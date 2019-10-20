«В стиле коллекторов»: как фирмы по ремонту бытовой техники оставляют клиентов без техники и денег

Клиенты собираются идти в суд, чтобы вернуть технику или деньги Фото: Татьяна Фатеева / НГС

Жители Новосибирска жалуются на компании, которые занимаются ремонтом бытовой техники. Одни забирают технику на диагностику и не отдают обратно, требуя деньги за дорогостоящий ремонт. Другие берут предоплату, возвращают без ремонта, но аванс обратно не отдают. Рассказываем истории клиентов, которые считают себя пострадавшими, и разбираемся, что делать в подобных ситуациях — писать письма в Роспотребнадзор, жаловаться в полицию или идти прямиком в суд. «Сделали ремонт без согласия» Мама Анны Макаевой обратилась в компанию ООО «Сервис», когда у неё сломалась стиральная машинка — перестала сливать воду.

— Был выходной день, мама решила найти сервис по ремонту в интернете. В выдаче поисковика вверху была эта фирма, вот она к ним и обратилась. Приехал мастер, посмотрел, что-то вроде даже поделал, потом сказал, что в домашних условиях исправить дефект сложно, и предложил заключить договор. Мол, они увезут машинку к себе, проведут диагностику, затем позвонят и озвучат стоимость ремонта с перечнем работ. В договоре это прописано, — рассказывает Анна Макаева. При этом заранее обговаривалось, что если клиентка не согласится с ценой, то ей привезут технику обратно. Сказали, что доставка туда-обратно плюс диагностика обойдется в 1500 рублей. Женщина согласилась.

Макаевы не знают, как вернуть свою стиралку, и предполагают, что она попала к мошенникам Фото: Стас Соколов / НГС

После диагностики специалисты поставили клиентку перед фактом: ремонт машинки обойдется в 6700 рублей. Женщина отказалась чинить технику за такие деньги, но ей, по словам Анны Макаевой, сказали, что ремонт уже сделан, поэтому нужно приехать в офис, оплатить и забрать машинку самостоятельно.

— Мама обратилась ко мне, мы поехали в офис. Это оказалась крошечная пристройка во дворе разрушенного сгоревшего здания, никаких вывесок нет, в 2ГИС они также не указаны. Там были два сотрудника, на просьбу объяснить ситуацию и вернуть технику, они ответили, что пока не получат деньги — даже показывать ничего не будут. Вели себя по-хамски, в стиле коллекторских агентств, которые звонят и выбивают долги, кричали, — вспоминает Анна Макаева.

В интернете по запросу ООО «Сервис» на первой странице поисковиков выдаётся ссылка на форум, где обсуждается, что они якобы мошенники, забирающие стиральные машины. Анна Макаева говорит, что они ездили по адресу 2-й переулок Пархоменко, 6, офис 3. В 2ГИС информации о такой компании по этому адресу действительно нет. По телефону, который дала женщина, журналист НГС не смог дозвониться до сотрудников фирмы. После этого Анна с мамой написали заявление в полицию.

На две фирмы, про которые идет речь в статье, в Роспотребнадзор поступило пять жалоб за девять месяцев 2019 года Фото: Стас Соколов / НГС



Сейчас женщина не знает, что делать дальше: силой забрать стиралку они не могут, деньги платить не собираются, участковый сказал, что состава преступления нет, прокуратура и Роспотребнадзор не ответили, а сотрудник общества по защите прав потребителей посоветовал идти в суд.

— Машинка все ещё у этой компании, получим ли мы её — большой вопрос. Получается, никакой управы на такое поведение нет, госорганы бездействуют, а свои права граждане могут защищать только сами, — возмущается жительница Новосибирска. В пресс-службе полиции журналисту НГС подтвердили, что такое заявление было, но на эту компанию жалоба только одна.

— По результатам проверки заявления участковым уполномоченным отдела полиции № 7 вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела — за отсутствием события преступления. В данной ситуации усматривается наличие между сторонами гражданско-правового спора. Сторонами (клиентом и организацией) заключался договор об оказании услуг, в котором прописаны обязанности сторон и предмет договора, — прокомментировали в пресс-службе. В подобных ситуациях, советуют полицейские, новосибирцам нужно внимательнее читать договоры. В Роспотребнадзоре на запрос НГС ответили, что на эту компанию им поступило четыре жалобы за девять месяцев 2019 года, но основания для проверки у них отсутствуют, а по признакам совершения обмана копии обращения отправлены в УМВД.

Екатерина отдала в «Ремонтофф» телевизор восемь месяцев назад: телевизор ей вернули, а предоплату за ремонт, который они не смогли сделать, нет Фото: Густаво Зырянов / НГС



«Не возвращают деньги больше полугода»

Вторая история произошла с жительницей Новосибирска Екатериной П., которая в феврале отдала на диагностику телевизор в компанию «Ремонтофф» на Советской, 22. Выбрала их, потому что у них была своя доставка в сервис.

— 20 февраля мне ответили, что ремонт стоит 15 тысяч, необходимо внести половину платежа — 7500, и они начнут работу, закажут детали. Мы общались в чате, они мне так и не звонили ни разу. Написали номер банковской карты, я перевела деньги. Сказали: «Мы сообщим по результату». Результата никакого не было, единственный звонок поступил в апреле от какой-то девушки: «Вы будете вносить платёж или нет?», — вспоминает хронологию девушка. Екатерина объяснила, что внесла предоплату, предоставила скриншоты, ей сказали, что всё нормально, и снова пропали. Она позвонила в компанию 15 мая и узнала, что сделать телевизор ей не могут и привезут его обратно. Аванс, сказали, отдадут. Этот телевизор стоил около 36 тысяч на распродаже в крупном магазине бытовой техники, прослужил всего год: как гарантия прошла — так перестал работать, поясняет Екатерина. Проблемы были с матрицей.

Екатерина общалась с компанией в чате на их сайте Фото: читательница Екатерина

— Технику привезли. 7 июня я отдала заявление на возврат денежных средств, сказали, что в течение 15 рабочих дней мне их вернут. Сейчас уже октябрь. Я звонила им недавно с другого номера, сказали, что бухгалтер заболел, — наконец хоть какой-то ответ. А так ни разу не звонили, не писали, я не знаю, что делать.

Раньше, по её словам, ей говорили, что информации у них нет: бухгалтер в отпуске или ещё где-то. Однажды спрашивали номер карты, обещали перевести, но не перевели. Екатерина добавляет, что на Flamp на другие отзывы компания отвечает, а на её — нет. В самой компании журналисту НГС не смогли прокомментировать ситуацию — сказали, что если будет что ответить, то направят письмо.

На отзыв девушке не отвечают, на звонки, как правило, тоже Фото: читательница Екатерина