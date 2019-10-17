Новый хлам: топ-6 машин, которые устарели уже на конвейере — а их владельцев называют «дедушками»

Многие автопроизводители до сих пор продолжают выпускать модели, которые морально и технически устарели уже много лет назад. В таких машинах используются древние узлы и агрегаты, неактуальный дизайн, несвежие технологические решения и приемы, из-за которых машина не соответствует современным стандартам. Но зато, как считают в автокомпаниях, всё просто и надежно, да и вообще — «все привыкли, и так сойдет». За рулем таких машин обычно видят водителей в возрасте, которые не хотят перестраиваться на новый лад и которым комфортно в «старых добрых» моделях. Что это за автомобили — подробнее в обзоре НГС.АВТО.
УАЗ «Патриот»
«Патриот» живет на конвейере с 2005 года, и за эти 14 лет он, по сути, не сильно-то изменился. Да, были рестайлинги, новые фары и мультимедийка, но это всё тот же квадратный кузов, двигатель ЗМЗ, рама, мосты и целый набор недостатков: от повышенного расхода топлива, до вибраций и неприглядного пластика. Правда, недавно в «Патриот» вставили автоматическую коробку передач иностранного производства, что уже можно считать огромным рывком вперед. Зато отечественный «Патриот» — самый дешевый выбор в сегменте крупных внедорожников. Новым он стоит от
Renault Duster
Кроссовер Renault Duster впервые появился на отечественном рынке в 2010 году и уже тогда был не самой современной машиной. Эта так называемая модель для стран третьего мира пришла к нам из Румынии, где выпускалась под именем Dacia Duster. Старая, хоть и надежная платформа В0, простенькие и не слишком экономичные атмосферные двигатели и 4-ступенчатый автомат, посредственная управляемость, жесткий невзрачный салон, тяжелое рулевое управление. Из достоинств — неплохая проходимость, крепкая подвеска, низкие цены — в салонах кроссовер сейчас стоит от
Renault Logan
Это легковой родственник «Дастера» по древней платформе В0, автомобиль выпускается с 2004 года, а второе поколение — с 2012 года. Машине, конечно, подправили фары и бамперы, но геометрия кузова, дверные проемы, общее восприятие — всё осталось оттуда, из начала 2000-х. Из достоинств «Логана» — опять же, неубиваемая подвеска и относительный простор в салоне, но люди хотят чего-то большего. Сейчас модель постепенно теряет прежнюю популярность, в Новосибирске это можно увидеть по тому, как «Логанов» все меньше становится в такси — их заменяют корейские модели. Цена седана в дилерском салоне — от
Toyota Land Cruiser Prado
Текущее поколение Prado в 150-м кузове выпускается с 2009 года, то есть уже целых 10 лет, хоть и претерпело два рестайлинга. Всё те же проблемы с управляемостью рамного авто, атмосферные моторы, повышенный расход топлива. Например, версия Prado с 4-литровым 249-сильным бензиновым двигателем потребляет в городе только по паспорту 14,5 литров топлива, а в реальности — под все 20 литров. И все равно автомобиль покупают, потому что «это же "Тойота"». Цены низкими никак не назовешь: от
Datsun on-DO
Седан Datsun on-DO — это перелицованная «Лада Гранта», и держится он на плаву только за счет низкой цены. Автомобиль считается самой дешевой иномаркой с автоматом на отечественном рынке, хотя иномаркой его можно назвать с натяжкой. Datsun on-DO выпускается с 2014 года, но его кузов впервые увидел свет в 2011 году, с выходом «Гранты». Автомобиль оснащается вазовским двигателем, японским автоматом, салон у него жесткий и достаточно скучный. Но стоит, как мы уже говорили, недорого: от
«Лада» 4x4 («Нива»)
Этому автомобилю уже 42 года (!), первую «Ниву» показали в 1977 году. Зачем полностью перерабатывать модель, ведь можно поменять название с «Нивы» на брутальное «4х4» и продавать дальше — всё равно возьмут, раз цена невысока. Слабенький 1,7-литровый 83-сильный двигатель, отсутствие автомата, древний интерьер, посредственные характеристики безопасности. Зато полный привод, мосты, раздаточная коробка, блокировки. Такую машину не жалко повредить на бездорожье, а электроника и технологические новинки ей ни к чему. Стоимость 3-дверной «Лады» 4х4 сейчас лежит в диапазоне от
Какая машина наиболее устарела?
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