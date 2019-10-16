Завалит ли Новосибирск снегом? Синоптики дали первый предварительный прогноз на зиму

В ближайшие дни на дорогах Новосибирска уже появится снежный покров Фото: Густаво Зырянов / НГС

Новосибирские синоптики дали предварительный прогноз на конец осени и предстоящую зиму — они ожидают, что снегопады обрушатся на город совсем скоро, а зима окажется тёплой, но снежной.

Аномально теплая осень О прогнозе на ближайшие месяцы в пресс-центре ТАСС рассказал пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин. Нынешняя осень в Новосибирске, по его словам, оказалась аномально тёплой, особенно вторая половина сентября и первая декада октября — в эти периоды фиксировали температурные рекорды. Например, в первых числах октября температура воздуха в Каргате и Усть-Таркском районе доходила до +23 градусов, а на этой неделе в Искитиме — почти до +22. Но последние тёплые дни, говорят синоптики, подошли к концу, уже на этой неделе новосибирцев ждёт настоящая осень.

Что нас ждет в ближайшие дни — Во вторник, 15 октября, по территории Новосибирской области прошёл холодный атмосферный фронт, дал дожди, сильный ветер. Температура понизилась на 5–6 градусов в сравнении с предыдущими сутками. Сейчас очередной циклон у нас располагается в районе Кокшетау (город на севере Казахстана. — Прим. ред.) и движется довольно стремительно, со скоростью 60–70 км/ч, на восток. Мы полагаем, что этот циклон придёт на нашу территорию 17 числа, в ближайшие сутки, и 18 и 19 октября мы будем в его тылу. Основные события в плане осадков произойдут в ближайшие сутки, затем ожидается понижение температуры, — пояснил Ренад Ягудин. Так, по его словам, в ближайшие трое суток на Новосибирск обрушатся дождь, мокрый снег с порывистым ветром. В этих же числах синоптики прогнозируют первый в этом сезоне гололёд. Далее температура будет постепенно понижаться: если завтра ночью ожидается +2...+7 градусов и +5...+10 днём, то 19 октября уже обещают –2...–7 ночью и +1...+6 днём.

При таких условиях возможно появление временного снежного покрова. Ренад Ягудин, пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра

Обь замерзнет позднее

Несмотря на это, по словам синоптиков, остаток октября и начало ноября ожидают более тёплым, чем в прошлые годы — на один градус выше нормы. Из-за этого Обь замёрзнет на 1–3 дня позже обычного — в первых числах следующего месяца.

— В ноябре мы предполагаем, что среднемесячная температура будет около и выше климатической нормы на 1–2 градуса. Осадки предполагаются около и меньше нормы (норма ноября — среднемесячная температура –7...–9 градусов. — Прим. ред.). В плане возможных вариантов волн тепла и холода мы полагаем, что в первой декаде будет превалировать погода всё-таки ближе к позднему осеннему типу погоды — это температуры от 0 до –5 в ночное время, а в дневное время от 0 до +5, а по югу и до +10. В первой декаде участятся морозы, волны холода до –15...–20 и местами до –25 градусов, — пояснили в Гидрометцентре. Прогноз на зиму в Новосибирске: холодно и снежно На следующие месяцы синоптики дали прогноз осторожно, отмечая, что он предварительный и носит скорее «консультативный характер». Тем не менее декабрь в Новосибирске окажется прохладным — около климатической нормы. Но регион будет находиться в «очаге отрицательной аномалии». Снега при этом будет больше, чем обычно.