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Вы кто такие? Угадайте, как называют жителей разных городов России

Можно ли назвать жительницу Воронежа воронкой и кто живет в Торжке? Знаете? А если проверим?

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Народная мудрость гласит: лучше жить в Дне, чем на дне

Народная мудрость гласит: лучше жить в Дне, чем на дне

Если с москвичами, петербуржцами, сочинцами все давно понятно, то есть еще в России такие уголки, где не сразу разберешься, как назвать горожан. Нам пришлось побывать в Томмоте, Майкопе и даже поселке Яя, чтобы выяснить, какие названия местных жителей уместны, а какие лучше не называть вслух. 

А вы справитесь?

Как назовете жителей города Ессентуки?

    Жительница Магнитогорска — это магнитогорка или магнитогорочка?

      В Кемеровской области есть поселок Яя. Как зовут там местных жителей?

        Элиста площадью 92,3 кв. км — крупнейший город Калмыкии. Как называют его жителей?

          А как бы вы назвали жителей города Дно Псковской области?

            В Великом Устюге живет Дед Мороз, а местное население в 31 тысячу человек называют…

              Жительниц какого населенного пункта называют новоторками?

                Столица Адыгеи — город Майкоп. А его житель?

                  Жительница Пскова — это...

                    Правильно ли будет назвать жительницу Воронежа воронкой?

                      Мужчин небольшого городка Томмот в Республике Саха называют томмотцами. А женщин?

                        А как называют жительниц Кисловодска?

                          В каких еще городах не дали определения жительницам?

                            И это далеко не все важные вопросы, которые вы можете решить вместе с нами. Полезные тесты выходят каждый понедельник. Например, раньше мы узнавали, как переспорить инспектора ДПС, находили свое место в родительском чатике, пытались понять сленг школьников, проверяли, на сколько могут обмануть вас продавцы в магазине, и разбирались, как не стать героем печальной кредитной истории.

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                              КОММЕНТАРИИ (3)

                              21 окт 2019 в 09:04

                              ЧОПовцы мы...

                              21 окт 2019 в 09:09

                              Мы Яйские и поступью и родом!

                              21 окт 2019 в 09:12

                              А Карасук где в этом списке?!