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Он и она

«Издают хлюпающие звуки»: история сибиряка, который подарил жене на юбилей грудь «как в порно» и пожалел

Хоть и принято считать мужчин фанатами большой груди, у имплантов, с их точки зрения, много минусов

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Сибиряк попытался убедить жену, что ему нравится ее грудь даже после двух детей, но она была непреклонна (и ее тоже можно понять)

Сибиряк попытался убедить жену, что ему нравится ее грудь даже после двух детей, но она была непреклонна (и ее тоже можно понять)

Периодически на женских форумах города возникает тема «Муж предложил увеличить грудь: соглашаться или разводиться» и 1000 комментариев, что это значит, что он не любит, не принимает такой, какая вы есть, и надо от него уходить. Некоторые комментирующие все же скромно считают, что щедрости и прогрессивности такого мужа надо радоваться и брать груди, пока не передумал. Корреспондент SHE.НГС поговорила с программистом Василием, который дал добро (и денег) на маммопластику для своей супруги и пожалел об этом. НГС публикует его историю. 

4 года назад на вопрос, что бы жена хотела получить в подарок на день рождения, она, посмотрев мне в глаза, сказала, что новую грудь. Но все мои попытки убедить ее, что это уже не модно, что у нее своя миниатюрная, натуральная, хоть и мягкая «двоечка», были восприняты в штыки. 

— Тебе жалко денег и проще сказать, что все хорошо. А я между тем этой грудью выкормила двух наших детей.

По словам супруги, пустые мешочки кормивших грудей всегда проиграют молодой, упругой и нетронутой четверке. В тот момент убеждать ее в обратном было бессмысленно и даже опасно. Как вы понимаете, в меня летели смертельные аргументы. И мне ничего не оставалось, как начать готовить подарок на 30-летие «героической матери моих детей».

Посоветовавшись с двумя маммологами, я решил, что женские загоны могут разрушить семью скорее, чем отсутствие 400 тысяч рублей вместе с инородными вставками в грудь моей жены, и дал добро на операцию (и деньги). Ей я о своих сомнениях сказал лишь однажды, в самом начале. Я учел, что скорее всего мне придется согласиться с операцией, и было глупо озвучивать все метания, если потом все равно будешь покорно отсчитывать кэш.

До первой беременности у жены был уверенный 70 В (это я узнал во время подготовки к операции, до этого просто знал, что чуть более ладони). Упругий и звонкий, он не был большим, но был идеального размера — чуть полнее моей руки (кстати, это совсем не стереотип, а чистая правда, мужчинам нравится такая грудь). После первых родов грудь опустилась, утяжелилась, но осталась, что называется, «на плаву». И супруга ее не стеснялась, а даже наоборот.

Во второй беременности она много набрала и быстро похудела на 30 килограмм, после этого грудь действительно пострадала. Жене больше не доставляло удовольствия ее демонстрировать — сносно она выглядела только в купальнике или твердом белье. От врача я знал, что можно просто убрать лишнюю кожу сверху и грудь снова станет относительно полной и небольшой. Но жена была непреклонна. Она хотела импланты, причем довольно большие (только после операции я узнал, что если бы новые груди были меньше, сверху, как бы на импланте, была бы своя железа и многих проблем удалось бы избежать). Но амбиции Памелы Андерсон тогда еще были актуальны. 

На что ушли деньги: консультация — 2500, операция <nobr class="_">310 000</nobr>, дорога до Санкт-Петербурга (операция проходила там) и проживание — <nobr class="_">50 000</nobr>, мелочи — 5000, перевязки, приемы, антибиотики — <nobr class="_">20 000</nobr>, компрессионное белье — 5000<br><br>Все цены указаны в рублях

На что ушли деньги: консультация — 2500, операция 310 000, дорога до Санкт-Петербурга (операция проходила там) и проживание — 50 000, мелочи — 5000, перевязки, приемы, антибиотики — 20 000, компрессионное белье — 5000

Все цены указаны в рублях

Еще один важный момент, в который меня посвятила супруга: силиконовые вкладыши можно выбрать между круглыми (грудь всегда как в порно) и анатомическими (форма капли). Жена выбрала вариант про «порно». И здесь крылась угроза номер раз. Во-первых, между ними стало мало пространства, то есть декольте смотрится насборенным, как будто вся одежда малая.

Во-вторых, они реально похожи на дыни-колхозницы. Для меня как для ценителя натуральной женской красоты это стало проблемой. Но жена говорит, что количество внимания со стороны мужчин увеличилось. 

В-третьих, грудь при движении издает хлюпающие звуки. Этого не услышать на улице, но в интимной обстановке она бултыхается как вода в закрытом и надутом полиэтиленовом пакете. И это немного сбивает.

И еще — ты трогаешь мяч для бассейна, обтянутый кожей. Веселый, задорный, красивый с виду — но это мяч. В него могли бы играть дети, но как грудь любимой женщины — это перебор.

И самое главное: прошло 3 года и ей разонравились ее груди. Сейчас она планирует вынуть импланты-«дыни» и вставить «капли». Это значит, что моя жена снова ляжет под нож ради того, чтобы нравиться мне (а мне это совсем не нравится). 

А вы идете на уступки супругам, даже если сами против?

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    маммопластикаоперацияимплантысемейная жизньбрак

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      КОММЕНТАРИИ (13)

      Фото пользователя
      17 окт 2019 в 00:25

      Без фото статья ни о чём

      Аня
      17 окт 2019 в 00:07

      От такой бежать нужно...

      Анонимно
      17 окт 2019 в 00:13

      Что за бред? Какие еще звуки хлюпающие? У меня щеки и ляжки больше трясутся во время секса, чем моя силиконовая грудь (анатомической формы) Она уже 8 лет там как вкопанная стоит и не шевелится :)