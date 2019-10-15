Рожайте и гасите: как получить от государства 450 тысяч рублей на ипотеку

Платить за ипотеку многодетным страна будет еще два года, так что если не родили — успевайте Фото: Олег Каргаполов / 74.RU

В стране начал работать закон, о котором в начале года говорил президент, а потом несколько месяцев бурно обсуждали все многодетные семьи — отныне и ближайшие два года можно просить у государства 450 тысяч рублей, чтобы заплатить за ипотеку. Компенсация положена один раз и не всем, а только тем, у кого с 1 января этого года родился третий или следующие дети.

Как и за сколько можно оформить выплату, и сколько российских семей успеют её получить? Мы изучили сам закон и пояснительные документы и объясняем вам.

Что это за закон?

О компенсации по ипотеке президент попросил в начале года в своем послании Федеральному собранию. Каждая семья с тремя и более детьми и кредитным жильем может получить 450 тысяч рублей на погашение ипотеки — как основного долга, так и процентов по нему. 3 июля закон был подписан, а 25 сентября банки получили первые транши из государственной казны.

Бюджет программы — 5 миллиардов рублей, но это только до конца 2019 года. В следующем году с новым бюджетом будут новые суммы на компенсацию — поэтому можно не переживать, денег хватит всем. Вообще, по оценкам правительства, помощь получат до 30 тысяч российских семей.

Кто получит деньги на ипотеку?

Супруги (или родители-одиночки), у которых с 1 января 2019 года появились третий или следующие дети. Не учитываются дети, в отношении которых заёмщик лишен родительских прав или права на усыновление. Дети без гражданства РФ тоже не в счет.

Что касается ипотеки, то её форма (дом, квартира, земля на строительство или участие в долевке) значения не имеют. Главное, чтобы ваша недвижимость находилась на территории России. Программа кончится 31 декабря 2022 года, обращаться за компенсацией можно уже сейчас или когда у вас родится третий ребенок.



Куда бежать за деньгами?

Сначала идите в банк, где брали кредит, и пишите заявление. С собой обязательно возьмите: паспорт (если его нет — военный билет, загран или временное удостоверение); свидетельства о рождении детей (нужно заверить их у нотариуса), если есть дети старше 14 лет — их паспорта; кредитный договор; договор о покупке жилья; документы о регистрации недвижимости.

Первые ласточки получили компенсации в течение двух недель. Всего же, уверяют в «ДОМ.РФ», ждать денег придется не больше месяца Фото: Олег Каргаполов / 74.RU

Сначала документы проверит банк, затем они вместе с заявкой на компенсацию уйдут оператору, который погасит вашу ипотеку государственными деньгами — это «ДОМ.РФ». Сотрудники агентства должны проверить вас через ЗАГС и ЕГРН, если проблем не будет — одобрить заявку и перечислить деньги за кредит.

На все про все уйдет не более 30 дней.

Сколько выплатят?

450 тысяч рублей. Сумма пойдет на погашение основного долга, а если он меньше, остатки спишут на проценты по кредиту. Эти деньги вы не увидите — «ДОМ» сразу же переведет их на счёт банка. При этом компенсация освобождается от налогов.

А если у меня ипотека в долларах?

