18-летний сибиряк сбил бабушку с внуком на Гоголя — его оправдали, но семья требует наказания

Когда произошла авария, Артёму было всего два года. Но, несмотря на малый возраст, он до сих пор помнит тот день. Рассказывает, что «баба лежала, а я в сугроб упал» Фото: Александр Ощепков / Мария Казаку

Авария на улице Гоголя произошла два года назад, перед Новым годом. 18-летний водитель сбил 50-летнюю женщину, которая несла на руках двухлетнего внука. Они остались живы, но восстанавливались несколько месяцев. Следствие не признало вину автомобилиста, а сам он до сих пор утверждает, что женщина «прыгнула под колёса». Сейчас семья пострадавших собирается подавать в суд на водителя, от которого они ждали лишь извинений. Подробности — в материале НГС.

Участок улицы Гоголя, где произошло ДТП Фото: Александр Ощепков / НГС

«Внука отбросило на несколько метров» 28 декабря 2017 года Валентина Эпова пришла пораньше в детский сад, чтобы забрать двухлетнего внука Артёма — у него в тот день был новогодний утренник. На подходе к дому — на Гоголя, 204/1 — женщина взяла ребёнка на руки, чтобы перейти дорогу.



— Я посмотрела налево, там машина уступила мне дорогу. А потом направо — на встречке машин вообще не было. Тогда я взяла ребенка и собралась переходить, и тут мне в спину удар, — вспоминает Валентина Эпова. — После этого ничего не помню. Когда очнулась, то поняла, что лежу на противоположной стороне дороги. Сразу же началась паника: что с ребёнком. Я была в состоянии шока, ничего не ощущала и в тот момент даже не думала о своих травмах.

Маленького Артёма отбросило на несколько метров. По счастливой случайности мальчик приземлился в сугроб, из которого его потом вытащил прохожий — сосед семьи, который и сообщил о случившемся мужу Валентины.

Мария Казаку хочет добиться любого наказания для водителя, сбившего её свекровь и сына Фото: Александр Ощепков / НГС

Мама Артёма — Мария Казаку — приехала на место аварии, когда мальчика и свекровь уже отвезли в больницу.

— Мне позвонил муж, сказал, что его маму сбила машина. Я говорю: «А Тёма?». Тут же пронеслись мысли: забрала она его к тому моменту или нет. Он просто сказал: «Приезжай быстро туда, это около дома», — вспоминает Мария. — Еду, стресс, только и думаю, где мой ребёнок, потом понимаю, что ребёнок с ней был, и тут начался самый треш.

Момент аварии попал на видео Видео: Марина Казаку

«Баба лежала, а я в сугроб упал»

Мальчика и его бабушку отвезли по разным больницам. После всех процедур и анализов выяснилось, что Артём физически не пострадал. Зато он перестал разговаривать, хотя до этого уже говорил неплохо.

— Он постоянно спал у меня на руках. Я не могла понять, что с ним, есть ли какие-то отклонения. Водила к неврологу, к психиатру, ему прописывали успокоительные, нужно было ждать и наблюдать.

Через некоторое время, вспоминает Мария, её маленький сын восстановил события и рассказал про аварию. Спустя два года он тоже всё помнит, а про случившееся говорит: «Баба лежала, а я в сугроб упал».

Валентина попала в реанимацию, она была полностью обездвижена. Встать после аварии женщина смогла лишь через полгода.

— Была большая кровопотеря, переломы. Три дня лежала в реанимации, потом перевели в палату, месяц я лежала на вытяжке, потом дома, в мае более-менее начала ходить, — рассказывает она про свой период реабилитации.

Пострадавшему в аварии Артёму сейчас 4 года Фото: Марина Казаку

Авария произошла прямо у ворот территории многоэжтажки. По словам Марии Казаку, водитель, сбивший её свекровь и ребёнка, решил обогнать попутные машины, поэтому выехал на встречную полосу.



— А если бы машина какая-то поехала навстречу? Он ехал по встречке. Дорога узкая, да ещё заносы по бокам, — рассуждает Валентина. — Раньше там был пешеходный переход, но на момент аварии его убрали.

После ДТП её невестка пошла опрашивать соседей как свидетелей, которые помнят, что пешеходный переход в том месте действительно раньше был. Именно из-за того, что формально он отсутствовал, водитель избежал наказания, считают пострадавшие.

В 2016 году перед домом, где случилась авария, был пешеходный переход. Архивное фото подтверждает этот факт Фото: Мария Казаку

«Вина не только моя» 20-летний Владислав Суворов — тот самый водитель, сбивший бабушку с ребенком, — не считает себя виновным. В беседе с корреспондентом НГС он сначала согласился выдвинуть свою позицию и сказал, что «вина была не только одного меня, но также и этой бабушки», а потом перестал выходить на связь и пригрозил подать в суд за клевету в свой адрес.

Мария Казаку вспоминает, что после аварии водитель утверждал, что Валентина сама прыгнула к нему под колёса. Экспертизы шли почти два года. Несмотря на то что водителя не признали виновным, семья решила пойти в суд, потому что хочет «какой-то справедливости».



— Числа 30-го, уже после дачи показаний, он пришел в больницу. Я была там в этот момент. Он пришёл с девушкой, принёс три банана и попросил, чтобы мы не лишали его прав, так как он работает на машине, — вспоминает Мария Казаку. — Он не извинился. Когда мне нужна была помощь, я ему писала, он не отвечал. Просто хотя бы что-то отвезти-привезти, помочь найти сиделку, хоть что-нибудь. Так как со стороны водителя не было извинений и помощи, семья подала в суд на него и теперь хочет доказать его вину.

— Да, мы говорим спасибо за то, что остались живы, — понимает Мария Казаку. — Но просто хотя бы какое-то наказание, любое. Чтобы он понял, что так делать нельзя. Если ты причинил вред, то должен хоть как-то ответить за это.

После аварии бабушка больше не забирает Артёма из детского сада.

— Не то что боюсь. Боюсь, конечно. Муж говорит: нет уж, пусть лучше сами справляются, — робко объясняет Валентина.

После аварии, говорит Мария, свекровь винила себя в случившемся, но сама девушка не считает, что есть чья-то вина, кроме водителя.