Новый хлам: топ-6 машин, которые устарели уже на конвейере — а их владельцев называют «дедушками»

Многие автопроизводители до сих пор продолжают выпускать модели, которые морально и технически устарели уже много лет назад. В таких машинах используются древние узлы и агрегаты, неактуальный дизайн, несвежие технологические решения и приемы, из-за которых машина не соответствует современным стандартам. Но зато, как считают в автокомпаниях, всё просто и надежно, да и вообще — «все привыкли, и так сойдет». За рулем таких машин обычно видят водителей в возрасте, которые не хотят перестраиваться на новый лад и которым комфортно в «старых добрых» моделях. Что это за автомобили — подробнее в обзоре НГС.АВТО.

УАЗ «Патриот»

УАЗ «Патриот» выпускается с 2005 года Фото: auto.ru

«Патриот» живет на конвейере с 2005 года, и за эти 14 лет он, по сути, не сильно-то изменился. Да, были рестайлинги, новые фары и мультимедийка, но это всё тот же квадратный кузов, двигатель ЗМЗ, рама, мосты и целый набор недостатков: от повышенного расхода топлива, до вибраций и неприглядного пластика. Правда, недавно в «Патриот» вставили автоматическую коробку передач иностранного производства, что уже можно считать огромным рывком вперед. Зато отечественный «Патриот» — самый дешевый выбор в сегменте крупных внедорожников. Новым он стоит от 764 900 до 1 298 000 рублей. Renault Duster



Renault Duster построен на старой платформе В0 Фото: auto.ru

Кроссовер Renault Duster впервые появился на отечественном рынке в 2010 году и уже тогда был не самой современной машиной. Эта так называемая модель для стран третьего мира пришла к нам из Румынии, где выпускалась под именем Dacia Duster. Старая, хоть и надежная платформа В0, простенькие и не слишком экономичные атмосферные двигатели и 4-ступенчатый автомат, посредственная управляемость, жесткий невзрачный салон, тяжелое рулевое управление. Из достоинств — неплохая проходимость, крепкая подвеска, низкие цены — в салонах кроссовер сейчас стоит от 699 000 от 1 152 990 рублей.

Renault Logan



Renault Logan в последнее время теряет популярность Фото: auto.ru

Это легковой родственник «Дастера» по древней платформе В0, автомобиль выпускается с 2004 года, а второе поколение — с 2012 года. Машине, конечно, подправили фары и бамперы, но геометрия кузова, дверные проемы, общее восприятие — всё осталось оттуда, из начала 2000-х. Из достоинств «Логана» — опять же, неубиваемая подвеска и относительный простор в салоне, но люди хотят чего-то большего. Сейчас модель постепенно теряет прежнюю популярность, в Новосибирске это можно увидеть по тому, как «Логанов» все меньше становится в такси — их заменяют корейские модели. Цена седана в дилерском салоне — от 577 000 до 840 990 рублей. Toyota Land Cruiser Prado



Toyota Land Cruiser Prado выходит в одном поколении уже 10 лет Фото: auto.ru

Текущее поколение Prado в 150-м кузове выпускается с 2009 года, то есть уже целых 10 лет, хоть и претерпело два рестайлинга. Всё те же проблемы с управляемостью рамного авто, атмосферные моторы, повышенный расход топлива. Например, версия Prado с 4-литровым 249-сильным бензиновым двигателем потребляет в городе только по паспорту 14,5 литров топлива, а в реальности — под все 20 литров. И все равно автомобиль покупают, потому что «это же "Тойота"». Цены низкими никак не назовешь: от 2 499 000 за слабенький 2,7-литровый бензиновый мотор и от 4 миллионов за нормальный 4-литровый двигатель или дизель.

Datsun on-DO



Datsun on-DO копирует отечественную «Ладу Гранту» Фото: auto.ru

Седан Datsun on-DO — это перелицованная «Лада Гранта», и держится он на плаву только за счет низкой цены. Автомобиль считается самой дешевой иномаркой с автоматом на отечественном рынке, хотя иномаркой его можно назвать с натяжкой. Datsun on-DO выпускается с 2014 года, но его кузов впервые увидел свет в 2011 году, с выходом «Гранты». Автомобиль оснащается вазовским двигателем, японским автоматом, салон у него жесткий и достаточно скучный. Но стоит, как мы уже говорили, недорого: от 466 000 рублей за механику и от 548 000 рублей за автомат. Самая высокая цена — 641 000 рублей. «Лада» 4x4 («Нива»)



«Лада» 4x4 настоящий долгожитель — ей 42 года Фото: auto.ru

Этому автомобилю уже 42 года (!), первую «Ниву» показали в 1977 году. Зачем полностью перерабатывать модель, ведь можно поменять название с «Нивы» на брутальное «4х4» и продавать дальше — всё равно возьмут, раз цена невысока. Слабенький 1,7-литровый 83-сильный двигатель, отсутствие автомата, древний интерьер, посредственные характеристики безопасности. Зато полный привод, мосты, раздаточная коробка, блокировки. Такую машину не жалко повредить на бездорожье, а электроника и технологические новинки ей ни к чему. Стоимость 3-дверной «Лады» 4х4 сейчас лежит в диапазоне от 523 900 до 579 900 рублей.

Какая машина наиболее устарела?