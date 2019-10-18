Успеть за 58 секунд: НГС сравнил скорость обслуживания и качество еды в автозакусочных

Формат автокафе позволяет сделать заказ и получить готовые блюда не выходя из машины Фото: Стас Соколов

Формат автозакусочных появился в Новосибирске сравнительно недавно, но здесь, по-видимому, уже появилась конкуренция. Иначе чем объяснить, что позднее других начавший работать в этом жанре «Макдоналдс» запустил целую рекламную кампанию, обещая бесплатную еду всякому, кто не успеет получить заказ за 2 минуты. Корреспонденты НГС решили проверить это на себе, сравнив скорость и качество еды с основными соперниками — KFC и «Бургер Кингом». Автозакусочная — это такая дополнительная опция, когда вы можете и заказать, и забрать еду не выходя из машины. Придумали этот способ обслуживание, понятное дело, в США, причем случилось это даже ещё до появления современных сетей фастфуда. Посетители приезжали к придорожной закусочной, останавливались на специальной парковке и ждали, когда к ним подойдет (а порой и подъедет — на роликах) официант, а потом ждали заказанного (чаще это были всё те же бургеры).



В Новосибирске возможность купить еды не выходя из машины первым предложили, как ни странно, местные предприниматели. Какого-то развития, впрочем, проект не получил. Настоящие автоточки стали появляться только с приходом в город транснациональных сетей. Первой такую точку открыл «Бургер Кинг», к нему быстро присоединился KFC (у обеих сетей сейчас по две закусочных с автоопцией), а у «Макдоналдса» такая точка появилась в прошлом году.

За бургерами мы отправились с ведущим авторубрики Дмитрием Косенко. Дело в том, что я убежденный пешеход и пассажир, а он за рулём с 2001 года. Опять же нужно ведь кому-то фиксировать процесс.

«Бургер Кинг», ул. Геодезическая, 13А (время выполнения заказа — 1,11 минуты) Подъезд для автомобилистов появился на «Студенческой» не сразу, его пришлось вырезать в аллее, на которой стоит здание закусочной. Дмитрий сразу обращает внимание на то, что припарковаться (чтобы съесть купленное спокойно) здесь фактически негде. Разве что встать на выезде из зоны обслуживания, если за вами никого нет.



В «Бургер Кинге» на «Студенческой» встать перекусить можно, только если за вами никто не едет Фото: Стас Соколов

Подъезжаем к точке приема заказов и просим воппер (это базовый бургер сети).

— Как — только один воппер? — звучит из динамика голос с выражением студента, который потратил на вечер с девушкой полстипендии, а она, вместо того чтобы продолжить вечер в более интимной обстановке, твердо намерена ехать навестить бабушку.

Молодой человек не сдается сразу, пытается предложить (по акции) картошку фри, кофе, чай, даже десерт. Но сегодня не его день. Такое бывает.



Бургер выглядит мятым, кроме того, его, похоже, приготовили заранее и просто разогрели Фото: Стас Соколов

Сверток с бургером оказывается в машине через 1 минуту и 11 секунд. Это впечатляет и настораживает одновременно. Я нечасто, но всё же бываю в фастфуде и никогда не видел, чтобы заказы «с нуля» выполнялись так быстро. Пара укусов — и всё становится понятным. Бургер этот сделали заранее и перед подачей просто разогрели. Варёный маринованный огурец выдал хитрецов с головой. Как сравнительно безопасный источник калорий этот воппер ещё сгодится, но удовольствия от него никакого. Хотя я, наверное, преувеличиваю. Иногда калории — это уже удовольствие.



Едем через Коммунальный мост и выруливаем на Ипподромскую. Из-под колёс во все стороны брызжет вода, вся дорога в каких-то неровностях и заплатках, накатанная колея выглядит как два ручья. Даже удивительно, что в двухмиллионом городе с претензиями на столичность в таком состоянии может находиться не какой-то мало значимый проезд в промзоне, а основная городская скоростная магистраль. Дмитрий ловит мой удивлённый взгляд

— Да мы уже не раз писали про эту дорогу. Это просто …. (резко негативная оценка происходящего) какой-то, возмущенно бросает он, объезжая очередную вмятину.

Вывод: быстро, но не вкусно

KFC, ул. Военная, 7/1 (время выполнения заказа — 9,33 минуты) Закусочная совмещена с автозаправкой «Лукойла» и фактически стоит на Ипподромской магистрали. Уже на подъезде нас ждёт сюрприз: впереди небольшая, но очередь из машин. Это притом что здесь достаточно места для парковки, можно спокойно поставить машину и поесть сидя за столом (если уж захотелось в дороге жареной курятины).



В KFC очереди бывают даже в автозакусочных Фото: Стас Соколов

Система выстроена просто и интуитивно понятно, даже если пользуешься ей впервые. Сначала вы видите список блюд (он существенно короче, чем всё меню KFC), точнее большие картинки с названиями и ценой. Как только вы определились с выбором (это лучше сделать побыстрее, вы тут не одни), нужно назвать блюда и напитки невидимому оператору. Оплата чуть дальше, в окне за поворотом. А вот с получением — всё как в старые добрые времена (которые я лично, понятное дело, не застал) — готовые блюда обещают вынести к машине, которую нужно поставить на парковку сразу за зданием закусочной.

Дмитрий ворчит, что окна оплаты высоковаты: они, наверное, на джипы тут рассчитывают. И строго интересуется, как скоро будет выполнен заказ.

— Да минут за семь, отвечает девушка, принявшая платеж картой. Видно, что такая торопливость тут — дело не обычное.



Ждать бургер с курятиной пришлось дольше всего. Зато здесь есть где припарковаться Фото: Стас Соколов

Идет мелкий дождик. Выходить наружу действительно не хочется. Минут через семь появляется девушка с пакетом и подходит к машине. Мы уже готовы забрать заказ, но понимаем, что он явно не наш. Девушка уносит его в машину, стоящую впереди.



Вновь она появляется на парковке через две минуты с лишним, на этот раз всё вроде верно. Нет, не совсем. Мы заказали «Тёмный бургер», однако в упаковке оказалась белая булочка (такие в KFC используют для шеф-бургеров — они, кстати, дешевле на 35 рублей). На улице дождь, и идти скандалить из-за цвета булки как-то не хочется.



Сам бургер в KFC был больше всего похож на нормальную еду Фото: Стас Соколов

Бургер (как бы он там ни назывался), впрочем, неплох. Сочная (пусть и из-за маринада) курица в хрустящей панировке, вполне бодрый ломтик помидора, салат тоже похрустывает местами. Разве что размер его таков, что одним бургером вы явно не наедитесь, придется брать что-то ещё. Но в режиме «заточить что-то по дороге» вполне приемлемо. Только это — вы уж сразу берите шеф-бургер, раз такое дело.

Вывод: медленно, но можно есть (заказы могут перепутать) «Макдоналдс», ул. Кошурникова, 8А (время выполнения заказа — 0,58 минуты) У «Макдоналдса» это пока единственное автокафе. Подъезд к точке обслуживания там самый витиеватый — приходится сделать круг. Процессу мешают пешеходы, которые идут навстречу с возмущенным видом: что это, дескать, вы тут разъездились. Парковка вокруг забита под завязку, встать удается, только перекрыв выезд другим машинам. Но мы здесь ненадолго.



«Макдоналдс» обещает бесплатную еду, но дьявол, как водится, кроется в деталях Фото: Стас Соколов

Сотрудники прекрасно осведомлены об акции и даже рекламируют ее без напоминания. Более того, сразу после оплаты вместе с картой парень в окошке протягивает маленький пластиковый секундомер. Однако в процессе общения выясняется несколько существенных деталей. Во-первых, совсем бесплатно поесть здесь не получится. Даже если выполнение заказа затянется, денег вам не вернут, а просто дадут купон на бесплатный бургер. Количество блюд в заказе, впрочем, не ограничено. Так что можете обмануть «Макдоналдс», заказав сразу всего и побольше — вдруг они не успеют. Всего пара тысяч рублей — и бесплатный бургер ваш. Кроме этого, у «Макдоналдса» есть ещё одна уловка. Фактически сборка заказа начинается с того момента, когда вы сообщаете его в микрофон на первом этапе. А отсчет времени начинается только после оплаты.



На то, чтобы отдать нам бигмак и стакан чая, «Макдоналдсу» хватило всего 58 секунд Фото: Стас Соколов