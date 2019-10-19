7 скользких вопросов к дорожному ремонту: можно ли класть асфальт в дождь и снег?

Каждый год вы видите это. Так давайте разберемся, можно ли чинить дороги в дождь? Фото: читатели Сети городских порталов

Сколько можно чинить дороги в дождь? Или все-таки можно? А куда пожаловаться, если дорожники неправы? Мы каждый год задаемся этими вопросами, поэтому пора уже на них ответить. Самое важное о ремонте в несезон мы спросили у людей, которые знают о дорогах всё, — это начальник отдела контроля качества «Уралуправдора» Елена Берсенева и координатор проекта «РосЯма» Алексей Беззуб.

Дороги можно чинить круглый год?

Нет, есть стандарт, по которому асфальт следует укладывать в сухую погоду. Летом температура воздуха должна быть не ниже пяти градусов, а осенью — не ниже десяти. Холодные асфальтобетонные смеси дорожники должны уложить примерно за 15 дней до того, как начнется сезон дождей.



То есть в дождь асфальт нельзя класть?

Не совсем так. Есть погодные условия, которые на языке дорожников называются «неблагоприятными», но все же реальными для дорожных работ — это когда температура от +5 до -10 градусов. Дождь и снег тоже могут идти, но только если суточная норма осадков — до 5 мм. У Росавтодора есть целая памятка по тому, как работать в непогоду. В ней написано, что, перед тем как укладывать асфальт, дорогу нужно расчистить от воды механизированными щетками и просушить продувкой.

— В итоге условия получаются трудновыполнимые, лучше и дешевле не укладывать асфальт в снег и дождь. А вот если в сутки выпадает больше 5 мм осадков, то укладывать асфальт уже нельзя, — добавляет Алексей Беззуб.

А в снег можно?

Нет. В стандарте прописано, что в снегопад и метель дорожные работы не допускаются. В целом зимой ремонтировать дороги можно, только сначала нужно очистить нижележащий слой от снега и льда, отмечает Беззуб.



По правилам дорожники должны покончить с ремонтом за две недели до сезона дождей Фото: Артём Устюжанин / E1.RU

Как вообще кладут асфальт?

Ремонтируемый участок обрабатывают битумной эмульсией (при температуре до ноля градусов) или жидким битумом (ниже ноля), чтобы обеспечить сцепление между слоями. Непосредственно перед укладкой дорогу еще раз чистят щетками, кладут асфальт и накрывают пологами, чтобы он не остыл.

