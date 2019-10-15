Возвращать смертную казнь или нет? Обсуждаем с прохожими на улицах Новосибирска — 11 спорных мнений

Новосибирцы поделились своим мнением по вопросу, который муссируется в обществе уже несколько дней Фото: Густаво Зырянов

Стоит ли тратить деньги на пожизненное содержание преступников в тюрьмах или лучше возобновить смертную казнь по принципу — забрал жизнь, значит придется поплатиться и своей? Дискуссия в обществе началась после трагедии в Саратове, где рецидивист убил 9-летнюю девочку. Депутат Госдумы от Саратовской области Евгений Примаков на своей странице в Facebook предложил отменить мораторий на смертную казнь. Затем на официальной странице Госдумы уже в соцсети «ВКонтакте» появился опрос на эту же тему (впрочем позже парламентарии открестились от этого голосования, объяснив это инициативой эсэмэмщиков). Но своим мнением уже успели поделиться более 140 тысяч человек. Примерно 80% из них поддержали депутата.

Журналист НГС Илья Калинин пообщался с жителями Новосибирска, чтобы узнать их мнение о возможной отмене моратория на смертную казнь. Юлия, предприниматель: «Вряд ли это приведёт к чему-то хорошему»

Юлия уверена, что депутатам стоит присмотреться к опыту других стран перед тем, как обсуждать такие вопросы с обществом Фото: Густаво Зырянов

— При той судебной системе, которая сейчас существует, я не думаю, что это хорошая инициатива. Слишком много ошибок, слишком много предвзятого судейства и не совсем корректного расследования. К сожалению, если этот вопрос всерьёз будет рассматриваться, то вряд ли это приведёт к чему-то хорошему. Стоит обратить внимание на опыт других государств. В некоторых странах Европы, насколько я знаю, сейчас применяется метод химической кастрации. Надо изучить, что делают другие страны, где по статистике таких преступлений мало: что там реально делается и как им это удалось? Сейчас актуален вопрос очень большого разрыва между тем, как живут реальные люди, и тем, чем занимаются вот эти люди (депутаты. — Прим. ред.). Тут надо не обсуждать, а получать реальные знания, чтобы не существовало той чудной присказки: если у них нет хлеба, пусть кушают пирожные. Все говорят об одном и том же: прежде всего надо решать проблемы в социалке, мелком и среднем бизнесе, семейном праве... Вот этими вещами хорошо бы плотно заняться.

Николай, пенсионер: «Таких людей нельзя оставлять жить»

Николаю 91 год. Он считает, что к жестоким преступникам нельзя проявлять снисхождение Фото: Густаво Зырянов

— Надо отменить мораторий. Таких людей нельзя оставлять [жить]. Ещё бы применять смертную казнь к тем, кто всех подряд расстреливает, убивает... Террористы. Вот их надо казнить. Но чем бы депутатам Госдумы заняться в первую очередь? Нерешённых вопросов много… Сначала, думаю, должны оклады добавить всем работающим... Ну и пенсионерам добавьте пенсию. Вот это — обязательно. Даниил, фотограф: «Сколько людей было расстреляно без доказательств...»

25-летнему Даниилу сложно дать однозначный ответ на этот непростой вопрос Фото: Густаво Зырянов

— Вспомним прошлое: сколько людей было расстреляно без особых чётких доказательств. Ну и чтобы такое не повторилось — смертная казнь нежелательна… Однако почему бы и нет, если всё наладить? Нельзя дать односложный ответ — вопрос очень серьёзный. Смертную казнь неплохо было бы ввести, но при условии, что будет хорошо работать правоохранительная система. Вот если бы это произошло, тогда — да. За что назначать такое строго наказание? За какие-то вещи, которые действительно очень страшные: убийство, изнасилование… Возможно, как в Китае — за коррупцию. Чтобы не было желания засунуть руку в чужой карман…

Какие вопросы должны быть первоочередными для депутатов? У нас пенсионеры бедствуют, лекарства дорогие, книги стоят дороже, чем водка, образование не самое лучшее, чем было раньше… Больше внимания именно к этим вопросам должно быть. Елена, предприниматель: «Не при нашей судебной системе»

Елене 36 лет. Сибирячка также затрудняется с ответом: слишком тяжелый, многогранный вопрос Фото: Густаво Зырянов

— Тут нет однозначного ответа. С нашей судебной системой возникают сомнения в необходимости смертной казни. Не при нашей судебной системе. Возможно, нужно начинать с того, чтобы следствие проводилось более тщательно. Чтобы были наказаны именно виновные. По другим приоритетным задачам для депутатов... Первое из самого важного — это действительно то, о чём мы сейчас говорим. То, что связано с убийством этой девочки. А вообще — социальная сфера, пенсии, доступность бесплатной медицины тем же пенсионерам. Все идут в платные медцентры, даже пенсионеры. Но не многие могут себе это позволить. Светлана, турагент: «Как-то это не по-православному»

Светлане 56 лет. У неё есть доводы и по необходимости возвращения смертной казни, и против Фото: Густаво Зырянов

— С одной стороны, вроде бы за такое (за убийство. — Прим. ред.) нужно наказывать тем же. Но с другой стороны, как-то это не по-православному. Мне сложно ответить на этот вопрос, честное слово. Когда думаю об этом, то рассуждаю и с позиции православия, и чисто с человеческой.

Каждый человек может что-то такое совершить. Может быть, ему надо дать шанс как-то исправить это? Смертную казнь, может, и проще [провести]… Хотя с другой стороны — жертву не вернёшь. Но больше я склоняюсь к тому, что нет, не надо. К таким виновным должно быть строгое наказание: нельзя отпускать их по УДО, пусть это будет не смертная казнь, но какое-то ужесточённое наказание. Чем депутатам надо заняться в первую очередь? Проявить больше внимания детям и пенсионерам. Чтобы им было всё доступно, как раньше: дети могли ходить в бесплатные клубы, а пенсионеры — получать бесплатное лечение. Это самые незащищённые слои населения. Ирина, пенсионерка: «Что с преступником чикаться-то?»

65-летняя сибирячка считает, что властям надо в первую очередь заняться искоренением бедности Фото: Густаво Зырянов

— Если преступление доказано, оно спланировано и все доказательства есть, все улики есть, однозначно — вернуть смертную казнь. Если человек отсидел 15 лет, питался за наш счёт, вышел и тут же совершает новое преступление, что с ним чикаться уже? Это же за ним нужен надзор, а у нас кто этим будет заниматься? Проданная полиция, что ли?

За какие преступления назначать смертную казнь? За очень тяжкие: нанесение вреда здоровью, убийство, какие-то изнасилования в извращённой форме… Ну это просто нельзя оставлять: неужели снова его, преступника, кормить за наш счёт пожизненно? Спасибо… Из других важных проблем, которыми надо заняться депутатам. В первую очередь — уничтожением бедности. Чтобы были достойные пенсии, хорошие детские пособия. Чтобы общество развивалось: что-то покупало, приобретало, тогда будет движение денег… Но они (представители власти. — Прим. ред.) разве дадут народу развернуться? Всё будут тащить и на Кипре прятать или ещё в каких-то офшорах. Павел, тренер по фитнесу: «Если бы за это была смертная казнь, у нас бы людей не осталось»

У 22-летнего Павла свое мнение на счет смертной казни Фото: Густаво Зырянов

— За границей смертная казнь есть и люди боятся такого наказания, поэтому не нарушают. Я считаю, что её лучше ввести. За педофилию, убийства особо тяжкие и жёсткие... Плюс массовые убийства и терроризм. Измена Родине? Это уже другой вопрос. Я сам человек служивый и достаточно патриотичный, но взгляды у молодёжи сейчас другие: они воспитываются по-другому. У них в голове нет понятия, что где родился, там и пригодился. За измену, наверное, не стоит казнить. За это, может быть, надо отправлять на какие-то работы. Уж лучше пусть работают. А то так, знаете, если бы за это была смертная казнь, у нас людей бы не осталось (смеётся).

Какими еще вопросами стоит заняться властям? Помощью малому бизнесу. Очень много молодых пытается что-то сделать, открыть своё, но при этом помощи малому бизнесу у нас очень мало, нежели за границей. В других странах есть и поддержка, и специальные льготные условия. Никита, пенсионер: «Маленько острастка будет»

68-летний пенсионер считает: «Лишь бы народ слишком не гнобили» Фото: Густаво Зырянов

— Надо вводить смертную казнь, это мое личное мнение. Чтобы этих… Сказал бы кого... Творится-то что в стране — кошмар! А тут хоть маленько острастка будет какая-то. Всякую шваль, идиотов, наркоманов и прочих это сдержит от преступления. Хоть маленько, но сдержит. За измену Родине ещё нужна смертная казнь, это обязательно. Чем в первую очередь властям заняться? Да там уже всё определено без нас, лишь бы народ слишком не гнобили. Чтобы в медицине лекарства были лекарствами, а не мелом... Опять же правоохранители те же — чтобы не было коррупции. Ирина, театральная актриса: «Я бы смертную казнь не разрешала»

Ирина считает: «Должен быть патриархат! Иначе — никак» Фото: Густаво Зырянов

— Я законопослушная гражданка, но вот если у меня в семье есть какие-то бизнесмены и люди, приближенные к политике, то они не застрахованы от коррупции и каких-то делёжек.... Никто из них, получается, не застрахован и от смертной казни в результате каких-то подстав. Наверное, я бы смертную казнь не разрешала. Есть куча примеров даже в моём кругу, когда невиновных людей начинают в чём-то обвинять, строить им козни и приписывать какие-то дела, которых и не было на самом деле… Наверное, тут вопрос к родителям, которые отпускают детей одних, зная обстановку. Если ты работаешь, если тратишь своё время, то ты должен зарабатывать. Ну есть же няня, есть папа, который, я считаю, должен отвечать за финансовое семейное благополучие. За ребёнком родители должны следить. Мне кажется, у нас в России нужно ввести какой-то институт семьи, потому что этот момент упущен. Я бы сделала мужские и женские школы и чётко объяснила бы: за что должен отвечать мужчина, а за что должна отвечать женщина в этой стране. И вообще в жизни. Естественно, должен быть патриархат! Иначе — никак. Виталий, системный администратор: «За серийные массовые убийства и терроризм должна быть казнь»

37-летнего Виталия напрягает, что россиян загоняют в кредиты Фото: Густаво Зырянов

— Надо вводить смертную казнь. Наказание должно быть адекватным. С другой стороны, обвинения могут быть неподтверждёнными: людей посадили на несколько лет в тюрьму, они отсидели, а потом им сказали: «Ну, извините, судебная ошибка». Но даже исходя из этого, думаю, надо вводить такое наказание. За серийные массовые убийства, убийства детей и терроризм должна быть казнь. Что еще важно? У нас всё больше и больше экономический разрыв между людьми: бедных становится больше, богатых — меньше. Но они становятся еще богаче, чем раньше. Тут надо поднимать финансовую грамотность населения. Чтобы люди могли понимать, что они могут больше зарабатывать, меньше тратить, меньше в кредиты влезать. Меня больше всего напрягает, что население загоняют в кредиты как будто бы специально. Так как закредитованным человеком потом легче управлять. Может, даже со стороны государства. Владислав, студент: «Несмотря на возможные различные ошибки — её надо вводить»

Владиславу 23 года. Он поддерживает идею о введении смертной казни, но при соблюдении некоторых пунктов Фото: Густаво Зырянов

— Мне кажется, что вводить смертную казнь нужно, но при этом сильно контролировать. Иначе казнь может происходить и в тех случаях, когда она в принципе не нужна. Но даже несмотря на возможные различные ошибки, вводить такое наказание надо. За особо жестокие убийства, за массовые, серийные, за теракты, убийства детей… На что еще депутатам стоит обратить внимание в первую очередь? Надо помогать молодёжи. Оказывать материальную поддержку каких-то начинаний в различных областях: гранты, премии и так далее. Ещё бы ослаблением цензуры заняться. А то у нас, такое ощущение, что тот же министр культуры контролирует всё, что связано с искусством: какие-то запреты на фильмы… Цензура, очень сильная цензура. Нужно её ослабить. И я сейчас говорю не только о культуре. Хочется, чтобы у людей, которые пытаются высказать своё мнение, не возникали проблемы. И чтобы люди не боялись высказывать свою точку зрения.

