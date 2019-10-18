Шубу на полку: 20 крутых пуховиков, которые реально порадуют вас этой зимой (и подойдут ко всему)

Короткий сезон уютных пальто и хулиганских кожанок подходит к концу, и самое время задуматься, что же будет дальше. Мы живем в классное время, когда черная норковая шуба больше не считается признаком достатка и можно выбрать себе стильное пуховое пальто по душе (и сберечь жизнь зверушек, если для вас это важно). Редакция SHE.НГС попросила стилиста Анну Ладан сформулировать принципы подбора актуального и носибельного варианта пухового пальто. Получилось 20 крутых вариантов на все случаи жизни.
Форма
Тенденция на свободный крой в одежде переходит и на пуховики. Анна объясняет, что между телом и пуховиком обязательно должно быть пространство. Актуален объем и даже гиперобъем. Тенденция на женственность тоже нашла отражение в пуховиках.
Длина
В моде широкий спектр длин — от ультракоротких до макси, причем у мужчин тоже. Актуальны асимметричные пуховики или пуховики-трансформеры (превращаются из длинного в короткий или в жилет). Приветствуются необычные рукава или рукава с разрезами.
— Стежка, пожалуй, самый горячий тренд, — считает стилист.
Цвет
— Приглушенные и с металлическим блеском тоже актуальны — например, серебро и золото. Классно смотрится контрастный подклад или принт на подкладе, — рассказывает эксперт.
Мех
«Итальянские производители специально для нашего рынка добавляют отделку мехом и дополнительный пух. Все-таки у пуховика должен быть функционал. Если нравится мех, можно выбрать капюшон из меха (огромный), воротник, или меховые вставки, из искусственного или натурального меха. Интересно когда мех делают с напылением серебра, смотрится очень стильно», — объясняет Анна.
Как носить
По мнению стилиста, пуховик больше не рассматривают как одежду в спорт-стиле, поэтому носят и с каблуками, и с легкими юбками. Также дутую куртку можно сочетать с массивными украшениями, шелковыми платками, перьями и даже шляпами.
Анна предупреждает, что задом наперед простые пуховики носить не надо — для этого должен быть специальный крой.
Где купить
Стилист уточняет, что почти в любом магазине сейчас можно купить пуховик.
— Пуховик-одеяло или с укороченными рукавами в цвете «волшебное зеркало» можно найти в Cuvee, большой выбор коротких, макси, трансформеров в «Хлое». Также можно заглянуть за такой модной курткой в Benetton, Patriziapepe (там найдете трансформер и серебро), Lukse, Trendibillionare, Naumi или в любом масс-маркете (онлайн и офлайн), — заключает Анна.