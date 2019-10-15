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Рожайте и гасите: как получить от государства 450 тысяч рублей на ипотеку

Инструкция для многодетных семей с кредитами и для тех, кто собирается в это ввязаться

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Платить за ипотеку многодетным страна будет еще два года, так что если не родили — успевайте

Платить за ипотеку многодетным страна будет еще два года, так что если не родили — успевайте

В стране начал работать закон, о котором в начале года говорил президент, а потом несколько месяцев бурно обсуждали все многодетные семьи — отныне и ближайшие два года можно просить у государства 450 тысяч рублей, чтобы заплатить за ипотеку. Компенсация положена один раз и не всем, а только тем, у кого с 1 января этого года родился третий или следующие дети. 

Как и за сколько можно оформить выплату, и сколько российских семей успеют её получить? Мы изучили сам закон и пояснительные документы и объясняем вам.

Что это за закон?

О компенсации по ипотеке президент попросил в начале года в своем послании Федеральному собранию. Каждая семья с тремя и более детьми и кредитным жильем может получить 450 тысяч рублей на погашение ипотеки — как основного долга, так и процентов по нему. 3 июля закон был подписан, а 25 сентября банки получили первые транши из государственной казны.

Бюджет программы — 5 миллиардов рублей, но это только до конца 2019 года. В следующем году с новым бюджетом будут новые суммы на компенсацию — поэтому можно не переживать, денег хватит всем. Вообще, по оценкам правительства, помощь получат до 30 тысяч российских семей.

Кто получит деньги на ипотеку?

Супруги (или родители-одиночки), у которых с 1 января 2019 года появились третий или следующие дети. Не учитываются дети, в отношении которых заёмщик лишен родительских прав или права на усыновление. Дети без гражданства РФ тоже не в счет.

Что касается ипотеки, то её форма (дом, квартира, земля на строительство или участие в долевке) значения не имеют. Главное, чтобы ваша недвижимость находилась на территории России. Программа кончится 31 декабря 2022 года, обращаться за компенсацией можно уже сейчас или когда у вас родится третий ребенок.

Куда бежать за деньгами?

Сначала идите в банк, где брали кредит, и пишите заявление. С собой обязательно возьмите:

  • паспорт (если его нет — военный билет, загран или временное удостоверение); 
  • свидетельства о рождении детей (нужно заверить их у нотариуса), если есть дети старше 14 лет — их паспорта;
  • кредитный договор;
  • договор о покупке жилья;
  • документы о регистрации недвижимости.
Первые ласточки получили компенсации в течение двух недель. Всего же, уверяют в «ДОМ.РФ», ждать денег придется не больше месяца

Первые ласточки получили компенсации в течение двух недель. Всего же, уверяют в «ДОМ.РФ», ждать денег придется не больше месяца

Сначала документы проверит банк, затем они вместе с заявкой на компенсацию уйдут оператору, который погасит вашу ипотеку государственными деньгами — это «ДОМ.РФ». Сотрудники агентства должны проверить вас через ЗАГС и ЕГРН, если проблем не будет — одобрить заявку и перечислить деньги за кредит.

На все про все уйдет не более 30 дней.

Сколько выплатят?

450 тысяч рублей. Сумма пойдет на погашение основного долга, а если он меньше, остатки спишут на проценты по кредиту. Эти деньги вы не увидите — «ДОМ» сразу же переведет их на счёт банка. При этом компенсация освобождается от налогов.

А если у меня ипотека в долларах?

Тоже подойдет, компенсацию пересчитают в иностранную валюту по курсу на день расчета.

А если мой банк не участвует в госпрограммах?

Этого и не требуется: в законе не прописаны параметры участия для банков, поэтому под программу попадают любые кредитные организации. Если же в банке вам отказывают — просите письменный отказ и идите с ним в контролирующие органы.

Потом мою ипотеку пересчитают?

Да, остаток пересчитают так, как прописано в условиях договора: или снизят сумму ежемесячного платежа, или срок кредитования.

Что еще полезного об ипотеке мне нужно знать?

Например, что вы можете не платить ипотеку вообще. Но для этого вам нужно оказаться в трудной жизненной ситуации: потерять работу или получить инвалидность. Ипотечные каникулы будут длиться шесть месяцев, в это время вы можете либо не платить, либо платить столько, сколько можете. После каникул придется платить по первоначальным условиям договора. А как выплатите всё — будьте добры, внесите платежи, которые пропустили (или скостили) на каникулах. Подробнее об ипотечных каникулах мы рассказывали здесь.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Светлана В-ва
    15 окт 2019 в 08:17

    450 тыс нормального жилья не купить, а ребенок обходится гораздо дороже.

    Фото пользователя
    15 окт 2019 в 08:09

    Усё-усё, пабижал ражать па-пыраму...

    15 окт 2019 в 08:17

    450тыс- очень хорошая поддержка, маловато правда, но хорошо, что теперь есть такая помощь от государства.Я в возмущении по другому моменту..Почему эта поправка работает только для тех семей ,где третий и последующий ребёнок родился с января этого года, а не в декабре 2018, или год , или два назад, или три?? Дети все равны,и этого разделения быть не должно.Хотите оказать помощь семьям, у которых родился третий и последующий ребёнок -помогайте, но без привязки по дате рождения,а вообще.Одинаково тяжело растить третьего ребёнка и последующего , которым один год или 3 и т.д.,и им всем надо где-то жить..Никогда не понимала ваши полумеры-одним все, а другие выкарабкаются сами,хотя такие же люди и с такими же правами, как и первые..