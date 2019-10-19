7 скользких вопросов к дорожному ремонту: можно ли класть асфальт в дождь и снег?

Сколько можно чинить дороги в дождь? Или все-таки можно? А куда пожаловаться, если дорожники неправы? Мы каждый год задаемся этими вопросами, поэтому пора уже на них ответить. Самое важное о ремонте в несезон мы спросили у людей, которые знают о дорогах всё, — это начальник отдела контроля качества «Уралуправдора» Елена Берсенева и координатор проекта «РосЯма» Алексей Беззуб.
Дороги можно чинить круглый год?
Нет, есть стандарт, по которому асфальт следует укладывать в сухую погоду. Летом температура воздуха должна быть не ниже пяти градусов, а осенью — не ниже десяти. Холодные асфальтобетонные смеси дорожники должны уложить примерно за 15 дней до того, как начнется сезон дождей.
То есть в дождь асфальт нельзя класть?
Не совсем так. Есть погодные условия, которые на языке дорожников называются «неблагоприятными», но все же реальными для дорожных работ — это когда температура от +5 до -10 градусов. Дождь и снег тоже могут идти, но только если суточная норма осадков — до 5 мм.
У Росавтодора есть целая памятка по тому, как работать в непогоду. В ней написано, что, перед тем как укладывать асфальт, дорогу нужно расчистить от воды механизированными щетками и просушить продувкой.
— В итоге условия получаются трудновыполнимые, лучше и дешевле не укладывать асфальт в снег и дождь. А вот если в сутки выпадает больше 5 мм осадков, то укладывать асфальт уже нельзя, — добавляет Алексей Беззуб.
А в снег можно?
Нет. В стандарте прописано, что в снегопад и метель дорожные работы не допускаются. В целом зимой ремонтировать дороги можно, только сначала нужно очистить нижележащий слой от снега и льда, отмечает Беззуб.
Как вообще кладут асфальт?
Ремонтируемый участок обрабатывают битумной эмульсией (при температуре до ноля градусов) или жидким битумом (ниже ноля), чтобы обеспечить сцепление между слоями. Непосредственно перед укладкой дорогу еще раз чистят щетками, кладут асфальт и накрывают пологами, чтобы он не остыл.
Холода не мешают качественному ремонту?
Нет, если использовать смеси с минеральными добавками и поверхностно-активными добавками (ПАВ). Они помогают снизить температуру укладки и уплотнить асфальт без ущерба качеству, даже когда погода к ремонту не располагает, отмечает Елена Берсенева.
Сколько должен лежать асфальт?
Городские дороги состоят из двух или трех слоев, чаще — двух толщиной десять сантиметров. Гарантия на нижний слой — пять лет, на верхний — четыре года. Есть рекомендации автомобильно-технического дорожного университета, где гарантии рассчитываются по интенсивности движения. Например, при проезде менее тысячи автомобилей в сутки верхний слой асфальта может продержаться до восьми лет, если 10–20 тысяч машин — четыре года, а с пропуском 20 тысяч автомобилей в сутки — два года. Но это лишь рекомендации.
На федеральных трассах межсервисный срок — 12 лет, это время дорога должна соответствовать требованиям. Гарантийный — шесть лет.
Куда жаловаться на плохую дорогу?
ГИБДД обеспечивает безопасность дорожного движения и она же может заставить собственника отремонтировать ямы. Можно обратиться в администрацию города или поселка, где находится дорога. Если вам отказали и инспекторы, и чиновники — пишите в Роспотребнадзор (кстати, идти в ведомство не обязательно, можно пожаловаться через электронную приемную) и общественникам «РосЯмы», которые помогут составить обращение в автоинспекцию и проконтролируют ход ремонта. Прокуратура и суд тоже могут вмешаться, но, как правило, это происходит, когда на дороге уже случилась авария или пострадало транспортное средство. Помните, что ваше обращение обязаны рассмотреть в течение 30 суток.