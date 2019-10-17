17 октября четверг
СЕЙЧАС +6°С
Пробки 3/10
usd 64.35
eur 71.05

Темы

СЕЙЧАС +6°С
Пробки 3/10
usd 64.35
eur 71.05

Все новости

Все новости
Страна и мир
Фоторепортаж

Как российско-китайский спецназ ловил «боевиков» под Новосибирском: 20 мощных кадров с учений

По легенде террористы собирались освободить соратников из тюрьмы, взорвать дамбу и захватить вокзал

Поделиться

1 216
23 Обсудить
Учения продлятся до 18 октября

Учения продлятся до 18 октября

Группа «террористов» появилась в районе российско-китайской границы с задачей освободить из тюрьмы своих соратников, захватить железнодорожный вокзал и подорвать дамбу. Противостоит вооружённым террористам объединённый российско-китайский спецназ. Учения по такому сценарию проходят с 12 по 18 октября в Тогучинском районе Новосибирской области на базе учебного центра «Горный».

Объединённая группа спецназа состоит из бойцов спецподразделения Росгвардии отряда спецназначения «Ермак» и народной вооружённой полиции Китая. Корреспондент НГС побывал на одном из этапов антитеррористических учений, когда объединённый спецназ атаковал базу «террористов» и всех уничтожил. Как это было — смотрите в репортаже журналиста Ильи Калинина и фотографа Александра Ощепкова. 

Российские и китайские спецназовцы действовали сообща

Российские и китайские спецназовцы действовали сообща

Международные учения развернулись в Тогучинском районе Новосибирской области. Бойцы двух стран — России и Китая — выступают против условных террористов. Со стороны «наших» в учениях участвовали 90 человек: по 45 из каждой страны.

«Террористов» изображали бойцы томского отряда&nbsp;быстрого реагирования «Рысь»

«Террористов» изображали бойцы томского отряда быстрого реагирования «Рысь»

Роль условных террористов досталась 25 бойцам томского специального отряда быстрого реагирования «Рысь». 

— Нам раздали ориентировки на каждого члена банды. Кто я? Я и не помню… Например, вот — Азиев Саид-Ахмат Беслан Мухамедович, — зачитал первое имя из общего списка «боевиков» мужчина, исполняющий роль «террориста».

Подрыв учёбной гранаты на базе «террористов»

Подрыв учёбной гранаты на базе «террористов»

По сценарию всё происходит на границе России с Китаем.

Китайский фотокорреспондент

Китайский фотокорреспондент

— А там по-настоящему есть тюрьма? — на ломаном русском удивляется китайский журналист.

— Здесь, в районе посёлка Горный, действительно есть тюрьма, а на границе — нет, конечно, — уверено отвечает ему росгвардеец.

«Боевик» в засаде возле своей лесной базы

«Боевик» в засаде возле своей лесной базы

— Аллаакбар! — в шутку кричит кто-то из «террористов», пока журналисты на базе «боевиков» знакомятся с обстановкой.

— Вот так — не надо. Кричите что-нибудь не связанное, но не это, — назидательно замечает стоящий рядом росгвардеец.

— Ну, будем с криками «Христос воскресе!» отбиваться», — отшучивается «террорист».

Заминированное бревно на базе «боевиков»&nbsp;

Заминированное бревно на базе «боевиков» 

— Осторожнее! Не задевайте это бревно, — постоянно предупреждает передвигающихся по базе российско-китайских журналистов росгвардеец.

Бревно, лежащее возле костра «террористов», было специально заминировано учебной гранатой. Потом её подорвали.

В учениях использовалось только российское оружие

В учениях использовалось только российское оружие

Все бойцы — и «наши», и «не наши» — использовали автоматы Калашникова 200-й серии, пистолеты Ярыгина и пулемёты Калашникова. Стреляли холостыми патронами и взрывали учебные гранаты. Когда подобные учения проходили на территории Китая, там все стреляли из китайского оружия.

Объединённая группа спецназа подбирается к лагерю «боевиков»

Объединённая группа спецназа подбирается к лагерю «боевиков»

К штурму под прицелами журналистских фото- и видеокамер организаторы учений готовились капитально. Отдельные эпизоды захвата «террористической» лесной базы повторяли по несколько раз, чтобы журналисты могли снять картинку с разных точек: и со стороны спецназа, и со стороны «бандитов».

Бойцы выстроились для красивого кадра

Бойцы выстроились для красивого кадра

Также тщательно к выстраиванию картинки для кадра относилось руководство и на месте базирования «наших» сил. В кадре для съёмок красиво и правильно расставлялись не только боевая техника и машины, но и сами бойцы.

Один из довольных российских корреспондентов&nbsp;

Один из довольных российских корреспондентов 

Журналисты, особенно телевизионные, таким подходом были очень довольны: можно было ходить и снимать что угодно: никто ничего не запрещал. Кто-то вспомнил, что однажды снимал подобные учения других силовиков, так там прессу поставили в определённое место, показали на кусты: «Вон там всё происходит» и запретили передвигаться.

Учебный центр «Горный»

Учебный центр «Горный»

Здание условного вокзала (слева) и железнодорожный вагон (справа) расположились на территории самого учебного центра «Горный». И вокзал, и вагон в один из дней спецназовцы должны были штурмовать с воздуха.

Российский (слева) и китайский спецназовцы

Российский (слева) и китайский спецназовцы

— А чем отличаются наши спецназовцы от китайских? — допытывает росгвардейца журналистка Первого канала. 

— Да все они похожи. Может, только, что наши во время рукопашных столкновений используют больше борцовских элементов, а китайцы — рукопашный бой, — задумчиво отвечает полицейский.

Китайские спецназовцы привыкали к автоматам Калашникова с конца прошлой недели

Китайские спецназовцы привыкали к автоматам Калашникова с конца прошлой недели

Пообщаться с китайским спецназовцем было практически нереально, и не только из-за языкового барьера (хотя на месте было достаточно переводчиков) — разрешение на интервью надо было получать специально.

Китайским бойцам не разрешалось общаться с российскими журналистами

Китайским бойцам не разрешалось общаться с российскими журналистами

— Наверное, самому Си Цзиньпину (Председатель Китайской Народной Республики. — Прим. ред.) звонят, — шутит кто-то из российских журналистов. В это время китайская сторона по телефону согласовывает несколько слов, которые попросили сказать китайского спецназовца для Первого канала.

Российско-китайский разговорник

Российско-китайский разговорник

Для того чтобы языковой барьер свести к минимуму, всем бойцам раздали специальные русско-китайские разговорники, где также были картинки с несколькими основными командами, изображёнными языком жестов.

Кукла, изображающая во время учебной операции убитого боевика

Кукла, изображающая во время учебной операции убитого боевика

— Я заметил, что местами приходится переходить на английский язык, — начал было один из тележурналистов во время записи интервью с командиром группы объединённого спецназа.

— Про это не надо говорить. Следующий вопрос, — замечает контролирующий интервью специальный человек.

Спецназовец из Народной вооруженной полиции Китая

Спецназовец из Народной вооруженной полиции Китая

За всеми учебными действиями следили особые наблюдатели, которые назывались «посредниками». Их задача — подмечать плюсы и минусы во время исполнения различных задач, а после — заниматься с бойцами так называемым «разбором полётов».

Проверка «убитых бандитов» после захвата лагеря

Проверка «убитых бандитов» после захвата лагеря

Один из «посредников» рассказал корреспонденту НГС, что из подмеченных минусов уже замечен языковой барьер, а из плюсов — то, что российские и китайские полицейские учатся действовать сообща довольно быстро.

Боевой багги Росгвардии

Боевой багги Росгвардии

Российско-китайские учения «Сотрудничество-2019» идут с 12 по 18 октября. Каждый день отрабатываются разные этапы сценария. На завершение учений ждут приезда главы Росгвардии Виктора Золотова.

Видео: Илья Калинин

В прошлом месяце НГС рассказал об антитеррористических учениях, которые проводила ФСБ и во время которых задержали фотографа НГС Густаво Веласкеса.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

антитеррористические ученияРосгвардияспецназ

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (23)

    17 окт 2019 в 10:47

    В демонстрацию без оружия будут стрелять?

    Фото пользователя
    17 окт 2019 в 10:42

    Как ученья, так красавцы, как на Хилокском стрельба и бунты, так через 3ч только ОМОН приехал, когда уже все разошлись.

    василий&тимофеевич
    17 окт 2019 в 10:48

    зачем китайскому спецназу уметь освобождать вокзалы и дамбы в Нск-е ? Нам это зачем ?