Рубрики
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 3/10
usd 64.22
eur 70.73

Темы

СЕЙЧАС +16°С
Пробки 3/10
usd 64.22
eur 70.73

Все новости

Все новости
Авто
Проблема

«Где дороги?»: Вокзальная магистраль возле ЦУМа стала стиральной доской, а на Ленина пропал светофор

Автомобили скачут по колее на перекрестке возле ЦУМа, а на Ленина реклама закрыла светофор

Поделиться

232
3 Обсудить

В новом, 46-м выпуске проекта «Где дороги?»: важные городские улицы, которых не коснулся дорожный ремонт, очередные дворовые войны с перегораживанием проезда и светофоры, которых не видно из-за рекламы. 

Колея на перекрестке возле ЦУМа

Колея на перекрестке возле ЦУМа

Заканчивающийся сезон дорожного ремонта так и не затронул перекресток Вокзальной магистрали с проспектом Димитрова возле ЦУМа. Автомобили накатали по проспекту изрядную колею, по которой буквально скачут машины, двигающиеся в поперечном направлении по Вокзальной. 

Перекресток улицы Максима Горького и Серебренниковской

Перекресток улицы Максима Горького и Серебренниковской

Не коснулся ремонт и перекрестка улицы Максима Горького и Серебренниковской. Жуткие торчащие трамвайные пути заставляют водителей сбрасывать скорость до нуля, иначе можно повредить подвеску и колеса. 

Разбитые рельсы и колодцы на&nbsp;Серебренниковской

Разбитые рельсы и колодцы на Серебренниковской

Серебренниковская улица вообще находится в довольно плачевном состоянии. Здесь множество провалов плитки, разбитый латаный асфальт, проваливающиеся колодцы. 

Перегороженный двор на&nbsp;Овражной

Перегороженный двор на Овражной

Очередные дворовые войны — одни жильцы отгораживаются от других. 

— Собственники дома Овражная, 4 перегородили проезды смежному дому Овражная, 5, не имеющему собственных заездов. Сквозной проезд трех домов (Овражная 4, 5, 6) перегородили парковочными столбиками, а ответвление к 5-му дому — механическим шлагбаумом и столбиками. При этом искусственно создали тупик в середине единого жилого комплекса «Тихая гавань», перекрыли пожарный проезд и возможность быстро отогнать машины от дома в случае пожара, — рассказывает местная жительница Татьяна. 

Разруха на площадке детсада

Разруха на площадке детсада

— Мы, родители сада «Щелкунчик», возмущены тем, что происходит — уже неделю мы водим детей в сад, в котором разрыты ямы и ничего дальше не делается. Гуляют наши дети на трех летних площадках, дети убегают, получают травмы, но до этого нет никому дела. Площадки, на которых гуляют, тоже находятся в аварийной ситуации, — жалуется Маша от лица группы родителей. 

Дети играют на недоделанной площадке

Дети играют на недоделанной площадке

— Покрытие может быть либо грунтовым, либо песочным, либо современным амортизационным. Но никак не асфальтовым. Площадка никак не огорожена, на ней уже играют дети. Даже если ее ещё не доделали, нужно было огородить, — подметила непорядок читательница Александра. 

Реклама закрывает светофор

Реклама закрывает светофор

— Перекресток Ленина — Вокзальная в сторону вокзала, светофор не видно с левого ряда из-за рекламных конструкций, — сообщает Виталий. 

На коляске по такому пандусу не спуститься

На коляске по такому пандусу не спуститься

— Переход у Первомайского сквера. Всё для инвалидов и мамочек с коляской, — пишет читатель Никита. 

Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Загляните в наши еженедельные рубрики «Куда ты рулишь?» и «Я паркуюсь как чудак» (там много интересного!).

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

Где дороги?ямы

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (3)

    Норинга
    14 окт 2019 в 20:36

    Жаль, что не посмотрели что творится на левом берегу. Хотя правый и центральная часть наверное показательнее в плане отношения городских властей к горожанам.

    Фото пользователя
    14 окт 2019 в 20:35

    Ничего нового...новый старый мэр с новыми старыми проблемами. Просто позор!

    Фото пользователя
    14 окт 2019 в 20:34

    Городские дороги это лицо мэрии. У нас оно явно косое, на красном ровно, а остальные с ямами.