«Арестованы все счета, идет просрочка по ипотеке». Приставы второй раз путают новосибирца с тёзками

Сергей Тимофеев попадает в сложную ситуацию из-за ошибки приставов уже во второй раз Фото: Сергей Тимофеев / Александр Ощепков

Судебные приставы Республики Марий Эл перепутали жителя Новосибирска Сергея Владимировича Тимофеева с его полным тезкой. Оба родились в один день, 13 мая 1990 года, но в разных местах: один в Волгоградской области, а тот, с кем его перепутали, — в Марий Эл. Сейчас из-за ошибки приставов у новосибирца арестованы все счета и идёт просрочка по ипотеке. И такая ситуация происходит с Сергеем уже во второй раз: два года назад приставы из Новосибирской области тоже перепутали его с однофамильцем.

«Остался совсем без денег»

Сергей Тимофеев случайно узнал, что судебные приставы его с кем-то перепутали. Началось всё со звонка из банка о том, что у него образовалась задолженность по ипотеке. Тимофеев поехал в офис банка, чтобы разобраться, — ипотеку он всегда выплачивал в срок. Там он и узнал, что на ипотечный счёт наложен арест на 106 тысяч рублей. Потом эту сумму попытались списать с другого счёта, а через некоторое время, когда Сергей уже знал причину происходящего, приставы арестовали третий счёт — в другом банке. — Выяснилось, что у меня есть однофамилец, родившийся в Марий Эл. Фамилия, имя и отчество (Тимофеев Сергей Владимирович) и дата рождения (13 мая 1990 года) у нас с ним полностью совпадают. Приставы, не проверив данные до конца (например, место рождения), наложили арест на все мои счета в банке. Если не ошибаюсь, с 2017 года они должны проверять ещё один из документов — СНИЛС, ИНН или номер паспорта. Эти данные не были сверены, — рассказывает Сергей Тимофеев. Он родился в Волгоградской области, а его тёзка — в Марий Эл. Приставы из этой республики и наложили аресты на счета.

У них совпадают имя, фамилия и отчество, а также полностью дата и год рождения Фото: Сергей Тимофеев

— На каждый счёт приставы накладывают арест на одну и ту же сумму до полного списания долга, то есть на всех счетах у меня арест 106 тысяч и списана та сумма, которая была. Каждая карта ушла в минус на свою сумму: например, на «Тинькофф» у меня лежало 6 тысяч, она ушла в минус на 100 тысяч, в тайских батах у меня лежало 30 тысяч, стало минус 20 тысяч. Я планировал снять деньги утром, а в итоге остался совсем без средств к существованию, — делится Сергей Тимофеев.

«У меня по ипотеке просрочка уже идёт» По словам Сергея Тимофеева, это вторая подобная ситуация с приставами в его жизни. Первая произошла два года назад в Новосибирской области, поэтому решить её было проще. — Я жил в Искитимском районе, у меня было зарегистрировано ИП. По ИП мои фамилия, имя и отчество совпадали с человеком, который живет в Бердске. Я своё ИП закрыл и выплатил долг, а его долг списали с моей зарплаты. Потом я съездил к приставам в Искитим, написал несколько заявлений, в общей сложности пришлось раза четыре ездить, после чего они вернули мне деньги на счёт. Но тогда сумма долга была около 25 тысяч, а сейчас 106, — сравнивает Сергей Тимофеев.

Поскольку сейчас арест наложен и на ипотечный счёт, он не может внести платёж по ипотеке, потому что все деньги, которые на него поступают, автоматически списываются. — По ипотеке уже идёт просрочка. Приставы по идее должны компенсировать. Если они предоставят документы, возможно, получится оспорить в банке, что это не моя вина, и перерасчёт сделают. Мой пристав, который должен этим заниматься, в отпуске находится. Я звонил, писал обращения, документы отправил, — говорит Сергей.

У Сергея сняли деньги с разных счетов, даже в разных валютах Фото: Сергей Тимофеев

В итоге когда он снова связался с приставами, то выяснилось, что в банк сведения ещё не подали. Приставы попросили дополнительные документы.

— Чтобы быстро решить ситуацию, нужно съездить в Марий Эл, взять все справки, а потом отвезти в банк. Если быстро решить хочу, то я должен делать, а так они отправят почтовым сообщением, но нескоро, — возмущается житель Новосибирска. Приставы из Новосибирской области могут дать справку об отсутствии долга только по своему региону: то есть списать они могут с любого региона, а подтвердить отсутствие задолженностей — нет.