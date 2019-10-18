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Шубу на полку: 20 крутых пуховиков, которые реально порадуют вас этой зимой (и подойдут ко всему)

Стеганые или дутые, карамельные или матовые — НГС объясняет, как выбрать главную вещь сезона

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Короткий сезон уютных пальто и хулиганских кожанок подходит к концу, и самое время задуматься, что же будет дальше. Мы живем в классное время, когда черная норковая шуба больше не считается признаком достатка и можно выбрать себе стильное пуховое пальто по душе (и сберечь жизнь зверушек, если для вас это важно). Редакция SHE.НГС попросила стилиста Анну Ладан сформулировать принципы подбора актуального и носибельного варианта пухового пальто. Получилось 20 крутых вариантов на все случаи жизни. 

Форма

Тенденция на свободный крой в одежде переходит и на пуховики. Анна объясняет, что между телом и пуховиком обязательно должно быть пространство. Актуален объем и даже гиперобъем. Тенденция на женственность тоже нашла отражение в пуховиках. 

На пике популярности стеганый пуховик — пальто А-силуэта. Его приталивают поясом

На пике популярности стеганый пуховик — пальто А-силуэта. Его приталивают поясом

Длина

В моде широкий спектр длин — от ультракоротких до макси, причем у мужчин тоже. Актуальны асимметричные пуховики или пуховики-трансформеры (превращаются из длинного в короткий или в жилет). Приветствуются необычные рукава или рукава с разрезами.

Чем необычнее крой, тем лучше. Но, конечно, носить такую ультрамодную вещь сложнее

Чем необычнее крой, тем лучше. Но, конечно, носить такую ультрамодную вещь сложнее

— Стежка, пожалуй, самый горячий тренд, — считает стилист.

Наконец появляются прогулочные пуховые костюмы — брюки плюс куртка. Тенденция для стройных, потому что брюки-пуховики все же придают объем

Наконец появляются прогулочные пуховые костюмы — брюки плюс куртка. Тенденция для стройных, потому что брюки-пуховики все же придают объем

Цвет

В моде яркие цвета и глянцевые «карамельные» поверхности

В моде яркие цвета и глянцевые «карамельные» поверхности

— Приглушенные и с металлическим блеском тоже актуальны — например, серебро и золото. Классно смотрится контрастный подклад или принт на подкладе, — рассказывает эксперт.

Но и модные в прошлом сезоне белые пуховики тоже еще носят

Но и модные в прошлом сезоне белые пуховики тоже еще носят

Мех

Меховая отделка в тренде, тем более для большей части России это необходимость

Меховая отделка в тренде, тем более для большей части России это необходимость

«Итальянские производители специально для нашего рынка добавляют отделку мехом и дополнительный пух. Все-таки у пуховика должен быть функционал. Если нравится мех, можно выбрать капюшон из меха (огромный), воротник, или меховые вставки, из искусственного или натурального меха. Интересно когда мех делают с напылением серебра, смотрится очень стильно», — объясняет Анна.

Как носить

По мнению стилиста, пуховик больше не рассматривают как одежду в спорт-стиле, поэтому носят и с каблуками, и с легкими юбками. Также дутую куртку можно сочетать с массивными украшениями, шелковыми платками, перьями и даже шляпами.

Пуховик с легким летящим платьем — теперь обычное дело

Пуховик с легким летящим платьем — теперь обычное дело

Анна предупреждает, что задом наперед простые пуховики носить не надо — для этого должен быть специальный крой.

Актуальны модели из бархата, кашемира, искусственного меха и глянцевые покрытия&nbsp;

Актуальны модели из бархата, кашемира, искусственного меха и глянцевые покрытия 

Где купить

Стилист уточняет, что почти в любом магазине сейчас можно купить пуховик. 

— Пуховик-одеяло или с укороченными рукавами в цвете «волшебное зеркало» можно найти в Cuvee, большой выбор коротких, макси, трансформеров в «Хлое». Также можно заглянуть за такой модной курткой в Benetton, Patriziapepe (там найдете трансформер и серебро), Lukse, Trendibillionare, Naumi или в любом масс-маркете (онлайн и офлайн), — заключает Анна.

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    КОММЕНТАРИИ (13)

    пенсионерка
    18 окт 2019 в 00:04

    Хожу в старой, еще Советской, искусственной шубе. Эти новомодные пуховки не признаю, от слова совсем.

    Просто я
    18 окт 2019 в 00:25

    У меня огромный словарный запас. Но это... Приличные слова сразу из головы вылетели. Как теперь это развидеть?

    18 окт 2019 в 00:10

    Пуховики с лёгкими юбками? Вы серьезно? Мы так то в Сибири живём. Фото в материале не для наших зим совсем...