Для своих: в центре открылся тайный бар с кроватью посреди зала — попасть туда можно только по записи

Первое, что видит посетитель в винном баре, — большая красная кровать Фото: Стас Соколов

Бары без вывески — особый формат. Такие заведения порой известны тысячам поклонников, но если вы не входите в их число, то можете не знать об их существовании, даже если каждый день ходите мимо. В октябре в Новосибирске начал работать ещё один такой бар — «Нос в бокале», — и обозреватель НГС не мог пропустить такое событие. А заодно и решил напомнить о других подобных местах, дополнив список рестораном и кофейней, у которых, может, вывеска и имеется, но она так неприметна, что её вполне могло и не быть. Успеху у публики это бы явно не помешало.

«Нос в вине»

(Красный проспект, 22) Попасть в него можно, пройдя сквозь ресторан «Шифу» (я бы рекомендовал попросить показать вам дорогу) или обойдя здание со двора. Где-то посередине вы увидите в окне стеллаж с винными бутылками и дверь без вывески. Вам сюда.

«Нос в бокале» — проект, что называется, винных энтузиастов. То есть людей, которые не просто любят вино, но постоянно ищут для себя что-то новое. Это не степенные коллекционеры, а скорее восторженные дегустаторы. Понятное дело, что и вино здесь тоже непростое — сплошная «органика», биодинамика и vin nature (так называемые естественные вина).



В самом баре нет кухни, но еду можно заказать из соседнего ресторана Shifu Фото: Стас Соколов

Первое, что вы видите, войдя внутрь, — глаза на стене и большую красную кровать. Точнее, ортопедический матрац (но, честно говоря, я не очень понимаю, в чем разница). На кровать можно просто сесть (вдоль неё с одной стороны поставлено несколько маленьких круглых столиков на одной ножке), но можно и прилечь. Говорят, уже были прецеденты. Ну а что — вина-то естественные, неудивительно, что эта естественность передаётся публике.



Своей кухни в баре нет — всё оборудование ограничивается раковиной и столом, на котором можно нарезать какой-нибудь хамон или сыр. Но любители увлекательных сочетаний могут заказать любое блюдо из соседнего ресторана. А результате на одном столе возможны самые диковинные комбинации. Потому что пока клиенты по большей части знакомы друг с другом и могут по-простому принести палку колбасы, например.



В заведении царит атмосфера домашней вечеринки, на которой собрались не всегда знакомые между собой люди Фото: Стас Соколов

Вино на полках недешевое (меньше 1700 рублей за бутылку я не видел), но оно и продается с минимальной наценкой. Не особенно востребованное помещение досталось недорого, так что можно позволить себе не брать лишнего. Часть позиций можно заказать бокалами (от 220 рублей за 125 миллилитров).

Бар не особенно приспособлен для романтического вечера вдвоем — в зале нет ни одного обособленного столика. И вообще ни одного стола в привычном смысле слова. На круглые поверхности, что торчат то тут, то там, можно поставить разве что пару бокалов да тарелку с закусками. То есть присесть есть где, но вы всё равно остаетесь как бы в общем пространстве, где люди общаются, обмениваются мнениями, рассказывают какие-то истории. Получается бар в формате квартирника.



В баре можно попробовать необычные вина, которые порой и на вино-то непохожи Фото: Стас Соколов

Вина, которые предлагают тут, — уже достаточно увлекательная тема для разговоров. Мало того что вино само по себе бывает довольно странным (хотя есть и вполне традиционные образцы), так и производят его виноделы с интересной судьбой и взглядами на жизнь. И в баре обязательно найдутся люди, которые в таких хозяйствах были и им есть чего рассказать. В общем, перед вами ещё и клуб по интересам. Работает бар пока только по записи и лишь вечерами в субботу. Но если подготовленная публика подтянется, то в расписании появятся и дополнительные дни. Nobody knows I suppose

(Красный проспект, 22) Бар в гараже за купеческим домом на Красном, 22. Чтобы проникнуть туда, нужно просить ключ в баре Friends или получить приглашение каким-то другим образом. Приходить туда просто так особого смысла не имеет, я проверял. То есть вы подходите к двери, видите свет в окнах, завешанных бамбуковыми шторками (сквозь которые виден пустой зал), звоните в звонок. И никто вам не отвечает. Оно и понятно — место секретное, никто не знает (я предполагаю).



Приходить в Nobody Knows без приглашения не принято Фото: Стас Соколов

Создатели заведения называют его игриво «портвешковая», но по сути это коктейль-бар. Коктейли смешиваются из редких напитков с авторскими добавками и хитрыми приемами. Ну и сам антураж, сопутствующий попаданию в заведение, способствует ощущению исключительности. Есть мысль, что именно про Nobody Knows написано в колонке Гришковца в интернет-издании Insider (называется «Счастье», вышла в 2014 году).



Известный драматург тогда отправился по рекомендации в некий широко известный в узких кругах бар в крупном городе далеко от Москвы. В заведение его пустили не сразу, а только после звонка нужным людям в Москве. Он обиделся и описал свой опыт примерно следующим образом: «Посетителей было человек пять: две сонных, бледных девицы, которые пили зелёный чай, и три худосочных парня, чей возраст суммарно был приблизительно равен моему одному. В воздухе висела высокомерная скука. Эти люди ощущали себя супер-элитой... Было видно, что они каждую секунду осуществляют мощную альтернативу безумию и пошлости местных ночных клубов или пивных заведений, где... пьют пиво и грызут свиные рёбра». В общем, если вы тоже из этих, кто любят грызть свиные ребра, то вам явно не сюда.



Vorobey

(Красный проспект, 67) Где: пройти под арку в доме на Красном проспекте, 67 (там раньше был Trend Bar) и повернуть направо, где будет небольшая лестница и дверь, над которой висит декоративный скворечник. Дверь закрыта, но если позвонить, то вам откроют.



Чтобы попасть в Vorobey, нужно пройти во двор здания, найти нужную дверь и спуститься в подвал Фото: Стас Соколов

Кусок какой-то старой барной жизни, которая в Новосибирске уже практически нигде не сохранилась. Везде присутствие хендмейда, причём не дизайнерского, а такого, какой бывает, когда люди организуют пространство сами. Геометрия подвала делает планировку довольно затейливой, из-за чего несколько небольших компаний могут одновременно находиться в баре, практически не замечая друг друга. Можно устроиться у стойки и завести разговор с барменом или уйти вглубь зала. Работает бар с 18:00, но какие-то люди здесь появляются только ближе к 21 часу, а самое горячее время наступает к полуночи.

«Открой рот» (ул. Ленина, 8)

Формально бар расположен центрее некуда, даже название его можно разглядеть на афише со списком концертов. Но если вы не интересуетесь концертами, то можете каждый день ходить мимо и не знать, что в подвале под ирландским пабом «Уголок Святого Патрика» есть ещё какое-то заведение. «Открой рот» знаменателен сразу несколькими вещами. Здесь, например, собран маленький, но гордый музей водки — много бутылок разных форм и размеров. Здесь же работает книжный магазинчик (так что при случае, отправившись накатить, вы можете с чистой совестью говорить, что пошли присмотреть себе книжку на выходные).

В баре «Открой рот» можно встретить представителей новосибирской интеллектуальной элиты Фото: Стас Соколов

Здесь регулярно проходят концерты, причём это не просто выступления кавер-групп, а довольно разнообразная программа с блюзом, джазом, выступлениями стендап-комиков и какими-то дискуссиями на актуальные темы. Будет о чём (и с кем) поговорить, в общем. Специфика бара приводит к тому, что в какой-то конкретный вечер здесь может быть пустовато. Но в этом случае атмосферу веселья придётся принести с собой. Ну и компанию захватите тоже — пригодится. Skopin

(ул. Колыванская, 8)

Маленький ресторан и винный бутик в подвале на Серебренниковской. В этой части улицы очень мало случайных пешеходов, но даже если вы там оказались, то не факт, что заметите это заведение, просто идя по тротуару (а уж тем более проезжая на машине). Ресторан расположен в доме, который стоит в небольшом отдалении от дороги, за маленьким сквером.



В зале ресторана всего несколько столов Фото: Стас Соколов

Дверь обычно закрыта на ключ; чтобы попасть внутрь, нужно позвонить в звонок. Дело не в секретности, просто помещение состоит из нескольких небольших комнат и собственно зал ресторана расположен в самой глубине. Охраны и гардеробщиков (не говоря уже о метрдотеле) здесь не держат, так что закрытая дверь — просто способ обезопасить себя от воришек.



Skopin известен своей способностью удивить вкусом простых на вид блюд Фото: Стас Соколов

Название — не какой-то маркетинговый прием. Ресторан — от начала до конца детище Яна Скопина, который сумел превратить его в маленький клуб любителей интересной кухни и вина. Здесь есть меню, но ориентироваться лучше на личное общение. В заведении постоянно появляются какие-то новые сезонные продукты, блюда, которые только-только придуманы и ещё не внесены в карту. Есть возможность, в общем, приобщиться к живому процессу творчества. Место недешевое, идти сюда на ужин, имея меньше 1,5 тысячи на человека, будет негуманно по отношению к самому себе. Но, если бюджет позволяет и есть интерес к хорошей, изобретательной кухне, то посещение явно того стоит. Brewsell

(ул. Ленина, 10А) Кофейня в странного вида сооружении рядом с «Универсамом». Это такой проход в никуда — хотя с другой стороны есть выход — пойдя до конца, вы окажетесь во дворе. Кофейню почти незаметно с улицы и даже люди, которые регулярно ходят по Ленина в этом месте, нередко не знают о её существовании.

В кофейне может быть не протолкнуться в самое неожиданное время Фото: Стас Соколов

В кофейне много авторских напитков, любой кофе с молоком можно заказать в альтернативных версиях — вместо коровьего взять соевое, миндальное, кокосовое и т. д. В той или иной степени это, конечно, сейчас можно встретить даже в сетевых кофейнях, но в «Брюсселе» вся эта альтернативность сделана едва ли не основной фишкой. Несмотря на то что кофейни в центре буквально сидят на голове у друг друга, здесь можно регулярно застать настоящие толпы молодых людей. Brewsell стал для них своего рода клубом, местом, куда не ходят люди «не из тусовки». Причем аншлаг тут застать можно не только в пятницу вечером (что естественно), но и в любой день недели вообще.

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