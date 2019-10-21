Вы кто такие? Угадайте, как называют жителей разных городов России

Если с москвичами, петербуржцами, сочинцами все давно понятно, то есть еще в России такие уголки, где не сразу разберешься, как назвать горожан. Нам пришлось побывать в Томмоте, Майкопе и даже поселке Яя, чтобы выяснить, какие названия местных жителей уместны, а какие лучше не называть вслух.



А вы справитесь?

