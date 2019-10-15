Настоящий джип по имени «Джип»: этот коротыш лезет на почти вертикальные стенки и стоит как «Прадо»

Jeep Wrangler в двухдверной версии Фото: Ольга Бурлакова

Поклонники секты «джип — это только Jeep» наверняка найдут кучу минусов и у нового Jeep Wrangler: и салон у него слишком нарядный, и моторчик 2-литровый турбо, и управляемость на шоссе так себе. Да и вообще — мол, Jeep уже не тот. Но на самом деле Wrangler всё еще тот — каким он был при рождении в 40-х годах (тогда он назывался Jeep CJ, а военная версия — Willys). Дух старого «Виллиса» незримо и зримо витает вокруг этой машины: это и ощущения, и изображения старого джипа на рычаге АКП, на цифровой приборке, на стеклах. Как Wrangler пробирается через самые жуткие дороги и залазит чуть ли не на вертикальные стенки — читайте в тест-драйве авторедактора НГС Дмитрия Косенко.



Радикально жёлтый Wrangler представлен в самой максимальной комплектации Rubicon Фото: Ольга Бурлакова

Мы получили наш радикально жёлтый Wrangler (предоставлен официальным дилером «СТС Автомобили») в самой максимальной комплектации Rubicon.



Грязевые шины BF Goodrich размерности 255/75/R17 Фото: Ольга Бурлакова

Эта версия еще и самая внедорожная: грязевые шины BF Goodrich размерности 255/75/R17, раздаточная коробка с механическим управлением, межосевая и межколесные блокировки, изменяемая жесткость стабилизатора поперечной устойчивости.



Можно снять две передние секции крыши и получить подобие люка Фото: Ольга Бурлакова

Wrangler — это практически автомобиль-конструктор. Можно снять две передние секции крыши и получить эдакое подобие люка. А можно снять вообще всю крышу вместе с задними окнами, открутить двери, откинуть лобовое стекло, убрать багажную дверь.

Крыша убирается полностью за несколько минут Фото: Ольга Бурлакова

Останется только силовой каркас, и в таком открытом виде на машине можно мчаться по болотам, постреливая уток.



В двухдверной версии размер колесной базы 2459 мм Фото: Ольга Бурлакова

В то, что Wrangler проползет по самым гиблым местам, верится сразу при первом взгляде на автомобиль. У него шикарная геометрическая проходимость, особенно в двухдверной версии, где размер колесной базы сокращен до 2459 мм (при длине 4334 мм).



Клиренс 25,2 сантиметра Фото: Ольга Бурлакова

Небольшие свесы, угол въезда 36,4°, угол съезда 30,8°, угол рампы 25,8°. Ну и клиренс не подвел — 25,2 сантиметра.



Wrangler уверенно проходит лесные косогоры Фото: Ольга Бурлакова

Wrangler уверенно проходит лесные косогоры, которые для обычных внедорожников кажутся просто непреодолимыми.



Уклон в 31° для машины не предел Фото: Ольга Бурлакова

И спокойно забирается на крутой холм (31° по показаниям датчика на приборной панели). Дальше джипу не хватает угла рампы, но он бы и ещё продвинулся вперед, уверенно гребя всеми четырьмя колесами на заблокированных осях, — смотрите видео.

Видео: Ольга Бурлакова

Раздаточная коробка с механическим приводом и приятно тугой рукояткой Фото: Ольга Бурлакова

Набор блокировок тут полный и исчерпывающий. Раздаточная коробка с механическим приводом и приятно тугой рукояткой позволяет подключить передний мост, заблокировать центральный дифференциал, перейти на пониженную передачу.



«Распущенная» подвеска увеличивает свои ходы Фото: Ольга Бурлакова

Блокировки переднего и заднего дифференциалов с электрическим управлением активируются кнопкой, надо немного подождать. И в довершение можно ослабить жесткость переднего стабилизатора поперечной устойчивости — «распущенная» подвеска увеличивает свои ходы и становится более гибкой на перевалах.



Мотор развивает 272 силы и 400 Н·м крутящего момента Фото: Ольга Бурлакова

Проворачивать все четыре здоровенных колеса на бездорожье 2-литровому двигателю с нагнетателем удается вполне сносно. Он, конечно, совершенно неинтересно звучит, но свои 272 силы и 400 Н·м крутящего момента исправно выдает. Благодаря понижающей передаче недостатка в тяге не ощущается ни на горизонтальных поверхностях, ни на подъеме.

Педаль газа огорчает свой невнятностью Фото: Ольга Бурлакова

Да и на шоссе эта турбодвушка ведет себя бодро, почти 2-тонная машина с 8-ступенчатым автоматом резво стартует и уверенно набирает ход. Правда, педаль газа огорчает свой невнятностью, а автомат пугает задумчивостью. Так что резкие изменения темпа езды и внезапные ускорения будут даваться вам с неким дискомфортом.



Задняя ось все время норовит убежать вперед Фото: Ольга Бурлакова

Вообще, в городе на асфальте Wrangler не так, конечно, хорош, как в своей стихии — бездорожье. Из-за грязевых шин автомобиль слегка подпрыгивает, на скорости — отчетливо зудит. Кажется, что под задние колеса плеснули масла и задняя ось все время норовит убежать вперед, — все время надо подруливать.



Даже значительные углы поворота руля не вызывают ответной реакции Фото: Ольга Бурлакова

В целом про рулежку можно сказать, что это самое слабое звено в автомобиле. Возникает ощущение, что баранку отвязали от передних колес, и чем больше скорость, тем страшнее. Даже значительные углы поворота руля не вызывают ответной реакции, а если уж удалось изменить курс, то ты не понимаешь, куда теперь направляешься. При этом само по себе рулевое — довольно тяжелое, но на информативность это никак не влияет.



Салон внедорожника ладно скроен и радует качественной сборкой Фото: Ольга Бурлакова

Утилитарный салон внедорожника на удивление ладно скроен и радует качественной сборкой. Интерьер продуман, здесь есть износостойкие материалы в самых критичных местах, но есть и кожа с нарядным металлом.



Богатый функционал Фото: Ольга Бурлакова

Если отстраниться от ездовых ощущений, то в салоне Wrangler чувствуешь себя как в каком-нибудь сугубо городском премиальном авто, не хуже. Рулевое колесо в стиле «Порше», всевозможные подогревы (сидений, лобовика, руля), система старт-стоп, мультимедийная система с навигацией, голосовое управление, неплохая акустика с сабвуфером — в общем, ты не ощущаешь себя обделенным современным комфортом джипером.

Экран имеет почти квадратную форму Фото: Ольга Бурлакова

Американские производители любят делать дисплеи мультимедиа, по форме приближенные к квадрату. И это оказывается вполне удобно — оптимальное расположение кнопок на экране, хорошо считывается маршрут навигации.



Задние места труднодосягаемые Фото: Ольга Бурлакова

Задние места в двухдверной версии не столько тесные, сколько труднодосягаемые — туда приходится буквально протискиваться через небольшой проем. Две взрослых поместятся, но третий уже нет.



Багажник с дверью калиточного типа и с поднимающимся стеклом Фото: Ольга Бурлакова

Багажник с дверью калиточного типа и с поднимающимся стеклом тоже невелик, подпола нет. Можно сложить задние сиденья, тогда можно будет поместить хоть какие-то грузы.



Цена делает внедорожник нишевым автомобилем Фото: Ольга Бурлакова

А вот про цену Jeep Wrangler нельзя сказать, что она «невелика». Цена очень даже «бодрит», что делает внедорожник крайне нишевым автомобилем.

Максимальная стоимость 4 535 000 рублей Фото: Ольга Бурлакова