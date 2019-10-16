«Двое детей, на кружки уходит 24 500 рублей». Родители Новосибирска — о тратах на образование детей

В Новосибирске много внешкольных занятий для детей — родители находят как платные, так и бесплатные Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Самый нервный для родителей период — первая учебная четверть — подходит к концу: ребёнок после летних каникул привык к новому графику, учёба вернулась на первое место. И теперь многие думают, чем ещё занять чадо, которое не умеет продуктивно проводить свободное время: курсы ментальной арифметики или встречи у логопеда, робототехника или сразу репетитор по ЕГЭ, китайский язык или программирование для самых маленьких? Выбор большой, и часто его ограничивает только кошелёк. НГС спросил у жителей Новосибирска, куда ходят их дети и сколько денег они тратят.



По данным опроса под обзором внешкольных занятий, новосибирцы тратят на кружки для детей от 0 до 20 тысяч рублей в месяц. Как правило, ребёнка записывают сразу на несколько «допов», а стандартный набор — это языковая школа, спортивная секция и что-то творческое вроде танцев или рисования.

Фото: Полина Авдошина / НГС

Самые дорогие — это занятия в языковых школах, в топе английский язык. В среднем на english читатели НГС тратят около 5–6 тысяч рублей в месяц, занятия проходят 2–3 раза в неделю. Не менее дорогие и занятия в спортивных секциях — родителям приходится тратиться на экипировку и выездные соревнования. Самые популярные «допы» в Новосибирске — английский язык, плавание в бассейне, танцы (хип-хоп, бальные, спортивные), рисование, другие иностранные языки вроде немецкого, испанского и китайского, а также робототехника, тхэквондо и театральные студии. Многие нашли для детей бесплатные кружки — такие услуги предлагают прямо в школах.

Фото: Полина Авдошина / НГС

Средняя сумма, которую отдают родители на внешкольные занятия для детей, — чуть больше семи тысяч в месяц. Вот некоторые примеры, как это реально работает в семьях Новосибирска.



5800 рублей — Дополнительные занятия по английскому языку — 4000 рублей за месяц, два раза в неделю. Театральная студия — 1800 рублей, дважды в неделю. В группе английского — пять человек, в театральной студии порядка 20 человек, точно не знаю. Ребёнку и там, и там нравится заниматься. Вообще, из разнообразия кружков оставили только то, что нравится. Плюс в школе еще можно бесплатно ходить на информатику и испанский язык.

24 500 рублей

— Ребёнку семь лет. Помимо школы — английский два раза в неделю (восемь занятий в месяц), длительность занятия 1 час 20 минут, стоит 4900 рублей в месяц. Большой теннис: два раза в неделю, группа 4 человека, стоит 5900 в месяц (восемь занятий). Ждём зиму — начнутся ещё тренировки по сноуборду. В прошлом году 500 рублей одно занятие стоило. Ребенку 4,5 года: большой теннис — 5900 в месяц, два раза в неделю по часу, 8 занятий в месяц. Английский язык — 7800 в месяц (если оплачивать весь курс сразу — скидка 20%) один раз в неделю, 2 часа. Детям нравится; всё, что не нравилось, перестали посещать.



Как минимум 1100 рублей — Бассейн «Бригантина»: три раза в неделю, групповое занятие бесплатно. Изостудия «Алые паруса»: два раза в неделю, групповое, 600 рублей (на материалы). Английский индивидуально: 500 рублей за занятие.

0 рублей

— Мой ребёнок ходит на кружки 3D-моделирования в AutoCAD. Это бесплатно, ничего платного я не покупаю ребёнку: три раза в неделю, в группе 10 человек. Ребёнок обожает, постоянно моделирует машинки и картинки.

12 100 рублей — Когда ребёнку было два года, ходили в бассейн: одно 30-минутное занятие — 700 рублей, занятия по два раза в неделю. Центр раннего развития: абонемент на месяц (три раза в неделю по три часа) — 5000 рублей без перерасчёта, то есть если ребёнок заболел, занятие пропустил — деньги не возвращают. В этом году ходим в муниципальный сад в группу кратковременного пребывания: пять раз в неделю по три часа за 1,5 тысячи в месяц. В соседнем садике за те же услуги берут 4900 рублей. В группе 15–20 человек. Дочке нравится, ходит с удовольствием.



5 тысяч рублей — На данный момент трачу пять тысяч в месяц. Они у меня еще маленькие (мальчик и мальчик). Старший ходит на английский. Со следующего года младший пойдёт на английский. Через два года они идут «в школу» — на домашнее образование. Цена вопроса с учётом инфляции — около 35 тысяч в год за одного. Планируемые траты на на год — 140 тысяч на двоих (это «школа», кружки творчества (робототехника, электроника, рисование), материалы для хобби по робототехнике и электронике). Домашнее образование очень нравится моим детям, в возрасте 4 и 5 лет они уже прошли программу третьего класса.

5700 рублей — Танцы бесплатно в ДК, тратим только на форму и костюмы, занимается три раза в неделю. Плавание — три раза в неделю, стоимость 2000 в месяц + снаряжение. Английский — 2100 в месяц, два раза в неделю, занимается восемь человек. Рисование — частная студия, один раз в неделю, 400 рублей. Хочет ещё на робототехнику, но не хватает денег и времени. Все занятия ребенку нравятся. Больше 10 000 рублей

— Футбол — 537,5 рубля, занятия два раза в неделю. Бассейн — 177,5 рубля, три раза в неделю. Английский язык — 187,6 рубля, два раза в неделю. Ментальная математика — 517,7 рубля, один раз в неделю. ИЗО — 239,3 рубля один раз. «Радость творчества» — бесплатно, раз в неделю + на глину 20 рублей. Рабочие тетради на дополнительные занятия — 3650 рублей на учебный год. Походы в театр в городе — 250 рублей, раз в месяц, приезд театра или кино в школу — 150 рублей, раз в месяц. 7000 рублей — У меня двое детей. Старшей семь лет, она ходит на брейк-данс (два раза в неделю) и в художественную школу (три раза в неделю). Оплата за брейк — около 2500 в месяц, художественная школа бесплатная, есть разовый взнос то ли тысяча, то ли две, — не помню. Младшему четыре года. Ходит на тхэквондо два раза в неделю — порядка 3000 в месяц и на робототехнику — один раз в неделю, порядка 1500 тысяч в месяц. Заниматься, конечно, нравится, иначе я бы их не водила. Плюс посещаем иногда мастер-классы по рукоделию, рисованию.