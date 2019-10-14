Группа разбора: как спорная авария с бегущим пешеходом иллюстрирует спорный пункт ПДД

Характерный след на стекле — результат наезда на пешехода Фото: ГИБДД

Эта авария случилась в Челябинске в начале октября: автомобиль ехал на зелёный, а пешеход шёл на красный. В последний момент мужчина ускорился, не оставив водителю шансов. Но в этом однозначном, на первый взгляд, ДТП есть спорный момент.

Пешеходный переход в этом месте регулируемый, и люди, разумеется, должны учитывать сигналы светофора. Это прямо указано в пункте 4.4. ПДД. Но обратите внимание, что мужчина спешил к остановке, где стоял с открытыми дверями трамвай. А в правилах есть пункт 14.6, который дословно звучит так: «Водитель должен уступить дорогу пешеходам, идущим к стоящему в месте остановки маршрутному транспортному средству или от него (со стороны дверей), если посадка и высадка производятся с проезжей части или с посадочной площадки, расположенной на ней».

Видео: компания «Интерсвязь»

Например, пропускать пешехода к трамваю нужно, даже если нет перехода. И в пункте 14.6 ПДД ничего не сказано в нём и о регулируемых переходах, то есть складывается впечатление, что водителю вменяется в обязанность пропускать даже тех, кто бежит на красный.

А как на самом деле? Ситуацию прокомментировал автоэксперт Юрий Панченко.

— Да, у водителя есть безусловная обязанность пропускать пешеходов, которые идут к стоящему трамваю, но вчитайтесь в формулировки: только если посадка производится с проезжей части или с посадочной площадки, расположенной на ней. Если остановка огорожена, то посадочная площадка находится уже не на проезжей части, и обязанности пропускать пешеходов уже нет.

Формулировка пункта 14.6 ПДД трудна для восприятия и, возможно, сбивает с толку некоторых пешеходов, которые слышали лишь, что им вроде бы обязаны уступать.

Впрочем, Юрий Панченко видит и другую проблему.

— Несколько лет назад водитель маршрутки в этом же месте снёс пешехода, и подобные аварии происходят здесь постоянно. Похоже, причина в особенностях режима работы светофора. Обратите внимание, что машина в правой полосе стоит, потому что погашена стрелка для поворота направо. Это сбивает пешеходов с толку.



Распространённая ошибка — реагировать не на актуальную обстановку, а на сложившиеся стереотипы. Водители этим грешат не меньше.

Но всё-таки можно ли с уверенностью говорить о невиновности водителя? Не всё так просто, ведь он должен был соблюдать пункт 10.1 ПДД, который чаще всего используется для обвинения водителей при наезде на пешеходов. — Скорее всего, будет назначена автотехническая экспертиза, и она решит вопрос, возникла ли аварийная ситуация, то есть ситуация, при которой действия водителя уже не позволяли избежать ДТП, — объясняет Юрий Панченко. — Если это так, водителя оправдают. Если ситуация не сразу стала аварийной и водитель имел техническую возможность избежать аварии, его могут признать виновным.

Возможно, видимость пешехода частично перекрыл стоявший в правой полосе автомобиль, а бег мужчины сократил время на принятие решения. Однако после наезда водитель проехал не менее 25 метров, что может косвенно свидетельствовать либо о поздней реакции, либо о слишком высокой скорости — в любом случае заключение будут делать эксперты.



Но, даже если водителя признают невиновным, он обязан компенсировать вред здоровью пострадавшего — этого требует статья 1079 Гражданского кодекса. Машина считается источником повышенной опасности, и водитель принимает на себя эту дополнительную ответственность, уже садясь за руль. Если у автовладельца есть полис ОСАГО, выплату в пределах 500 тысяч рублей сделает страховая компания, но и здесь много тонкостей. Например, размер компенсации оценивается не по чекам на лекарства или счетам из больниц, а по специальной методике, где каждый тип травм оценён во вполне конкретную сумму. Если реальные расходы окажутся выше, пешеход может отсудить разницу. Впрочем, если водителя признали полностью невиновным, он также имеет право взыскать с пешехода ущерб транспортному средству.

Считаете ли вы справедливой статью 1079 Гражданского кодекса, которая обязывает водителей платить за лечение в том числе виновных пешеходов?