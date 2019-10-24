«У неё в квартире 30 собак, обезьяна, ворона и кошки»: жители многоэтажки воюют с соседкой-заводчицей

Светлана Пестова (заводчица, на которую жалуются соседи) уверяет, что у неё со всеми прекрасные отношения Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Жители дома по улице Хилокская, 3/2 в Новосибирске больше семи лет страдают от соседки с первого этажа — в её квартире живут больше 30 собак, обезьяна, ворона и кошки, из-за чего в подъезде и на улице стоит невыносимый запах и шум. Но сама заводчица не считает, что доставляет кому-то неудобства и не собирается выселять животных из квартиры. Корреспондент НГС побывал в проблемном доме, поговорил с обеими сторонами конфликта и узнал, как по закону можно повлиять на соседа с таким огромным количеством животных.



Дом на Хилокской внешне ничем не отличается от обычных шестиэтажек. Здесь двухуровневые огромные квартиры, отличный фасад, отремонтированные подъезды, но многие жители все равно хотят избавиться от своих квартир — сейчас на сайте N1 как минимум десять предложений. И всё, по мнению местных, из-за одной жительницы. В средний подъезд без платка или особой моральной подготовки не зайти. Вонь сбивает с ног, а звук открывающейся подъездной двери вызывает оглушительный лай. На первом этаже в пятикомнатной квартире живёт профессиональная заводчица. Женщина разводит шпицев, той-терьеров, китайских хохлатых собак и бенгальских кошек, а также держит в клетке обезьяну.

Со стороны дом выглядит очень аккуратно — у него отремонтированный фасад, благоустроенная территория Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Светлана Пестова, на которую жалуются соседи, организовала в своей квартире настоящий питомник. Сейчас у неё живёт около тридцати собак.

— У нас есть 40 соток огорода, вон там — частный дом, и там у меня собаки живут. Я сейчас домой приду, буду тряпочки убирать, говно собирать. Мясо покупаю по 200 килограммов, у меня морозильная камера, собаки накормлены. Только что ездили — всё купили, геркулес, спагетти... Сейчас 150 килограммов риса мне привезут. Так что мои жирные, толстые, хорошие собаки, — рассказывает о своём питомнике Светлана Пестова.

Светлана разводит модных дорогих собак, но питомник себя не окупает Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Сколько точно собак живёт в квартире, женщина сказать не может.

— Я как посчитаю — у меня кто-нибудь умрёт. Это плохая примета. Ни один питомник не считает животных. Живут и живут. Двадцать точно есть. Дура такая — вот и держу. Всех жалко. А старых куда девать? Я занимаюсь 30 лет собаками, куда я дену тех, кому 10–15 лет? Их никуда не денешь, они доживают до конца жизни. Квартиру здесь продать не могу. Она двухуровневая, за неё дают только три миллиона. Что я куплю на эти деньги? Тем более если разделить на трёх человек — бывшего мужа, сына, меня. Ничего я не куплю.

Параллельно Светлане приходится работать в ритуальном бизнесе, чтобы прокормить себя, свою семью и питомцев Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Светлана Пестова утверждает, что у неё хорошие отношения с соседями.

— Собак я продаю быстро, потому что я продаю их по 10–15 тысяч. Не сижу с ними. Щенки подросли, я привила и сразу продала. Подошли к двери или постучали — естественно, они реагируют. Никто не возмущается, ни в коем случае. Соседей в первую очередь надо любить и дружить со всеми. И будет всё нормально. Племенную работу я не нарушаю. Но года два уже не выставляюсь — мне просто некогда. У меня 25 чемпионов России, пять чемпионов национального клуба.

У Пестовой живут не только собаки и кошки, но и обезьяна Фото: Светлана Пестова / vk.com

Несколько лет назад Светлана Пестова взяла пару обезьян. Сейчас у неё в клетке живёт их детёныш.

— Было шесть помётов, кого-то я подарила, а потом девочки начали продавать. Макака резус — самая злобная обезьяна в мире. Мы же сначала не знали, что это за порода. Но он со мной целуется, он меня любит, со стаканчика пьёт, — рассказывает заводчица. Но показать обезьяну и других своих подопечных Светлана не захотела. Объяснила, что в квартире не убрано.

Заводчица огородила часть земли рядом со своими лоджиями. Раньше она выгуливала здесь котов и обезьян Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Соседи семь лет пытаются справиться с заводчицей. Несколько лет назад они даже обращались в прокуратуру, но в итоге ничего так и не добились. — Постоянно стоит вонь. Мешает не столько лай, сколько ужасный запах на весь подъезд. Дома невозможно открыть окна, потому что она живёт на первом этаже и весь запах тянется наверх. Обезьяна постоянно гремит железной клеткой. При этом человек не признаёт, что у неё вонь. Говорит: «У меня всё чисто, вымыто». Всё у неё хорошо. Собирали подписи со всех соседей — относили в прокуратуру, что нам мешает запах и лай. Прокуратура отправила участковому, — рассказывает Елена, соседка заводчицы.

Периодически жители дома вызывают полицию, но те бессильны перед заводчицей.

Елена говорит, что даже не может открыть окна в своей квартире — помещение сразу заполняется неприятным запахом Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что жильцы дома обращались с жалобами на соседку — последний раз в марте.

— 1 марта в отдел полиции № 7 от оператора «02» поступило сообщение от жильцов дома № 3/2 по улице Хилокской, что в квартире женщина содержит около 30 собак, нескольких кошек и обезьяну. По данному факту была проведена проверка, факты, изложенные в обращении, не подтвердились, — говорится в официальном ответе полиции. В ведомстве добавили, что закон сейчас никак не регулирует количество животных, которых можно содержать в квартире, но при этом звери не должны мешать другим людям и нарушать их права.

Соседи утверждают, что женщина совсем перестала выгуливать собак Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Зоозащитники часто сталкиваются с ситуациями, когда некоторые новосибирцы содержат в своих квартирах очень много животных. — Когда какая-нибудь сердобольная бабушка собирает животных с улиц и как-то пытается эту ситуацию разрешить, например стерилизовать, — это одно дело. Другое дело, когда заводчики целенаправленно занимаются разведением животных. Естественно, у нас к этому негативное отношение. Не надо разводить собак в квартирах, — считает председатель ГОО «Защити животных» Елена Старкова.



Приюты, по её словам, чаще сталкиваются именно с сердобольными людьми, которые забирают животных с улиц, чем с заводчиками, у которых численность животных вышла из под контроля.

Соседи не могут выходить на свои балконы. Фотографу НГС пришлось задерживать дыхание, чтобы сделать этот кадр — так выглядит с высоты огороженный заводчицей палисадник Фото: Ольга Бурлакова / НГС