тротуаре. 

«Инфинити»&nbsp;заехал в пешеходную зону

«Инфинити» заехал в пешеходную зону

Этот «Инфинити» с номерами ННН красиво расположился на тротуарной плитке.

Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    Гость
    27 окт 2019 в 09:13

    Где и как хотим, так и стоим. Вас не спросили, нищие

    Чингис Абрамов
    27 окт 2019 в 09:12

    Порше явно принадлежит сотруднику силовых структур. Привык к безнаказанности.

    Гость
    27 окт 2019 в 09:11

    Яжематери, нищета и стукачи вперёд! Ваш выход!