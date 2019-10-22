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Здоровье

Как поставить бесплатно прививку от гриппа? И не опасна ли она? Разбираемся вместе с экспертом

Новосибирские врачи уже израсходовали около 600 тысяч доз вакцин. Осталась еще половина

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По данным Роспотребнадзора, сейчас в регионе привито около половины людей от плана&nbsp;

По данным Роспотребнадзора, сейчас в регионе привито около половины людей от плана 

Прививочная кампания от гриппа в самом разгаре — в этом году в Новосибирской области планируют привить более 1,5 миллиона человек. Как поставить прививку бесплатно, подействует ли она на популярные штаммы гриппа, как «работает» вакцина и от чего она спасает наш организм — журналист НГС поговорил с Татьяной Ивлевой, главным внештатным специалистом по иммунопрофилактике Новосибирской области.

Прививочная кампания, стартовавшая в начале сентября, продлится до начала ноября. По всем нормативным документам бесплатно поставить прививку могут только люди из группы риска, но в минздраве региона заверили, что в поликлинике вообще никому не отказывают.

— Вакцины должно хватить на всех желающих, — объяснили в пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области.

Кому положена бесплатная прививка от гриппа?

По данным Роспотребнадзора, к 18 октября в Новосибирской области от гриппа привили 167 тысяч детей и 576 тысяч взрослых. Но многие до сих пор не доверяют вакцинации от этого вируса, потому что считают прививку малоизученной, новой и опасной.

— На самом деле вакцинация от гриппа — это не что-то новое, ей много десятилетий. Просто до последнего времени вакцинировали не более 20% от всего населения. Бесплатно от гриппа прививаются дети и взрослые из группы риска. Это те люди, которые рискуют очень тяжело перенести грипп и имеют риски по различным осложнениям или даже летальному исходу. В этом году на рынке впервые появилась четырехвалентная вакцина (в ней четыре штамма вируса. — Прим. ред.), но её сделать можно только в коммерческих центрах, бесплатно сейчас доступны пока только трехвалентные вакцины, — объяснила главный внештатный специалист по иммунопрофилактике Новосибирской области, педиатр Татьяна Ивлева.

Разновидностей гриппа много, а прививка одна. Почему?

Для того чтобы знать, какие штаммы ввести в состав вакцины, была создана специальная всемирная система наблюдения за вирусом гриппа.

— В течение зимнего сезона часть людей во всех странах мира обследуется на вирус гриппа — эти данные стекаются в национальные центры, которые потом попадают в ВОЗ. И уже ВОЗ даёт рекомендации для другого полушария. То есть у нас зимой будут собираться данные для вакцины для южного полушария, а в южном полушарии — для нас. И эта система позволяет достаточно точно прогнозировать ситуацию в ближайшем сезоне, — объясняет врач.

Как отличить грипп от ОРВИ?

Тут всё просто. Смотрите картинку и запоминайте симптомы:

А если появится новый штамм гриппа? Прививка уже не спасет?

Если зимой внезапно появится новый штамм гриппа, то вакцинация против него не поможет. Но натренированному иммунитету всё равно будет легче бороться с этим вирусом.

— Люди, которые регулярно прививаются, имеют меньше шансов заболеть при незначительном изменении штаммов за счет перекрестной защиты между близкими разновидностями вируса гриппа. При значительном изменении, приводящем к пандемии, сезонная вакцинация, к сожалению, не поможет, — говорит Татьяна Ивлева.

Где поставить бесплатную прививку?

Нужно обратиться в прививочный кабинет в поликлинике или к своему терапевту. 

На этой неделе эксперт НГС разбил в пух и прах аргументы людей, которые наотрез отказываются от вакцинации. Читайте 5 страшилок о прививках.

Вы уже поставили прививку от гриппа?

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      КОММЕНТАРИИ (23)

      Элен
      22 окт 2019 в 18:37

      Ставила один раз.В тот год от простуд не просыхала.Больше никогда не ставила и о чудо не болею.

      яжемать рсп
      22 окт 2019 в 18:25

      Достала эта реклама. бесплатно поставить не проблема, куда не приходишь везде навязывают.Я так и говорю вы гарантируете 100% безопасность для моего ребеночка? в ответ или мычание или молчание.

      Фото пользователя
      22 окт 2019 в 18:22

      Никогда не прививался и не болею. Так что не ставлю прививку и ставить не собираюсь. Сначала докажите, что это безопасно.