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Проблема

«Домой хожу по билету из зоопарка»: как живут люди, чьи одноэтажки хотят снести ради жирафов

Эти дома простояли больше 60 лет, но недавно на их месте решили построить вольер для экзотических животных

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Собственники двух домов на территории зоопарка не теряют надежды на то, что им удастся уберечь свое жилье от сноса

Собственники двух домов на территории зоопарка не теряют надежды на то, что им удастся уберечь свое жилье от сноса

Новосибирский зоопарк располагается на большой территории в Заельцовском районе. Почти со всех сторон он окружён высоким металлическим забором, через который с трудом, но можно пролезть. Неподалёку от вольера с северными оленями — внизу, где протекает река 2-я Ельцовка — стоят три одноэтажных деревянных дома. Один заброшен, а в двух живут семьи. Зоопарк требует от мэрии снести частные постройки, чтобы возвести на их месте большой павильон для африканских животных и ветеринарную станцию. Судебные тяжбы уже идут, но люди не намерены так просто уступать свои дома. Журналист НГС Дмитрий Здорников и фотограф Ольга Бурлакова побывали на «земле раздора» и узнали у местных жителей, как так получилось, что их дома оказались на территории зоопарка.

Идёт дождь. Противно так идёт — капли падают с неба, превращая обувь в хлюпающее нечто. Рядом с домами не видно ни души. Но если присмотреться, то можно заметить признаки жизни — заполненный дровник, накрытую старым пальто будку, чтобы цепной сторожевой пес не замерзал, и табличку «Осторожно, злая собака». Стучусь в первый дом. Через несколько секунд она открывается, и в дверях показывается женщина лет 60.

Лариса Никонова живёт в этом доме 40 с лишним лет и не намерена переезжать

Лариса Никонова живёт в этом доме 40 с лишним лет и не намерена переезжать

Она сразу зовёт к себе в дом — беспокоится, что мы промокнем под дождем. Внутри — облупившиеся стены, под которыми проглядывают доски. Работает телевизор, по которому идут «Фиксики». Рядом стенка с книгами. Мне запомнились две: «Таинственный остров» Жюля Верна и «Франкенштейн» Мэри Шелли. Старенький бордовый сервиз, икона, гладильная доска в углу, кровать и холодильник — вот и всё убранство жилой комнаты в доме.

Лариса Никонова живёт в доме, который построила еще её свекровь. Тут родился муж Ларисы, росли сын и две внучки

Лариса Никонова живёт в доме, который построила еще её свекровь. Тут родился муж Ларисы, росли сын и две внучки

— Нет-нет, не разувайтесь, я только недавно снова сюда заехала, ещё не успела убраться. Сейчас пришла, мусор выгребаю, так что не пугайтесь, — добродушно говорит Лариса Никонова, предлагая присесть.

Дом № 7 на улице 2-я Ельцовка построила в военном 1943 году свекровь Ларисы Никоновой. Сейчас он разделён на две половины — первой владеет племянник брата Ларисы, а вторая принадлежит ей. В этом доме родился её муж, выросли дети и даже одна из внучек. Земля — почти 50 соток — муниципальная.

Дом стоит неподалёку от загона для северных оленей, рядом протекает речка 2-я Ельцовка

Дом стоит неподалёку от загона для северных оленей, рядом протекает речка 2-я Ельцовка

— Вон в том углу, где холодильник, родился Володя, мой муж, царство ему небесное. Я считала, что на мой век этого дома хватит. Но мы им (зоопарку. — Прим. ред.) вдруг мешать стали. Они меня уже запугивать стали. Сегодня зам Андрея Шило поймал меня на территории и говорит: «Подпишите, что вы должны снести забор и постройки». Я подписывать ничего не стала, — гордо заявляет Лариса Никонова.

Она работает здесь, в зоопарке, а чтобы вернуться домой из магазина или гостей ей приходится покупать билет. Иначе на территорию зоопарка её не пустят. Чтобы сэкономить, приходится тратиться на абонемент — 1000 рублей в месяц, но выйти и зайти на территорию можно только с 9:00 до 19:00. Месяц назад им выдали бесплатно электронные пропуска, но после заблокировали, сказав, что по ночам перевозят маралов и опасаются, что олени могут навредить им.

В дровнике&nbsp;— запасы на холодную осень и зиму. Люди даже не думают отсюда съезжать

В дровнике — запасы на холодную осень и зиму. Люди даже не думают отсюда съезжать

— Моя внучка собралась на экзамен и в 8:30 подошла к воротам, но охранники не пустили её. Внучке пришлось через забор лезть, она упала, ногу повредила. Не смогла экзамен сдать. Вот в какой стране это возможно? — спрашивает Лариса Никонова, сдерживая слезы.

Раньше, вспоминает женщина, к ней постоянно ездили внучки, но теперь не приезжают — неудобно и дорого. Старшей уже исполнилось 17, ей нужен взрослый абонемент. Хозяйка вспоминает, что при Ростиславе Шило, прежнем директоре зоопарка, было спокойней — могли и с машиной пропустить, но сейчас им предлагают выходить на улицу Сухарную через лес.

Домой жильцы могут попасть двумя путями — за деньги через главный вход зоопарка или через лес и закрытые ворота

Домой жильцы могут попасть двумя путями — за деньги через главный вход зоопарка или через лес и закрытые ворота

Территория зоопарка заканчивается высоким забором, ворота которого закрыты. Ключ есть только у лесовода Евгения Коровина, которому принадлежат дома № 26 и № 26А на улице 2-я Ельцовка. Обойти ворота можно, но, чтобы это сделать, нужно спуститься к реке, а после — подняться по скользкому от дождя склону на другую сторону забора. Задачка эта не из лёгких: потерять равновесие легко, а единственный способ удержаться — это вдавливать мокрую глину ногами, используя её вместо ступеней.

Так выглядит дорога домой для местных жителей. Но можно заплатить 1000 рублей и ходить через зоопарк, правда, в строго установленное время

Так выглядит дорога домой для местных жителей. Но можно заплатить 1000 рублей и ходить через зоопарк, правда, в строго установленное время

— Ну, как я по такой дороге могу отправить несовершеннолетнего ребёнка, если даже мне ходить страшно? А зимой так вообще дороги не остаётся, — рассказывает хозяйка.

Ларисе Никоновой и племяннику её брата предложили за дом и 50 соток участка 2,5 миллиона рублей, уверяя, что сам дом стоит всего 300 тысяч. Пенсионерка разводит руками — купить жильё за 1 миллион 250 тысяч сейчас нельзя, и добавляет, что у жителей начинается настоящая война на выживание с администрацией зоопарка. В свою очередь, на комплекс для африканских животных, по словам Шило, должны потратить от 500 до 700 миллионов рублей.

Табличка с названием улицы не снабжена точным адресом — почтальоны сюда давно не доходят

Табличка с названием улицы не снабжена точным адресом — почтальоны сюда давно не доходят

У Евгения Коровина перед домом посажена рябина. Соседствующий с домом участок частично зарос, но среди травы угадываются тропинки к огороду. Из будки громко гавкает собака, которая пытается укусить корреспондента НГС за ногу. Вышедшая из дома бабушка спешно прикрывает будку решёткой, мешая питомцу выбраться. 

— Женя сейчас не дома. Он вам рассказал бы, — говорит она. — Что ж вы в такую погоду-то ходите? Промокли ведь!

Вокруг участков раскинулся густой хвойный лес — за ним совсем не видно высоток

Вокруг участков раскинулся густой хвойный лес — за ним совсем не видно высоток

Позади дома стоят два шезлонга и кормушка для птиц. Бабушка говорит, что соседний дом сейчас пустует — когда-то там жила семья, но потом она переехала. Дом действительно выглядит заброшенным: проход к нему зарос травой, а от трубы отвалилось несколько кирпичей. 

Когда-то здесь была целая улица, но постепенно жильцы съехали, а дома растащили на дрова

Когда-то здесь была целая улица, но постепенно жильцы съехали, а дома растащили на дрова

По дороге в сторону ворот с характерным звуком едет синий трактор. За рулём сидит седой бородатый мужчина в «энцефалитке», синей клетчатой рубашке и кепке хаки. Останавливаясь, он открывает дверь и, улыбаясь, спрашивает:

— Это вы, что ли, корреспонденты? Ну, в гараж или тут поговорим? Давайте здесь. 

Евгений Коровин родился на 2-й Ельцовке. До дома он добирается на тракторе или лыжах

Евгений Коровин родился на 2-й Ельцовке. До дома он добирается на тракторе или лыжах

Остановившись мужчина выходит и протягивает руку — это Евгений Коровин, владелец домов 26 и 26А. Коровин говорит, что когда-то здесь была целая улица.

— Ну, чё, здесь целая улица была! Вон, видели, как гуляют опоры? Вон там был 28-й дом на горке, 28А — где маленькая опора стоит. Где забор, с другой стороны. И дальше дома, но там уже чё есть, чё нету. Растащили помаленьку, — вспоминает хозяин двух домов.

Несколько лет назад Коровин начал строить баню, но из-за судов и угрозы, что дом отберут, забросил — вдруг и правда снесут

Несколько лет назад Коровин начал строить баню, но из-за судов и угрозы, что дом отберут, забросил — вдруг и правда снесут

Евгений Коровин вспоминает, что кто-то выбивал себе квартиры, кто-то просто съезжал. Старый дом, в котором сейчас никто не живёт, построили ещё в 1937-м году. Несколько лет назад мужчина начал строить баню, но из-за судов забросил это дело. На судебном процессе признали, что нежилой дом стоит на этой земле законно, а вот новый дом, в котором сейчас и живет Евгений Коровин, обязали снести. Но пока дальше бумаг дело не двинулось. Несколько лет назад он пытался приватизировать землю, но ему не дали этого сделать.

— Если мне говорили: даём тебе 1,5 миллиона и иди куда-нибудь. Ну и чё с этим делать? Всю жизнь жили и никто не наезжал. Я участкового-то видал пару раз в жизни. А тут... — вздыхает он.

Евгений Коровин, как и Лариса Никонова, не намерен переезжать и ожидает, какое решение примет суд

Евгений Коровин, как и Лариса Никонова, не намерен переезжать и ожидает, какое решение примет суд

Евгения, как и Ларису Никонову, оставили без бесплатного пропуска, но мужчина не унывает: в тёплое время года он добирается до работы или на тракторе, или на велосипеде, а зимой встаёт на лыжи. Мужчина разделяет мнение своей соседки — ему нравится здесь жить и покидать насиженное место он не намерен.

— Обычно все нам говорят: «Как вы здесь оказались? Хорошо тут у вас». Лишь дважды на моей памяти мне сказали, что у нас тут жутко. Но ерунды здесь нет, иначе давно бы тут не жили уже, — резюмирует он.

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    КОММЕНТАРИИ (111)

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    18 окт 2019 в 10:38

    Сынишка Шиловский совсем берега попутал, нельзя так к людям относиться!

    18 окт 2019 в 10:38

    По какой причине землю, на которой люди живут как минимум с 1937 года, не дают приватизировать? Нет ли тут нарушения какого-либо закона?

    голосуте за Локтя
    18 окт 2019 в 10:35

    2,5 миллиона за 50 соток в козырном месте.
    Узнаю наши городские власти.