Как российско-китайский спецназ ловил «боевиков» под Новосибирском: 20 мощных кадров с учений

Учения продлятся до 18 октября Фото: Александр Ощепков

Группа «террористов» появилась в районе российско-китайской границы с задачей освободить из тюрьмы своих соратников, захватить железнодорожный вокзал и подорвать дамбу. Противостоит вооружённым террористам объединённый российско-китайский спецназ. Учения по такому сценарию проходят с 12 по 18 октября в Тогучинском районе Новосибирской области на базе учебного центра «Горный». Объединённая группа спецназа состоит из бойцов спецподразделения Росгвардии отряда спецназначения «Ермак» и народной вооружённой полиции Китая. Корреспондент НГС побывал на одном из этапов антитеррористических учений, когда объединённый спецназ атаковал базу «террористов» и всех уничтожил. Как это было — смотрите в репортаже журналиста Ильи Калинина и фотографа Александра Ощепкова.

Российские и китайские спецназовцы действовали сообща Фото: Александр Ощепков

Международные учения развернулись в Тогучинском районе Новосибирской области. Бойцы двух стран — России и Китая — выступают против условных террористов. Со стороны «наших» в учениях участвовали 90 человек: по 45 из каждой страны.

«Террористов» изображали бойцы томского отряда быстрого реагирования «Рысь» Фото: Александр Ощепков

Роль условных террористов досталась 25 бойцам томского специального отряда быстрого реагирования «Рысь». — Нам раздали ориентировки на каждого члена банды. Кто я? Я и не помню… Например, вот — Азиев Саид-Ахмат Беслан Мухамедович, — зачитал первое имя из общего списка «боевиков» мужчина, исполняющий роль «террориста».

Подрыв учёбной гранаты на базе «террористов» Фото: Александр Ощепков

По сценарию всё происходит на границе России с Китаем.

Китайский фотокорреспондент Фото: Александр Ощепков

— А там по-настоящему есть тюрьма? — на ломаном русском удивляется китайский журналист. — Здесь, в районе посёлка Горный, действительно есть тюрьма, а на границе — нет, конечно, — уверено отвечает ему росгвардеец.

«Боевик» в засаде возле своей лесной базы Фото: Александр Ощепков

— Аллаакбар! — в шутку кричит кто-то из «террористов», пока журналисты на базе «боевиков» знакомятся с обстановкой. — Вот так — не надо. Кричите что-нибудь не связанное, но не это, — назидательно замечает стоящий рядом росгвардеец.

— Ну, будем с криками «Христос воскресе!» отбиваться», — отшучивается «террорист».

Заминированное бревно на базе «боевиков» Фото: Александр Ощепков

— Осторожнее! Не задевайте это бревно, — постоянно предупреждает передвигающихся по базе российско-китайских журналистов росгвардеец. Бревно, лежащее возле костра «террористов», было специально заминировано учебной гранатой. Потом её подорвали.

В учениях использовалось только российское оружие Фото: Александр Ощепков

Все бойцы — и «наши», и «не наши» — использовали автоматы Калашникова 200-й серии, пистолеты Ярыгина и пулемёты Калашникова. Стреляли холостыми патронами и взрывали учебные гранаты. Когда подобные учения проходили на территории Китая, там все стреляли из китайского оружия.



Объединённая группа спецназа подбирается к лагерю «боевиков» Фото: Александр Ощепков

К штурму под прицелами журналистских фото- и видеокамер организаторы учений готовились капитально. Отдельные эпизоды захвата «террористической» лесной базы повторяли по несколько раз, чтобы журналисты могли снять картинку с разных точек: и со стороны спецназа, и со стороны «бандитов».



Бойцы выстроились для красивого кадра Фото: Александр Ощепков

Также тщательно к выстраиванию картинки для кадра относилось руководство и на месте базирования «наших» сил. В кадре для съёмок красиво и правильно расставлялись не только боевая техника и машины, но и сами бойцы.



Один из довольных российских корреспондентов Фото: Александр Ощепков

Журналисты, особенно телевизионные, таким подходом были очень довольны: можно было ходить и снимать что угодно: никто ничего не запрещал. Кто-то вспомнил, что однажды снимал подобные учения других силовиков, так там прессу поставили в определённое место, показали на кусты: «Вон там всё происходит» и запретили передвигаться.



Учебный центр «Горный» Фото: Александр Ощепков

Здание условного вокзала (слева) и железнодорожный вагон (справа) расположились на территории самого учебного центра «Горный». И вокзал, и вагон в один из дней спецназовцы должны были штурмовать с воздуха.



Российский (слева) и китайский спецназовцы Фото: Александр Ощепков

— А чем отличаются наши спецназовцы от китайских? — допытывает росгвардейца журналистка Первого канала. — Да все они похожи. Может, только, что наши во время рукопашных столкновений используют больше борцовских элементов, а китайцы — рукопашный бой, — задумчиво отвечает полицейский.



Китайские спецназовцы привыкали к автоматам Калашникова с конца прошлой недели Фото: Александр Ощепков

Пообщаться с китайским спецназовцем было практически нереально, и не только из-за языкового барьера (хотя на месте было достаточно переводчиков) — разрешение на интервью надо было получать специально.



Китайским бойцам не разрешалось общаться с российскими журналистами Фото: Александр Ощепков

— Наверное, самому Си Цзиньпину (Председатель Китайской Народной Республики. — Прим. ред.) звонят, — шутит кто-то из российских журналистов. В это время китайская сторона по телефону согласовывает несколько слов, которые попросили сказать китайского спецназовца для Первого канала.



Российско-китайский разговорник Фото: Александр Ощепков

Для того чтобы языковой барьер свести к минимуму, всем бойцам раздали специальные русско-китайские разговорники, где также были картинки с несколькими основными командами, изображёнными языком жестов.



Кукла, изображающая во время учебной операции убитого боевика Фото: Александр Ощепков

— Я заметил, что местами приходится переходить на английский язык, — начал было один из тележурналистов во время записи интервью с командиром группы объединённого спецназа. — Про это не надо говорить. Следующий вопрос, — замечает контролирующий интервью специальный человек.



Спецназовец из Народной вооруженной полиции Китая Фото: Александр Ощепков

За всеми учебными действиями следили особые наблюдатели, которые назывались «посредниками». Их задача — подмечать плюсы и минусы во время исполнения различных задач, а после — заниматься с бойцами так называемым «разбором полётов».



Проверка «убитых бандитов» после захвата лагеря Фото: Александр Ощепков

Один из «посредников» рассказал корреспонденту НГС, что из подмеченных минусов уже замечен языковой барьер, а из плюсов — то, что российские и китайские полицейские учатся действовать сообща довольно быстро.



Боевой багги Росгвардии Фото: Александр Ощепков

Российско-китайские учения «Сотрудничество-2019» идут с 12 по 18 октября. Каждый день отрабатываются разные этапы сценария. На завершение учений ждут приезда главы Росгвардии Виктора Золотова.



Видео: Илья Калинин