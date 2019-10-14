«Нам нужно еще больше платить СГК за отопление»: сибиряк — о тарифах на тепло и рвущихся трубах

Блогер Александр Попов рассказывает, из чего формируется тариф на тепло и почему в Новосибирске нужно повышать цены Фото: Александр Попов, Густаво Зырянов / НГС

Тепло этой осенью пришло в дома Новосибирска с опозданием. Старт отопительного сезона сопровождался вереницей однообразных вопросов: почему в квартирах холодно, за что мы платим СГК такие огромные деньги... Журналист НГС поговорил с основателем блога об энергетике и экологии «Кислород.ЛАЙФ» Александром Поповым, чтобы понять, из чего формируется тариф на отопление и зачем коммунальщики постоянно повышают ценник на тепло. Публикуем авторскую колонку на эту тему. Далее — от первого лица. Любая дискуссия о текущем состоянии, а уж тем более о будущем сферы теплоснабжения в том или ином городе, неизбежно утыкается в вопрос о тарифах на тепло, после чего моментально политизируется и превращается в балаган. Особенно это актуально для больших городов, где работают крупные генерирующие компании. Которым, естественно, только дай палец — они же руку откусят… Вот и в Новосибирске тарифный вопрос — за неимением других острых тем вроде архангельского «Шиеса» или красноярского «черного неба» — политизирован уже давно и хронически.

Многие помнят, чем обернулась попытка «СИБЭКО» провести радикальное повышение тарифа на тепло в 2016 году. Власти поддержали предложение, но на волне необычайно массового протеста сдали назад. Успех той кампании вдохновил местных общественников и некоторых политиков на новые свершения. Тем более что приход в город Сибирской генерирующей компании (СГК) обещал новые и жаркие битвы — естественно, исключительно во благо горожан. Но в СГК тарифную тему благоразумно трогать не стали. И протестовать пришлось по менее возбуждающим массы поводам — против идеи о закрытии кучи неэффективных котельных, перевода ТЭЦ-5 на сжигание бурого угля и так далее. Этим летом вспомнили про опасность золоотвалов, но тема быстро утонула в бирюзовых фото с «сибирских мальдив». На самом деле и это не новость, большинство людей далеки от энергетики и плохо понимают, что такое когенерация и чем она хороша, чем отличаются ТЭЦ от котельных, почему централизованное теплоснабжение от одного большого источника лучше, чем распределенное от кучи кочегарок, и так далее. Это нормально — люди, прежде всего, заняты своими делами, и пока батареи в квартирах греют, а свет не гаснет, им малоинтересно, откуда всё это берется.

Зато все в курсе, сколько ежемесячно платят за тепло и горячую воду. И все видят, что не все спокойно в датском королевстве — трубы рвутся, дороги под теплотрассами проваливаются, люди уже в центре города тонут в кипятке… Да и отопление в домах включают почему-то очень поздно! Впрочем, целостная картинка в умах новосибирцев еще не сложилась. Попробую в этом помочь. Всего два факта. Первый. Тариф на тепло в Новосибирске — наименьший среди 85 городов России с населением свыше 250 тысяч человек. С 1 июля этого года ставка для населения, как известно, выросла до 1384,74 рубля за Гкал. Это плановое повышение некоторые общественники считают неправомерным, а власти пытаются оспорить в суде. Но факт остается фактом. Мы платим меньше, чем жители Читы (3797 рублей за Гкал), Москвы (2389 рублей), даже Красноярска (1689 рублей). Ближе всего к Новосибирску — Иркутск, там 1392,91 рубля за Гкал. При этом даже в фактически сросшимися с нами Бердске гигакалория стоит 1838 рублей, а в Кольцово — 1543,8 рубля за Гкал.

Конечно, нам хорошо — учитывая, какую долю в ежемесячных расходах домохозяйств составляет плата за ЖКУ. Но у любой медали две стороны.

Искусственно сдерживаемый и низкий тариф ограничивает инвестиции энергетиков в ремонты и замену труб.

Причем всех энергетиков, не только СГК — но сильнее всего эта ситуация бьет именно по новосибирскому филиалу компании, который отвечает за состояние 3020 километров теплостетей. А к ним «привязано» 1,4 миллиона жителей города! Вот вам и рикошет.

Что выходит? Расходы на ремонты, которые департамент по тарифам Новосибирской области ежегодно закладывал в тарифы на тепло для «СИБЭКО», последние лет 15 росли темпами существенно ниже инфляции. А в тарифе, утвержденном на 2019 год, вообще вернулись к уровню 2004 года — примерно 400 миллионов рублей. И это несмотря на то что те же трубы стоят сегодня на порядок дороже, чем на заре путинской России. В итоге, если по нормативам ежегодно надо менять 3–4% трубопроводов, в Новосибирске денег хватает на замену 0,4%. При нынешних темпах перекладки труб межремонтные периоды по некоторым участкам теплотрасс уже исчисляются сотнями лет. О чем в этой связи можно вообще говорить?

Второй. Бесперебойность и качество поставок тепла и горячей воды напрямую зависит от двух показателей — количества повреждений на тепловых сетях и продолжительности связанных с ними аварий и инцидентов, приводящих к отключению потребителей. В СГК ведут такую статистику по всем 16 городам присутствия в шести регионах Сибири.

Хуже, чем в Новосибирске, ситуация только в Рубцовске — но этот город десятилетиями скатывался в коммунальный коллапс.

Кстати, там тоже долгое время сдерживали тарифы… Если в отопительный период 2015 года на теплосетях Новосибирска было зафиксировано 1348 дефектов, то прошлой зимой — уже 1987. А общее количество инцидентов, включая те, что были зафиксированы в межотопительный период и сезон гидравлических испытаний, за эти же годы выросло с 2880 до 3558! Прогноз на стартовавший в сентябре очередной отопительный период — 4243 дефекта!

В ФЗ-190 «О теплоснабжении» главной задачей отрасли названо «обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов». Сколько стоит эта надежность? Сколько мы готовы за нее заплатить, чтобы не остаться зимой без тепла? Вопросы вроде бы простые, но почему-то на них никто пока отвечать не хочет. Можно, конечно, и дальше воевать с энергетиками, до хрипоты в голосе доказывая, что и действующего тарифа им будет достаточно — работать, мол, надо лучше. Много о чем можно спорить! Только деградация трубопроводов будет усиливаться с каждым годом, и когда наступит точка невозврата — никому неизвестно. Рубцовск уже дошел до этой точки. Нам это нужно?

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