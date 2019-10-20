«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ООО против коляски — подрастёшь, младенец, тогда ножками обойдешь

В свежем выпуске рубрики «Я паркуюсь как чудак»: стоянка «Лексуса» поперек пешеходной дорожки, парковка внедорожников на тротуарах в центре и BMW на пешеходной зебре в Академгородке.



Начинаем с чудо-«Лексуса» с номерами ООО, вставшего поперек тропинки (на фото выше).

— Как чудак, возле дома № 28 на 1905 года, пришлось объезжать с коляской по поребрику, — пишет нам Анна.

Следущий автохам — Prado, который встал на тротуаре Красного проспекта.

