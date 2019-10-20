«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ООО против коляски — подрастёшь, младенец, тогда ножками обойдешь

В свежем выпуске рубрики «Я паркуюсь как чудак»: стоянка «Лексуса» поперек пешеходной дорожки, парковка внедорожников на тротуарах в центре и BMW на пешеходной зебре в Академгородке.
Начинаем с чудо-«Лексуса» с номерами ООО, вставшего поперек тропинки (на фото выше).
— Как чудак, возле дома
Следущий автохам — Prado, который встал на тротуаре Красного проспекта.
— Припарковался на газоне рядом с домом по адресу Новая Заря, 21, — информирует читатель Егор.
«Мерседесу» можно заезжать в пешеходную зону.
— Машина стоит возле Котовского, 52, с коляской уже не спуститься, — недовольна Оксана.
На запретной стороне улицы Ленина. И не боится ведь эвакуатора.
— Детский проезд, Академгородок. BMW припаркован на пешеходном переходе, — сообщает Алексей.
Еще один «Мерседес» на тротуаре.
— Между домами Доватора, 35/2 и 33/2 автовладельцы постоянно паркуются на газоне, заезжая на него через новый тротуар. Более того, они заварили и канализационный колодец, который им мешал. Полиция занимается отписками, что ничего сделать не могут. Администрация ответила, что по фото никого наказать не могут, — рассказывают наши читатели.
Водитель этого автомобиля не разменивается по мелочам: сразу два нарушения — и газон, и тротуар.
Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.