Шубу на полку: 20 крутых пуховиков, которые реально порадуют вас этой зимой (и подойдут ко всему)

Короткий сезон уютных пальто и хулиганских кожанок подходит к концу, и самое время задуматься, что же будет дальше. Мы живем в классное время, когда черная норковая шуба больше не считается признаком достатка и можно выбрать себе стильное пуховое пальто по душе (и сберечь жизнь зверушек, если для вас это важно). Редакция SHE.НГС попросила стилиста Анну Ладан сформулировать принципы подбора актуального и носибельного варианта пухового пальто. Получилось 20 крутых вариантов на все случаи жизни. Форма

Тенденция на свободный крой в одежде переходит и на пуховики. Анна объясняет, что между телом и пуховиком обязательно должно быть пространство. Актуален объем и даже гиперобъем. Тенденция на женственность тоже нашла отражение в пуховиках.

На пике популярности стеганый пуховик — пальто А-силуэта. Его приталивают поясом Фото: pinterest.ru

Длина В моде широкий спектр длин — от ультракоротких до макси, причем у мужчин тоже. Актуальны асимметричные пуховики или пуховики-трансформеры (превращаются из длинного в короткий или в жилет). Приветствуются необычные рукава или рукава с разрезами.

Чем необычнее крой, тем лучше. Но, конечно, носить такую ультрамодную вещь сложнее Фото: 7sisters.ru, vogue.gr, pinterest.ru

— Стежка, пожалуй, самый горячий тренд, — считает стилист.

Наконец появляются прогулочные пуховые костюмы — брюки плюс куртка. Тенденция для стройных, потому что брюки-пуховики все же придают объем Фото: vogue.gr, alisetta.ru

Цвет

В моде яркие цвета и глянцевые «карамельные» поверхности Фото: vogue.gr, pinterest.ru

— Приглушенные и с металлическим блеском тоже актуальны — например, серебро и золото. Классно смотрится контрастный подклад или принт на подкладе, — рассказывает эксперт.

Но и модные в прошлом сезоне белые пуховики тоже еще носят Фото: pinterest.ru, nigaykarina.ru

Мех

Меховая отделка в тренде, тем более для большей части России это необходимость Фото: alisetta.ru

«Итальянские производители специально для нашего рынка добавляют отделку мехом и дополнительный пух. Все-таки у пуховика должен быть функционал. Если нравится мех, можно выбрать капюшон из меха (огромный), воротник, или меховые вставки, из искусственного или натурального меха. Интересно когда мех делают с напылением серебра, смотрится очень стильно», — объясняет Анна.

Как носить По мнению стилиста, пуховик больше не рассматривают как одежду в спорт-стиле, поэтому носят и с каблуками, и с легкими юбками. Также дутую куртку можно сочетать с массивными украшениями, шелковыми платками, перьями и даже шляпами.



Пуховик с легким летящим платьем — теперь обычное дело Фото: 7sisters.ru, pinterest.ru, cover.style

Анна предупреждает, что задом наперед простые пуховики носить не надо — для этого должен быть специальный крой.

Актуальны модели из бархата, кашемира, искусственного меха и глянцевые покрытия Фото: cover.style, vogue.gr