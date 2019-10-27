«Я паркуюсь как чудак»: «Порше-Кайен» 002 — мне на двух местах удобней, а вы себе поищите

В юбилейном, 150-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: стоянка «Порше-Кайен» возле «Сибирского Молла», мешающий всем BMW на перекрестке и огромная фура, подмявшая газон.
«Порше-Кайен» с номерами 002 прекрасно себя чувствует на двух парковочных местах.
— Возле ДК «Строитель». Припарковались двое на проезде, на перекрёстке практически. Там даже для таких жёлтые линии обозначили. Остановка запрещена, — пишет Вадим.
BMW стоит на перекрестке, загораживает обзор, мешает поворачивающим машинам.
— Ул. Высоцкого, 45, проход для пешеходов заблокировали так, чтобы даже мышь не проскочила, — верно подметила Наталья.
Lexus встал в пешеходной зоне, поближе к «шарику».
Кроссовер встал на пешеходную зебру.
— По адресу 9-й Гвардейской Дивизии, 26 сделали тротуары для пешеходов. Но вот такие водители считают в порядке вещей припарковаться на пешеходной зоне. На замечания никто не реагирует. Пешеходы вынуждены обходить по лужам и дороге, — жалуется читательница Ирина.
Припарковался на пути пешеходов, обойдут ведь.
— Парковочное место для фуры на газоне по адресу Сибиряков-Гвардейцев, 64, — сообщает Алексей.
Еще одна грузовая машина на тротуаре.
Этот «Инфинити» с номерами ННН красиво расположился на тротуарной плитке.
Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.