Сбой в матрице, идеальный аромат и знаменитые котики: 10 самых крутых событий наступающих выходных

Даже котик устал работать и предлагает расслабиться Фото: Ольга Бурлакова

Выходные выдаются мокро-снежными и холодными, в воскресенье температура опустится до 0 градусов. Поэтому настоятельно рекомендуем одеваться теплее, греться горячим чаем и выбирать развлечения для души — на этот раз все мероприятия проводятся в закрытых помещениях. Лофт-парк «Подземка» днём будет отчаянно мурчать — собирается выставка кошек (вечером и ночью все как обычно — тусы и концерты), а собаки и коты из приюта поедут на встречу к людям с огромным желанием уехать не обратно в холодный вольер, а под теплое одеяло к своему человеку. Встреча с театральным критиком добавит изюминку в ваш воскресный вечер, а мастер-класс по выбору парфюма так вообще никогда не лишний. В кино нашествие клоунов-убийц, Малефисента бунтует, хакер Нео снова с нами, а одна женщина по доброте душевной подарила своего сына подруге, почему бы и нет.



Выставка-раздача животных из Первого городского приюта — «Пора домой» . Только представьте — вы приходите одни, а уходите в компании пушистого друга с мокрым носом и счастливыми глазами. 20 собак и 13 кошек приедут в надежде обрести хозяина и уехать в новый дом — порадуйте их, в приюте скоро станет совсем холодно. (Если вы планируете забрать животное, возьмите с собой паспорт, поводок и переноску. Все животные привиты и стерилизованы).

Фото: vk.com/pora.domoi

Где: ул. Кошурникова, 20

Когда: 20 октября

Во сколько: с 12:00 до 17:00

Сколько стоит: вход свободный Подобрать идеальный парфюм не так-то просто: всегда есть риск перестараться и сводить с ума своим ароматом. На мастер-классе «Характер через парфюм. Твой идеальный аромат» вам расскажут, как правильно выбрать подходящие духи и носить их выигрышно, научат разбираться в ароматах и расскажут, какие бывают духи. А еще можно принести свой любимый парфюм — аромапсихолог Маргарита Яныгина (Марта Ритель) расскажет, что аромат говорит о вас окружающим.



Фото: instagram.com/rittelparfumer

Где: Бар «113», Романова, 28

Когда: 19 октября

Во сколько: с 12:00 до 14:00

Сколько стоит: 950 рублей; 700 рублей, если приходите вместе с подругой

Олег Абрамов, больше известный как солист группы RADIO TAPOK, приезжает в Новосибирск с концертом. Музыканты прославились переводом популярных зарубежных песен мировой сцены на русский язык, кроме того ребята делают на них клипы. На сайте YouTube у группы имеется свой канал — довольно необычно услышать знаменитую What I've Done группы Linkin Park в русском варианте, как и другие песни тоже. В воскресенье у вас будет возможность увидеть эти метаморфозы своими глазами — после будет автограф-сессия, где можно будет сделать селфи с участниками группы.



Фото: vk.com/radionovosibirsk19

Где: лофт-парк «Подземка»

Когда: 20 октября

Во сколько: 19:00

Сколько стоит: входной билет на танцпол — 790 рублей, присутствие на саундчеке (настройка звука), общение с артистами, экскурсия в закулисье и многое другое — 7000 рублей В рамках проекта Международного фестиваля актуального театра «Хаос» пройдет лекция известного театрального критика, редактора журнала «ТЕАТР», арт-директора фестиваля NET, режиссера Марины Давыдовой. Тема встречи — «Европейский театр сегодня», участники мероприятия первыми увидят фрагменты ее дебютного спектакля «Eternal Russia» театра Hebbel am Ufer (Берлин), узнают подробности режиссерской работы в Германии и смогут задать все интересующие вопросы о современном европейском театральном процессе.

Фото: vk.com/old_house_nsk

Где: бар-лекторий «Поток»

Когда: 20 октября

Во сколько: 18:00

Сколько стоит: вход свободный, но необходимо зарегистрироваться по ссылке https://oldhouse.timepad.ru/event/1090617/ На десерт — выставка котов и кошек «Суперкубок Сибири», участвуют как взрослые представители кошачьих, так и маленькие котята категории юниоры. Количество милоты в закрытом пространстве будет зашкаливать (и мурчать) — не пропустите дефиле этих всегда довольных усатых морд.

Фото: Ольга Бурлакова

Где: лофт-парк «Подземка»

Когда: 19–20 октября

Во сколько: с 10:00 до 18:00

Сколько стоит: 250 рублей К выходным дням вышло всего 10 кинопремьер — НГС публикует самые достойные варианты недели, по мнению редакции. Ровно 20 лет прошло с момента выхода первого фильма «Матрица» — поэтому приключения Киано Ривза, Хьюго Уивинга и остальных можно вновь увидеть на большом экране (некоторые это сделают впервые, ведь в 1999 году мы не так часто посещали кинотеатры, как сейчас). История про обычного офисного сотрудника Тома, который ночью превращается в крутого хакера Нео. Однажды в его жизни все меняется, когда он узнает, что окружающий его мир — всего лишь иллюзия, Матрица, а люди — источник для питания искусственного интеллекта, поработившего человечество.

16+

Фото: kinopoisk.ru

Выход несравненной Анджелины Джоли в образе злой колдуньи с рогами — «Малефисента: Владычица тьмы». Действие фильма разворачивается спустя несколько лет после того, как Малефисента наложила чары на принцессу Аврору. Взаимоотношения двух королев, новые союзники и противники в деле защиты леса и магических существ, которые в нем обитают. 6+

Фото: kinopoisk.ru

Тема клоунов продолжает активно внедряться в массы — Пеннивайз, Джокер, а теперь просто существа из другого мира в клоунских масках решают убивать. «Они» — кино по классическому сюжету, где группа студентов отправляется в парк аттракционов, чтобы воплотить все кошмары из самых жутких фильмов. Вскоре они понимают, что сами стали героями кино и им предстоит сыграть в игру на выживание. 18+

Фото: kinopoisk.ru

Рене Зельвегер примерила на себя образ американской актрисы и певицы Джуди Гарленд. На этот раз актрисе не пришлось ни худеть, ни толстеть ради роли. Фильм «Джуди» — про истощенную славой, съемками и мужчинами женщину, которая приезжает в Лондон, чтобы выступить в Палладиуме со своей 18-летней дочерью Лайзой Миннелли. Она флиртует с музыкантами, ругается с руководством театра и не подозревает, что этот тур станет для нее последним.



16+

Фото: kinopoisk.ru

Женщина подарила своего ребенка подруге, а потом он превратился в собаку. Что может быть абсурднее этой ситуации? В фильме «Зеленее травы» вам это покажут. Две простые домохозяйки, которые живут беззаботной жизнью в американском пригороде — все, что связано с ними, приобретает оттенок безумия.

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