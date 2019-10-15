Рожайте и гасите: как получить от государства 450 тысяч рублей на ипотеку

В стране начал работать закон, о котором в начале года говорил президент, а потом несколько месяцев бурно обсуждали все многодетные семьи — отныне и ближайшие два года можно просить у государства 450 тысяч рублей, чтобы заплатить за ипотеку. Компенсация положена один раз и не всем, а только тем, у кого с 1 января этого года родился третий или следующие дети.
Как и за сколько можно оформить выплату, и сколько российских семей успеют её получить? Мы изучили сам закон и пояснительные документы и объясняем вам.
Что это за закон?
О компенсации по ипотеке президент попросил в начале года в своем послании Федеральному собранию. Каждая семья с тремя и более детьми и кредитным жильем может получить 450 тысяч рублей на погашение ипотеки — как основного долга, так и процентов по нему. 3 июля закон был подписан, а 25 сентября банки получили первые транши из государственной казны.
Бюджет программы — 5 миллиардов рублей, но это только до конца 2019 года. В следующем году с новым бюджетом будут новые суммы на компенсацию — поэтому можно не переживать, денег хватит всем. Вообще, по оценкам правительства, помощь получат до 30 тысяч российских семей.
Кто получит деньги на ипотеку?
Супруги (или родители-одиночки), у которых с 1 января 2019 года появились третий или следующие дети. Не учитываются дети, в отношении которых заёмщик лишен родительских прав или права на усыновление. Дети без гражданства РФ тоже не в счет.
Что касается ипотеки, то её форма (дом, квартира, земля на строительство или участие в долевке) значения не имеют. Главное, чтобы ваша недвижимость находилась на территории России. Программа кончится 31 декабря 2022 года, обращаться за компенсацией можно уже сейчас или когда у вас родится третий ребенок.
Куда бежать за деньгами?
Сначала идите в банк, где брали кредит, и пишите заявление. С собой обязательно возьмите:
- паспорт (если его нет — военный билет, загран или временное удостоверение);
- свидетельства о рождении детей (нужно заверить их у нотариуса), если есть дети старше 14 лет — их паспорта;
- кредитный договор;
- договор о покупке жилья;
- документы о регистрации недвижимости.
Сначала документы проверит банк, затем они вместе с заявкой на компенсацию уйдут оператору, который погасит вашу ипотеку государственными деньгами — это «ДОМ.РФ». Сотрудники агентства должны проверить вас через ЗАГС и ЕГРН, если проблем не будет — одобрить заявку и перечислить деньги за кредит.
На все про все уйдет не более 30 дней.
Сколько выплатят?
450 тысяч рублей. Сумма пойдет на погашение основного долга, а если он меньше, остатки спишут на проценты по кредиту. Эти деньги вы не увидите — «ДОМ» сразу же переведет их на счёт банка. При этом компенсация освобождается от налогов.
А если у меня ипотека в долларах?
Тоже подойдет, компенсацию пересчитают в иностранную валюту по курсу на день расчета.
А если мой банк не участвует в госпрограммах?
Этого и не требуется: в законе не прописаны параметры участия для банков, поэтому под программу попадают любые кредитные организации. Если же в банке вам отказывают — просите письменный отказ и идите с ним в контролирующие органы.
Потом мою ипотеку пересчитают?
Да, остаток пересчитают так, как прописано в условиях договора: или снизят сумму ежемесячного платежа, или срок кредитования.
Что еще полезного об ипотеке мне нужно знать?
Например, что вы можете не платить ипотеку вообще. Но для этого вам нужно оказаться в трудной жизненной ситуации: потерять работу или получить инвалидность. Ипотечные каникулы будут длиться шесть месяцев, в это время вы можете либо не платить, либо платить столько, сколько можете. После каникул придется платить по первоначальным условиям договора. А как выплатите всё — будьте добры, внесите платежи, которые пропустили (или скостили) на каникулах. Подробнее об ипотечных каникулах мы рассказывали здесь.