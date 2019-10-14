«Где дороги?»: Вокзальная магистраль возле ЦУМа стала стиральной доской, а на Ленина пропал светофор

В новом, 46-м выпуске проекта «Где дороги?»: важные городские улицы, которых не коснулся дорожный ремонт, очередные дворовые войны с перегораживанием проезда и светофоры, которых не видно из-за рекламы.

Колея на перекрестке возле ЦУМа Фото: Дмитрий Косенко

Заканчивающийся сезон дорожного ремонта так и не затронул перекресток Вокзальной магистрали с проспектом Димитрова возле ЦУМа. Автомобили накатали по проспекту изрядную колею, по которой буквально скачут машины, двигающиеся в поперечном направлении по Вокзальной.

Перекресток улицы Максима Горького и Серебренниковской Фото: Дмитрий Косенко

Не коснулся ремонт и перекрестка улицы Максима Горького и Серебренниковской. Жуткие торчащие трамвайные пути заставляют водителей сбрасывать скорость до нуля, иначе можно повредить подвеску и колеса.

Разбитые рельсы и колодцы на Серебренниковской Фото: Дмитрий Косенко

Серебренниковская улица вообще находится в довольно плачевном состоянии. Здесь множество провалов плитки, разбитый латаный асфальт, проваливающиеся колодцы.

Перегороженный двор на Овражной Фото: читатель НГС

Очередные дворовые войны — одни жильцы отгораживаются от других. — Собственники дома Овражная, 4 перегородили проезды смежному дому Овражная, 5, не имеющему собственных заездов. Сквозной проезд трех домов (Овражная 4, 5, 6) перегородили парковочными столбиками, а ответвление к 5-му дому — механическим шлагбаумом и столбиками. При этом искусственно создали тупик в середине единого жилого комплекса «Тихая гавань», перекрыли пожарный проезд и возможность быстро отогнать машины от дома в случае пожара, — рассказывает местная жительница Татьяна.



Разруха на площадке детсада Фото: читатель НГС

— Мы, родители сада «Щелкунчик», возмущены тем, что происходит — уже неделю мы водим детей в сад, в котором разрыты ямы и ничего дальше не делается. Гуляют наши дети на трех летних площадках, дети убегают, получают травмы, но до этого нет никому дела. Площадки, на которых гуляют, тоже находятся в аварийной ситуации, — жалуется Маша от лица группы родителей.

Дети играют на недоделанной площадке Фото: читатель НГС

— Покрытие может быть либо грунтовым, либо песочным, либо современным амортизационным. Но никак не асфальтовым. Площадка никак не огорожена, на ней уже играют дети. Даже если ее ещё не доделали, нужно было огородить, — подметила непорядок читательница Александра.

Реклама закрывает светофор Фото: читатель НГС

— Перекресток Ленина — Вокзальная в сторону вокзала, светофор не видно с левого ряда из-за рекламных конструкций, — сообщает Виталий.

На коляске по такому пандусу не спуститься Фото: читатель НГС