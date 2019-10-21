Вы кто такие? Угадайте, как называют жителей разных городов России

Если с москвичами, петербуржцами, сочинцами все давно понятно, то есть еще в России такие уголки, где не сразу разберешься, как назвать горожан. Нам пришлось побывать в Томмоте, Майкопе и даже поселке Яя, чтобы выяснить, какие названия местных жителей уместны, а какие лучше не называть вслух.
А вы справитесь?
Как назовете жителей города Ессентуки?
Жительница Магнитогорска — это магнитогорка или магнитогорочка?
В Кемеровской области есть поселок Яя. Как зовут там местных жителей?
Элиста площадью 92,3 кв. км — крупнейший город Калмыкии. Как называют его жителей?
А как бы вы назвали жителей города Дно Псковской области?
В Великом Устюге живет Дед Мороз, а местное население в 31 тысячу человек называют…
Жительниц какого населенного пункта называют новоторками?
Столица Адыгеи — город Майкоп. А его житель?
Жительница Пскова — это...
Правильно ли будет назвать жительницу Воронежа воронкой?
Мужчин небольшого городка Томмот в Республике Саха называют томмотцами. А женщин?
А как называют жительниц Кисловодска?
В каких еще городах не дали определения жительницам?
И это далеко не все важные вопросы, которые вы можете решить вместе с нами. Полезные тесты выходят каждый понедельник. Например, раньше мы узнавали, как переспорить инспектора ДПС, находили свое место в родительском чатике, пытались понять сленг школьников, проверяли, на сколько могут обмануть вас продавцы в магазине, и разбирались, как не стать героем печальной кредитной истории.