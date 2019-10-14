Ярче и моложе: 10 сибирячек, которые изменились до неузнаваемости после похода к бровисту

Глядя на эти фото, можно понять, насколько правильно оформленные брови красят человека Фото: Анжелика Дерновая

Тенденция к натуральности продолжает активно набирать обороты — девушки отказываются от наращенных ресниц, почти не выщипывают брови и просто аккуратно расчесывают их щёткой. Соболиные брови взамен тонких дуг ниточкой — мечта, исполнить которую нам помогают мастера, плюс мы сами можем немного себе помочь в домашних условиях. Елизавета Долгополова — мастер по оформлению и ламинированию бровей, она дала несколько практичных советов, следуя которым, мы сможем отрастить шикарные густые брови. А пока давайте посмотрим на картинки, которые доказывают, что брови действительно решают — на некоторых фото будто два разных человека.



В первую очередь мастер советует обратить внимание на длительность выщипывания волосков — часто помогает просто выбросить пинцет. — Если девушка говорит, что у нее ничего не растет, но она периодически удаляет по одной волосинке, через три месяца без пинцета выяснится, что брови сами хорошо отрастают. Если отказ от пинцета не помогает, следует подключить масла и наносить их на брови круговыми движениями подушечками пальцев, без щеток, чтобы не травмировать волоски, особенно у основания. Выбирайте репейное, масло усьмы, «Карепрост» — специальное масло для бровей и ресниц, продается сразу с щёткой в любой аптеке.

Для более действенного эффекта можно делать массаж бровей — слегка пощипывать волоски руками по 5–10 минут. За счет притока крови фолликулы начинают расти активнее (в интернете можно найти много обучающих видео и понять, как это делается) Фото: Елизавета Долгополова

Если не хочется ждать — можно обратиться к косметологу и пройти фракционную мезотерапию бровей.

— Смысл в том, что много маленьких иголочек делают проколы для активации роста волосков. Средняя стоимость процедуры — от 350 до 650 рублей. Достаточно одного раза в неделю, примерно 10 сеансов. Подобные процедуры существуют и для мужчин — для роста бороды. Через 2,5–3 месяца можно будет любоваться хорошо отросшими бровями. Нужно время, и следует учитывать генетические особенности — бывает, что процедура не помогает, особенно если женщина в течение 25 лет выщипывала себе брови до нитки или сбривала.

Не стоит забывать о сыворотках, Елизавета предлагает обратить внимание на «Алерану» — самое распространенное аптечное средство. — Сыворотка действительно помогает расти лучше и бровям, и ресницам. Волосы на голове, руках и ногах тоже будут расти, поэтому следует подумать, прежде чем пользоваться. Я советую этот способ блондинкам, у которых волосы на теле сами по себе светлые и незаметные. После отказа от средства эффект уменьшается, волоски остаются, но уже не будут выглядеть такими густыми, накопительный эффект проходит.

Пару лет назад мы не обращали внимание на то, с какой формой бровей ходим. Сейчас же такая халатность считается практически непростительной.

Как вам такой вариант? Можно выдохнуть и убрать руку с сердца — это всего лишь промежуточный результат. Бровист Наталья Травникова в своем блоге в Instagram много пишет о том, как девушкам добиться идеальной формы. — Это окрашивание бровей краской. Специально так широко и специально темно. Чтобы захватить и окрасить все волосы, которые растут. Эти волосы важны и нужны. И мы не выщипываем их вообще, — пишет Наталья.

Не всех природа одарила шикарными бровями, как у известного партийного деятеля, поэтому иногда можно и схитрить при помощи краски или хны.

Правильно оформленные брови меняют не только взгляд, но и внутреннее состояние женщины — +100500 к уверенности в себе сразу же после выхода из бьюти-кабинета.

Если наносить на брови масло, прежде чем умываться — хна будет держаться чуточку дольше.

Полистайте фотографию туда-обратно несколько раз — на фото будто два разных человека.

С бровями можно играть по-разному: покрасить, причесать, сделать им долговременную укладку или просто заламинировать — выбор за вами.

Процедура оформления заметно сокращает время на утренние сборы: достаточно нанести на волоски фиксирующий гель и аккуратно расчесать — все, никаких карандашей, теней и прочих подручных средств.