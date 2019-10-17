«Издают хлюпающие звуки»: история сибиряка, который подарил жене на юбилей грудь «как в порно» и пожалел

Сибиряк попытался убедить жену, что ему нравится ее грудь даже после двух детей, но она была непреклонна (и ее тоже можно понять) Фото: pixabay.com

Периодически на женских форумах города возникает тема «Муж предложил увеличить грудь: соглашаться или разводиться» и 1000 комментариев, что это значит, что он не любит, не принимает такой, какая вы есть, и надо от него уходить. Некоторые комментирующие все же скромно считают, что щедрости и прогрессивности такого мужа надо радоваться и брать груди, пока не передумал. Корреспондент SHE.НГС поговорила с программистом Василием, который дал добро (и денег) на маммопластику для своей супруги и пожалел об этом. НГС публикует его историю.

4 года назад на вопрос, что бы жена хотела получить в подарок на день рождения, она, посмотрев мне в глаза, сказала, что новую грудь. Но все мои попытки убедить ее, что это уже не модно, что у нее своя миниатюрная, натуральная, хоть и мягкая «двоечка», были восприняты в штыки. — Тебе жалко денег и проще сказать, что все хорошо. А я между тем этой грудью выкормила двух наших детей. По словам супруги, пустые мешочки кормивших грудей всегда проиграют молодой, упругой и нетронутой четверке. В тот момент убеждать ее в обратном было бессмысленно и даже опасно. Как вы понимаете, в меня летели смертельные аргументы. И мне ничего не оставалось, как начать готовить подарок на 30-летие «героической матери моих детей». Посоветовавшись с двумя маммологами, я решил, что женские загоны могут разрушить семью скорее, чем отсутствие 400 тысяч рублей вместе с инородными вставками в грудь моей жены, и дал добро на операцию (и деньги). Ей я о своих сомнениях сказал лишь однажды, в самом начале. Я учел, что скорее всего мне придется согласиться с операцией, и было глупо озвучивать все метания, если потом все равно будешь покорно отсчитывать кэш.

До первой беременности у жены был уверенный 70 В (это я узнал во время подготовки к операции, до этого просто знал, что чуть более ладони). Упругий и звонкий, он не был большим, но был идеального размера — чуть полнее моей руки (кстати, это совсем не стереотип, а чистая правда, мужчинам нравится такая грудь). После первых родов грудь опустилась, утяжелилась, но осталась, что называется, «на плаву». И супруга ее не стеснялась, а даже наоборот. Во второй беременности она много набрала и быстро похудела на 30 килограмм, после этого грудь действительно пострадала. Жене больше не доставляло удовольствия ее демонстрировать — сносно она выглядела только в купальнике или твердом белье. От врача я знал, что можно просто убрать лишнюю кожу сверху и грудь снова станет относительно полной и небольшой. Но жена была непреклонна. Она хотела импланты, причем довольно большие (только после операции я узнал, что если бы новые груди были меньше, сверху, как бы на импланте, была бы своя железа и многих проблем удалось бы избежать). Но амбиции Памелы Андерсон тогда еще были актуальны.

На что ушли деньги: консультация — 2500, операция 310 000 , дорога до Санкт-Петербурга (операция проходила там) и проживание — 50 000 , мелочи — 5000, перевязки, приемы, антибиотики — 20 000 , компрессионное белье — 5000



Все цены указаны в рублях Фото: pixabay.com

Еще один важный момент, в который меня посвятила супруга: силиконовые вкладыши можно выбрать между круглыми (грудь всегда как в порно) и анатомическими (форма капли). Жена выбрала вариант про «порно». И здесь крылась угроза номер раз. Во-первых, между ними стало мало пространства, то есть декольте смотрится насборенным, как будто вся одежда малая. Во-вторых, они реально похожи на дыни-колхозницы. Для меня как для ценителя натуральной женской красоты это стало проблемой. Но жена говорит, что количество внимания со стороны мужчин увеличилось. В-третьих, грудь при движении издает хлюпающие звуки. Этого не услышать на улице, но в интимной обстановке она бултыхается как вода в закрытом и надутом полиэтиленовом пакете. И это немного сбивает. И еще — ты трогаешь мяч для бассейна, обтянутый кожей. Веселый, задорный, красивый с виду — но это мяч. В него могли бы играть дети, но как грудь любимой женщины — это перебор. И самое главное: прошло 3 года и ей разонравились ее груди. Сейчас она планирует вынуть импланты-«дыни» и вставить «капли». Это значит, что моя жена снова ляжет под нож ради того, чтобы нравиться мне (а мне это совсем не нравится).