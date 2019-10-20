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Я паркуюсь как чудак
Фоторепортаж

«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ООО против коляски — подрастёшь, младенец, тогда ножками обойдешь

Lexus перекрыл дорогу матери с коляской, а Prado гоняет пешеходов на Красном проспекте

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Lexus мешает проходу

Lexus мешает проходу

В свежем выпуске рубрики «Я паркуюсь как чудак»: стоянка «Лексуса» поперек пешеходной дорожки, парковка внедорожников на тротуарах в центре и BMW на пешеходной зебре в Академгородке.

Начинаем с чудо-«Лексуса» с номерами ООО, вставшего поперек тропинки (на фото выше).

— Как чудак, возле дома № 28 на 1905 года, пришлось объезжать с коляской по поребрику, — пишет нам Анна.

Следущий автохам — Prado, который встал на тротуаре Красного проспекта. 

Prado на тротуаре

Prado на тротуаре

— Припарковался на газоне рядом с домом по адресу Новая Заря, 21, — информирует читатель Егор. 

Стоянка на улице&nbsp;Новая Заря

Стоянка на улице Новая Заря

«Мерседесу» можно заезжать в пешеходную зону. 

Mercedes на тротуаре в центре города

Mercedes на тротуаре в центре города

— Машина стоит возле Котовского, 52, с коляской уже не спуститься, — недовольна Оксана. 

Автомобиль перегородил пандус

Автомобиль перегородил пандус

На запретной стороне улицы Ленина. И не боится ведь эвакуатора. 

Стоянка под запрещающим знаком

Стоянка под запрещающим знаком

— Детский проезд, Академгородок. BMW припаркован на пешеходном переходе, — сообщает Алексей. 

BMW в Академгородке

BMW в Академгородке

Еще один «Мерседес» на тротуаре. 

Парковка в пешеходной зоне

Парковка в пешеходной зоне

— Между домами Доватора, 35/2 и 33/2 автовладельцы постоянно паркуются на газоне, заезжая на него через новый тротуар. Более того, они заварили и канализационный колодец, который им мешал. Полиция занимается отписками, что ничего сделать не могут. Администрация ответила, что по фото никого наказать не могут, — рассказывают наши читатели. 

Автовладельцы сделали себе стоянку

Автовладельцы сделали себе стоянку

Водитель этого автомобиля не разменивается по мелочам: сразу два нарушения — и газон, и тротуар. 

Одной ногой на тротуаре, другой на газоне

Одной ногой на тротуаре, другой на газоне

Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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    КОММЕНТАРИИ (9)

    Фото пользователя
    20 окт 2019 в 09:09

    Почему на фото коляска с ребёнком едет без яжематери?

    Фото пользователя
    20 окт 2019 в 09:06

    А я вчера весь день свою Теслу переобувал!))

    алексус
    20 окт 2019 в 09:20

    Острый гвоздь, баллончик с краскоочистителем, водомет с электролитом или краской заставят автовладельцев задуматься. Другое не поможет, ибо эцилопы бездействуют.